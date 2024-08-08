納扎爾拜．葉爾肯：巴14派系簽《北京宣言》 難實現「巴勒斯坦國」

也正因如此，世界各國政府與人民高度關注今年7月23日簽署的《北京宣言》——其根本並非為了見證赴華與會的巴勒斯坦14個派別代表在中國斡旋宣導下，如何摒棄前嫌或安內攘外，而是為了目睹中原漢地在「中阿命運共同體」的大旗指引下將何去何從，以及阿拉伯半島在全球新印太戰略格局與秩序中，憑藉其千年國本與族根，如何影響並改寫中國歷史與華夏未來。

長期以來，不知問題本質與根源的局外人和旁觀者，在判斷某一是非對錯之時，往往依賴自身的視聽感受與情感本能；而在此過程中，公平與正義極易被利益和欲望所取代。習慣於長話短說的輿論媒體，在其短篇長論中有意或無意地將錯綜複雜的問題表面化或單向化，其中「血與火」被刻意放大化並群極化，從而導致「因與果」被肆意戲劇化且個體化。換言之，無數沙粒隨風侵蝕肉眼難以區分的事實與真相，不是被「風化」就是被「掩埋」，一望無際的荒漠蜃景乃利益之源，面目全非的斷壁殘垣則是欲望之果。

兩個心結 致「巴勒斯坦」無法正常化

實質上，生活在當今約旦河西岸與加沙地帶的法塔赫兼哈馬斯支持者，有名無實的「巴勒斯坦國」地位，使其難以在風口浪尖上站穩腳跟；而模糊不清的「巴勒斯坦人」身分，則導致其難以偏安一隅。分別由「巴勒斯坦小一統」及「阿拉伯大一統」所構成的兩大心結，是令「巴勒斯坦」長期無法正常化的關鍵。一切禍根均源自「自己人」長期以來反覆無常的落井下石與冷眼旁觀，以及各方的「小盤算」。

眾所周知，自1947年聯合國大會第181號決議通過以來，被視為阿拉伯國一分子的「巴勒斯坦」，自始至終都是一個名副其實的「難產兒」。對此，與之相鄰的阿拉伯諸國竟無一國願充當「接生婆」。「巴勒斯坦」在阿拉伯統一大業的戰旗下反覆「胎死腹中」；各兄弟國唯一渴望的，是如同埃及法老和羅馬皇帝般再度驅逐猶太人或再度摧毁猶太國，而非為巴勒斯坦兄弟「另起爐灶」。在此過程中，巴人所居之地應為阿拉伯民族偉大復興充當「焦土之地」，直至統一綠旗在聖城耶路撒冷緩緩升起為止。為此，巴人要為永遠充當「牆內賤民」和「海外流民」做好一切必要準備，即一方面在「自己人」面前要低聲下氣、接受命中注定；另一方面，則在「外邦人」面前要忍辱受屈，獨當一切後果。

即便如此，「巴勒斯坦」未必能夠在最後一刻獲取自身夢寐以求的實質獨立與國際承認；相反，仍須等待兄弟各國一致通過「最終解決方案」。

阿拉伯統一大業下的「怪胎」

究其原因，「巴勒斯坦」是阿拉伯統一大業所長期掌控的「腹中怪胎」，既無法像伊拉克般建立可實現族際平等的三權分立，又無法像黎巴嫩般承認且捍衛教派間的權力平等，或如同埃及般，定尼羅河為母親河，且視沿線公民為族之根與國之本。

事實證明，「巴勒斯坦」尚未出生就已成為「腹中巨嬰」，且在長期營養不良的狀態下奇蹟般「一分為二」，並為爭奪「獨一臍帶」持續你死我活。哈馬斯看待法塔赫的態度，如同中國民國時期蔡鍔反對袁世凱稱帝登基般水火不容，堅持雖遠必誅。與之相比，法塔赫看待哈馬斯的態度，就如同陳炯明反對孫中山天下一統般格格不入，堅持南北分治。面對哈馬斯的「聖戰」號召，法塔赫選擇了「寧當汪精衛，不當蔣介石」的戰略方針，其原因是若哈馬斯一旦北伐或長征成功，法塔赫將死無葬身之地，「巴勒斯坦」將重啟「無始無終」的再生模式。

《北京宣言》簽署之日最吸引眼球的，莫過於中國方案之「巴人治巴」；未來50年間，究竟是「法塔赫中央」引導「哈馬斯地方」，還是「哈馬斯地方」改變「法塔赫中央」？唯一無可置疑的是，「巴勒斯坦」的「臍帶」已插入中原漢地，而巴勒斯坦14個派別並非「西域都護」，哈馬斯政治局領導人哈尼亞在伊朗遇刺身亡也絕非偶然。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是哈薩克歐亞國際關係學者

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[納扎爾拜．葉爾肯]