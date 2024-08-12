黃偉豪：大國撕裂——各走極端的美國總統大選

民主選舉裏的中間選民定律

民主選舉的基本法則是尋求過半數選民支持，雖然美國總統的選舉方法，是以州代表的選舉人票（electoral vote）為主，而非計算一人一票的民眾選票（popular vote）來決定勝負，但這並不影響「爭取大多數選民支持」的基本原則。在政治學上，這名為「中間選民定律」（median voter theorem；註1）。這定律指出，如果有候選人傾向某一個意識形態的極端，例如極左或極右，只會被中間和另一極端的選民所拋棄，在選舉沒有獲勝機會。

從一個理性的角度出發，採取溫和立場的中間政綱，是最容易得到最多選民的支持。基於這個道理，過往西方國家的民主選舉，往往出現屬於不同政治光譜的政黨政綱極為相似的尷尬情况。例如當年英國首相貝理雅帶領工黨贏得國會大選，便被譏諷其政綱與敵對的保守黨立場沒有太大分別。

而在過往的美國總統選舉，也出現過類似情况：在兩名候選人立場差不多的時候，整個選舉所集中的，往往是一些跟政綱無關的候選人的質素問題，特別是道德操守。例如在1992年總統選舉，民主黨的克林頓便幾乎因為性醜聞而落敗，要由其太太希拉里代為出頭，才減低事件對他的影響，最後得以當選。

在採取簡單多數政制（simple majority system）的美國，本身也是有利溫和、着重團結的大眾化政黨勝出，「中間選民定律」就更加適用。雖然與比例代表制（proportional representation system）相比，簡單多數制不利反映少數人士的立場和利益，但卻是有助政治穩定，成為了支持美國能夠一直保持強大和繁榮的重要因素。

中間選民漸失 社會趨對立

「中間選民定律」的背後假設是，社會上大部分人都是理性和務實的中間派，而處於意識形態兩邊的極端分子只是少數，不被社會主流所認同。可是，以上所描述的，只是美國社會過往的舊形態；在過去十多廿年以來，經歷了經濟全球化和金融化所造成的經濟不平等、大量來自其他國家的非法移民湧入、社交媒體的普及等因素，使中間選民逐漸消失，社會也愈來愈變得對立。

在這大環境之下，美國民主、共和兩黨的總統候選人，似乎也放棄了爭取中間派選民，而是各自站在自己意識形態的一邊，鞏固原有支持，使雙方陣營的立場更加對立，完全水火不容。

副總統人選

反映兩極化

這一種選舉雙方走向兩極化的現象，在兩名總統候選人對於其副總統人選的選擇上，可以說是表露無遺。根據傳統的選舉智慧，副總統候選人的選擇，是用以彌補總統候選人的不足，以增加選民支持的層面和闊度。

以此推算，特朗普應該找一個女性，甚至是黑人女性來擔任他的副手，以抵消自己在代表性上的不足，及減低同樣是黑人女性的對手賀錦麗對黑人和女性選民的吸引力。但特朗普的決定卻是出人意表——選擇了比他更加保守的萬斯，並沒有藉此機會吸引對手的支持者。

有人形容萬斯是「少年特朗普」，但其實這說法並不準確。萬斯的政見，比特朗普更加激進和保守，例如當特朗普同意每個州有權立法批准或禁止墮胎，萬斯則曾經表示美國聯邦政府應該立法禁止所有墮胎，不容許州有任何彈性和決定權。萬斯更加認為，不願意生育的美國人是有害國家利益，並且應該要交更重的稅。

由於萬斯比特朗普更加保守和激進，更難吸引到游離或猶豫未決之選民的支持，因此出現了反效果，降低了特朗普的支持度。很明顯，當特朗普選擇萬斯作為他的副手的時候，前者一心想着其對手仍然是年紀老邁和頭腦不清醒的拜登，特朗普認為自己是穩操勝券，所以隨便找一個在政壇上不見經傳、在政治上並不能威脅他，甚至可任由他擺佈的政治新丁作為自己副手。

特朗普完全相信單憑他的實力，已經足夠擊敗拜登，萬斯其實是可有可無。這份自信或狂妄，亦反映在特朗普的競選網頁中（註2）——在整個網頁裏，連一張萬斯的相片都沒有，整個競選活動完全是關於特朗普一個人。

但是如今對手變成了賀錦麗。原先無關痛癢的決定，現在卻使特朗普及整個共和黨有點後悔莫及。萬斯民望低迷，表現令人失望，他甚至在自己出生的地區都沒有優勢，支持率十分低，反對他的人甚至比支持他的人高出10多個百分點。萬斯的負支持度，間接導致在最新民調中，特朗普的支持度居然落後於賀錦麗。因此，共和黨內出現不少聲音希望更換副總統候選人，以大局為重，盡快把萬斯拉下馬。

在各走極端上，賀錦麗的情况不比特朗普好太多，她委任明尼蘇達州長沃爾茲作為其副總統候選人，事實上並沒有大幅擴大代表性。明尼蘇達州並非搖擺州份，一直是民主黨的囊中物；上次共和黨在此勝出的總統候選人，已經是52年前（1972年）的尼克遜。

選舉失和平解決紛爭能力

除非民調上賀錦麗能夠大幅拋離特朗普，否則特朗普勝算仍高。根據2016年特朗普對希拉里的選戰經驗，很多特朗普的支持者都比較「害羞」，不願意公開表達對立場極端的特朗普的支持，所以特朗普的支持度經常被民調低估。

可是，在各走極端的美國，選舉已慢慢失去了和平解決紛爭的能力，反而令落敗的一方懷恨在心而加倍反撲，擴大國家的撕裂。正如當奧巴馬成為第一個黑人總統之後，美國的種族問題反而變得更嚴重。可以預期，美國的內鬥與紛爭在選舉之後依然持續，世界局勢仍然充滿變數。

註1：Black, D. (1948). On the Rationale of Group Decision-making. Journal of Political Economy, 56(1), 23-34.

註2：見網址www.donaldjtrump.com

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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