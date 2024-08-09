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林淑操

林淑操：細析《小學教育課程指引》更新重點與方向

【明報文章】教育局早於2022年公布《基礎教育課程指引——聚焦．深化．持續（小一至小六）（2014）》更新為《小學教育課程指引（試行版）》之後，便一直持續積極蒐集學校和社會的多方意見，務求進一步推動課程優化。事經兩年，局方上月公布《小學教育課程指引（2024）》（下稱《指引2024》）的定稿，正好為業界提供清晰的行動指南，同時掌握最新的課程要點及教學支援。從《指引2024》看到局方對課程改革的高瞻遠矚和從善如流，理應值得社會的高度肯定。

課程指引的更新重點

綜觀《指引2024》的更新重點，主要有4項：優化首要培育的價值觀和態度、增潤愛國主義教育內容、小學人文科和科學科課時與教學，以及優化學校評估與課業政策。

事實上，香港的課程發展一直與時俱進，務求持續優化課程架構，促進學生的全人發展，奠定終身學習的基礎。因此，要為《指引2024》作定稿，需要透過不同渠道檢視及蒐集持份者意見，例如問卷調查、學校議會聯絡會議、訪校、專業發展課程等，當中以前線教師的認識和參與最為關鍵。近兩年，為了提升教學專業能量，局方藉着近300場次的「到校教師工作坊」走進校園，以學習型組織為本，與萬多名小學教師及課程領導相互交流，以跟進有關指引的具體實施情况。

優化首要培育的價值觀和態度

《指引2024》指明，學校的價值觀教育對兒童個人成長及日後人格發展，有着深遠影響。教育局早於2021年公布的《價值觀教育課程架構（試行版）》，已強調要以中華傳統文化為主軸，加強學生認識及實踐傳統中華美德，厚植家國情懷，為學校規劃價值觀教育課程提供框架和建議。另外，亦配合2023年施政報告當中列明優化《價值觀教育課程架構（試行版）》內容，將「關愛」深化至強調中華文化思想的「仁愛」，以及加入「孝親」和「團結」；並把「首要培育的價值觀和態度」由原來10項新增至12項。

誠然，各個價值觀和態度並非獨立成科，當中還需要透過學校統整的課程規劃及全方位活動，讓價值觀教育能夠結合學科及跨學科學習的模式來推動，學生才能夠「知情行」並重，在日常生活中持守正確觀念、作出合理判斷，提升整體的公民素質。

增潤愛國主義教育

為做好傳承和弘揚愛國主義教育工作，《指引2024》在原先基礎上，增潤及豐富了相關教學內容及示例，讓學校在規劃愛國主義教育課程，能夠以「有機結合」、「自然連繫」、「多元策略」、「互相配合」、「課堂內外」、「全校參與」這6個要項推進。小學教育的7個學習宗旨之一，是透過國民及國家安全教育，認識國家和中華文化，培養國家觀念與國民身分認同。

據教育局最新視學報告的資料顯示，學校推動愛國主義教育的普遍意識已得到提升，並能夠藉上述六大要項，在課堂內外加強推行，反映了愛國主義教育元素和精神已經有效融入學校課程中。筆者相信隨着新指引落實，學校憑藉經驗，定能把增潤內容進一步糅合於課堂內外。

小學人文科與科學科課時

2023年施政報告提出把小學常識科分拆為科學科及人文科，於2025/26學年在小一及小四起正式推行，並逐年擴大至各個年級。由於學科分拆後優化了整體課程，豐富了學習內容，對課時的要求也定有轉變。考慮到現時小學人文科和科學科各佔總課時不少於7%，合共14%，在不影響其他學習領域課時分配比率下，彈性課時百分比按需要調整為不多於22%。學校規劃課程時，可利用彈性課時，安排跨課程學習和閱讀活動、STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）專題研習、學生比賽、戶外考察、服務學習及體藝活動等，讓學生有機會融會貫通，應用不同學習領域／科目的知識、技能和價值觀。

翻查經濟合作與發展組織（OECD）於2023年發布的統計資料，香港彈性課時佔22%的建議，仍然較OECD成員國家或地區的平均數字為高，反映這課時比率已屬合理的調整。更重要的是，學習質素不能單以課時作唯一標準。學校可以多元化及有意義的學習經歷，來提升學生的學習效能，為課程作更具前瞻性的規劃。

優化評估政策

推行全日制之目的，是讓學生有充足時間，透過多元化的學習經歷，提升學習能力及全人發展。透過提出優化評估與課業政策，為學生創造空間，達至小學教育的7個學習宗旨。《指引2024》要求，學校需要在評估和課業政策作出相應修訂及調整。評估方面，學校宜定時檢視各級測考和默書的頻次、內容範圍或時間編排，透過持續優化的過程，探討用其他評估模式替代傳統的紙筆評估，包括減少默書及測考量次數，甚或取消個別年級的學期考試。

另外，該指引關注幼小銜接，特別是從幼稚園升上小學的幼童，需面對一連串環境、角色和學習模式的轉變，故建議小學在小一上學期宜以多元化評估替代紙筆測考，讓小一學生能夠有充足時間適應和融入小學生活，幫助過渡學習和身心發展。

優化課業政策

課業政策方面，功課量的多寡與學生學習效能或成績，沒有必然關係；而一些無意義和重複的抄寫，更是不必要的安排。故該指引亦建議校方在推行優質的課業政策時，要緊扣學習目標，以重質為大原則；同時，要考慮課業質量並重，亦要協調各科課業的時間分配、課業量或繳交日期等。在編排時間表上，需作合理考量，例如編排下午導修時段，以支援及協助學生完成課業，藉此照顧不同學生的學習需要。

近年已有不少學校逐步採用趣味性、生活化、重思維及協作式的假期課業，取代傳統紙本假期作業，讓學生靈活善用假期，得到充分休息、發展興趣、舒展身心。展望未來，學校的評估和課業政策，校方也宜定期及有系統地收集不同持份者的意見，並將相關政策上載至學校網頁，提升透明度，讓公眾及持份者有更多了解。

為配合《指引2024》的推行，教育局已計劃為學界陸續舉辦一系列簡介會、專業發展工作坊及培訓活動等。筆者相信在校本管理的精神下，學校能夠因應校情和學生需要，繼續發揮專業精神，優化課程規劃，為學生提供多元和有意義的學習經歷。環顧今天世界潮流，競爭日趨激烈，教育工作更顯任重道遠，相信今次小學教育課程指引的更新重點，將達至提升素養和加強學習效能，讓學生成為能夠貢獻國家、面向世界的優秀新一代。

作者是教聯會理事、香港區家長教師會聯會副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林淑操]

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