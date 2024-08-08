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陳帆川

陳帆川：科技能否推動劍擊平民化

【明報文章】香港劍擊熱潮勢不可當。這項被視為中產玩意的運動，會否令負擔能力有限的孩子帶來壓力？微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）最近撰文，探討網上學習平台如何令一些課程平民化，甚至有可能更好地發掘學生潛能，值得參考。

蓋茨最近在其個人頻道，訪問了美國華盛頓州年度最佳教師得主Blaire Penry。她在新冠疫情期間，眼見只上網課的學生缺乏午飯與小息時間的社交時間，於是推出網上學習平台，鼓勵同學之間多互相發問，也讓老師教授各項科目。

該平台原本只是疫情期間的臨時產品，供她所屬的一個小城市使用，豈料不少學生在疫後仍然喜歡上網課，令她感到意外。對於有經濟負擔的學生來說，網課的彈性容許他們兼顧工作與學習。另外，部分學生的年長家人受長期病患困擾，網課可令學生減低感染新冠的機率，以免對家人帶來生命危險。

「坐定定」的靜態網課，例如語文和數學等，已為大眾所接受，但Penry還利用視像教授話劇等活動，而且學生反應正面，為什麼？「線上教話劇很有趣的一點是，學生毋須面對班上同學的目光，為他們提供空間去探索和嘗試。」

她在課程中途將大會議室拆分成小組聊天室，讓學生以小組形式練習，並且把表演錄製下來；如果他們不滿意，便再錄一次，直至錄好一個有信心展示人前的版本，「一些學生從未上過話劇堂，但當你免去他們一些表演壓力，他們就可以從未探索過的方式發揮創意」。

致力推動人工智能（AI）應用的蓋茨，問及Penry對AI的看法。她說，對於AI能夠協助監察學生學習進度，並按學生需要提供度身訂做的「AI老師」，感到興奮，認為教師應該接受相關培訓，尤其是了解AI可能帶來的偏見。

她舉例指，最近留意到一個AI學習軟件，為老師在彈指之間推薦10本學生好書，大幅節省蒐集資料的時間；可惜10本書皆由男性白人寫作，不夠多元化。蓋茨認為，這類問題正正需要像Penry這樣了解科技潛能和限制的老師去協助改善。

所以，劍擊可否網上學？筆者一搜，果真還有網上課程，還被網課平台放到當眼位置推銷。有趣的是，除了劍擊，其餘最顯眼的課程分別是「極速財務自由」及「摘5**秘笈」。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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