明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
何濼生

何濼生：大政治要擁抱 小政治要中立

【明報文章】中文大學日前舉辦迎新講座，在開場前播放的短片，提及中大秉持「政治中立」，提醒新生勿籌辦或參與「任何政治性活動」，並規避「具煽動意圖或有危害國家安全風險」行為。

中大這舉措，當然迎合了今天特區政府的要求。然而，筆者並不認為大學校園應禁絕「任何政治性活動」。事實上，正正因為國安的重要，有必要大大加強所有國民的分析能力和謙遜求真的態度，這當然包括大學學生。

筆者多年前曾經撰文，提出「大政治」與「小政治」之分。所謂「大政治」，就是以良治爭取最大的公共利益；所謂「小政治」，就是以爭取小眾或自己認同的集團，特別是西方制度下個別政黨的利益的政治。

西方的政治體制，強調建構「公平的平台」，讓不同利益集團「公平地」爭權奪利。公務員的政治中立，就是無私地執行執政黨推行的政策。儘管西方政客也談公共利益，但「成功」的政客骨子裏，其實從來只着眼於奪權和維持權力。所謂「平衡各方利益」，只不過是奪權和維持權力的手段而已。

多年來的實踐，證明了這制度的「公平」是虛有其表——權力向金主傾斜，良治難以落實。小政治的問題，在於人性的弱點和金錢的力量，以致「上下交征利而國危矣」。

中國的政治體制強調善治、強調賢能治國。是以選拔國家領袖必須以嚴謹的方法，看每一個人的長期表現，逐級提拔。這是跟西方政治根本不同的體制。它「大政治」的設計是以人為本，完全為公共利益，服務國家國民。

多年來的實踐證明中國「摸着石頭過河」，不斷提升管治水平，良治漸見成效，在多方面都有顯著成就。新中國在1949年跟印度在基建、國民人均收入、教育、衛生、預期壽命、環境生態保育等方面，都分別不大；但今天行西方民主的印度，在很多方面都落後於中國，包括政府的清廉度和官員問責性。

港人最缺虛心開放探討政治課題

然而，很多港人仍以西方民主為政制的最高標準。而當年由飽學之士、大律師和教授領導的公民黨居然參與策動佔中，公然違反《基本法》；長期主導教育界的教協，又一面倒宣傳「票箱民主」。本來藉以培育學生「慎思明辨」的通識科，長期忽略課程中個人成長和人際關係單元，又同時鼓勵學生強辭奪理批評異見，一味宣傳票箱民主政治。最後鑄成大錯，逼政府接納「五大訴求」，上演「違法達義」戲碼。

其實，香港人最欠缺的，是虛心開放的對政治課題的認真探討。「黃絲」陣營致力宣傳自己相信的一套，從來不會懷疑自己執為正確的理念和「事實」，自己人只管「圍爐取暖」，對「敵人」就一味攻擊；「藍絲」陣營也不遑多讓。雙方絕無誠懇交流。《港區國安法》落實後，社會恢復平靜，但暗湧仍然存在，政府稱有人「軟對抗」。事實上，缺乏開放交流、把敏感課題壓下，對國安並無好處。

重建香港開放包容形象 十分重要

筆者認為，大學裏任何課題應可暢所欲言，但同時要有基本守則。守則如下：首先發言者要守秩序，並必須按主持在指定時間內完成；應該容許討論敏感的政治課題，惟必須有足夠的相反意見交流，並必須以探索真正有利國家發展和人民幸福為宗旨，擺事實講道理。大家尊重彼此發言的權利，及虛心接受自己可能會「搞錯」，並肩探索善治之道。

筆者認為：重建香港開放包容的國際形象，十分重要。筆者自己經過一番思考揣摩，已經由昔日認許票箱民主，過渡到認定賢能治國為必要，並深信中國一黨專心執政是上佳的制度基建，應該致力維護；而防止濫權亦是重中之重。因此法治之下，人人平等；濫權瀆職，必須檢舉嚴懲。我們實在不宜在校園禁絕年輕人的異見聲音；我寧願鼓勵他們講出真心話，然後老老實實地跟他們討論心中的疑惑。

威權文化 絕不可取

國家安全包括的維度很多。所謂「國家興亡，匹夫有責」，沒有理由對錯誤的政策不批評、對濫權的官員不檢舉。劉少奇被打成右派，被指為「埋藏在黨內的叛徒、內奸、工賊，是罪惡纍纍的帝國主義、現代修正主義和國民黨反動派的走狗」；鄧小平曾「三落三起」。兩者最後終被平反。他們當年的痛苦不足為外人道，卻正是威權文化的受害者，同時也是中國改革開放的先行者。

我慶幸今天中國從錯誤中走出來，不斷改善中國的體制，亦長期大膽創新；但威權文化絕對不可取。面對人家對我國政治體制的誤解和攻擊，有識之士應該耐心解釋。我們應該容許甚至歡迎學生提出疑問、質疑，才能夠解除他們對中國政制的誤解。

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何濼生]

上 / 下一篇新聞