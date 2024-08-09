明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
許漢榮

許漢榮：邁進AI時代 教育必須走向多元

【明報文章】自從由ChatGPT所引發的生成式人工智能（generative AI）浪潮興起以來，世界各地就如何應對這一波科技轉型，正全力動員。眾多的討論當中，其中一個焦點就是未來人才需求的走向，以及教育如何及早應對，讓年輕人不會在這波浪潮當中落後於人。

AI浪潮 重塑未來工作形態

學者Tucker（註1）指出，人工智能、跟其相關的科技及影響，將會重塑未來的工作形態。他的看法基本已經是全球共識，世界各地亦紛紛籌劃及準備人才培訓來應對。

遠的不說，最近台灣已在熱烈討論未來人才培訓方向。桃園市在今年7月舉辦了一場名為「AI×教育×贏的解方」論壇，市長張善政表明，桃園市將會與產業及學界協作，增加年輕人接觸和體驗AI所帶來的機遇。工程學者出身的他也重申，推動AI不單是科技，更要在生命品德、人文藝術等方面融入AI。同月舉行的「2024台灣技職教育年會」亦圍繞AI為主題，來自學術界、技職教育界及各行業的從業員，一起探討AI在未來如何影響產業發展、如何轉變對人才的需求。

上述兩個研討會，與會者都一致認為AI不會取代人類，但認為不懂AI應用的人，未來有相當可能會被取代。不同界別的人都認為，未來世界基於人工智能將會創造與「白領（white collar）」及「藍領（blue collar）」截然不同的工作形態，稱之為「新領（new collar）」。在2023年3月號《哈佛商業評論》（Harvard Business Review；註2）的一篇文章就指出，現時職場對於學位（degree）作為入職要求的做法，「聘僱作業就會欠缺效率」，「沒有必要的學位要求，不止傷害勞工，也使公司失去可用的人才，而且產生的效益很小，甚至沒有任何效益。聘僱經理人可能認為學士學位是良好的替代指標，可顯示協作技能、積極主動的態度，以及批判思考的能力，但幾乎沒有證據支持這個觀點」。因此，企業未來對於所需要的人才，將會愈來愈重視技能，而未必是以大學學位為宗。

在「2024台灣技職教育年會」上，講者都提醒大家，AI時代不單重視基礎的資訊科技背景人才，同樣也重視不同學術背景及訓練的人才，這些人可以是人文學科、語文，甚至是藝術背景出身，再通過學習，掌握與AI相關的應用能力，方能與世界接軌、與世界競爭。Tucker亦指出，要讓未來的人才在職場上得到僱聘，「工作為本學習」（work-based learning）亦必不可少；而傳統以學術為本的學習，即使仍有其位置，但明顯已不足以應對未來。

將情境拉回香港。現時的基礎教育，特別是中學教育，仍然以學術學習、單一而高風險的公開試為宗，明顯落後於世界形勢。當年輕人不論性向、不論能力，都只被單一資格（即文憑試）綑綁，勢必不利於他們面對未來挑戰。

文憑試不應屬必需

一直以來，我們都倡議中學課程要走向多元，即使文憑試仍然可以存在，惟不應該是必需，同時也不應抹煞包括職業專才教育及非文憑試類的課程在中學存在。

現時在政策方向上，雖然有鼓勵學校開辦經認證的「校本職業訓練課程」的倡議，但教育局在實質的政策，包括課程認可、資源、行政支援等方面，依然是一片空白。即使學校有心為學生開辦相關課程，卻往往被教育局留難，根本無從開展。官津學校受限於制度，空間固然不足；即使是直資學校，所謂課程彈性亦是非常有限，前線（例如教育局區域教育服務處）官員在沒有明確的政策之下，亦難以協助及支援學校開辦非文憑試的課程。

本港教育制度 不能不變

AI的發展，正以驚人速度前進。5年後年輕人要面對的世界，必然與今天有顯著不同。6年的中學教育假如仍然在應付公開試中打轉，到了他們認知到世界的不同時，已經失去了裝備自己的最好時機。現時本港教育及課程制度，已經到了不能不變的時候。教育當局應該立即全面為制度拆牆鬆綁，鼓勵學校課程邁向多元發展，放棄文憑試作為單一結業資歷的思維，在整體上培養社會多元人才，香港才能繼續在世界站穩陣腳、持續發展。

註1：參見Tucker, M. S. (2019). The Future of VET in a Global, AI-Powered Economy. In Tucker M. S. (ed.). Vocational Education and Training for a Global Economy: Lessons from Four Countries. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

註2：參見Colleen Ammerman、Boris Groysberg、Ginni Rometty (2023), The New-Collar Workforce. Harvard Business Review, March-April 2023.

作者是香港兆基創意書院校務及發展顧問、教大社會科學與政策研究學系教育博士候選人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[許漢榮]

上 / 下一篇新聞