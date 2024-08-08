羅健熙：巴黎奧運奪金焦點以外

先打岔說一件基本上無爭議的事——這屆奧運的設計實在美輪美奐。那粉紫色主色調與「浪漫之都」異常匹配的同時，竟然跟講求「更快、更高、更強、更團結」的奧運會無衝突矛盾。各式比賽場地，由薰衣草色的田徑賽道、大皇宮劍擊館，到協和廣場的滑板場地等，利用原有建築加上臨時搭建設施，除了展現自己的歷史建築文化，也為過往奧運常聽聞建成新場館但奧運後用不着的浪費，給了一個不錯的答案。

開幕禮評價兩極，我一開始時也有種「唔知做乜」的感覺：在塞納河邊的表演好像「散修修」，而且每一場演出的規模都沒有以往在運動場內那種「大堆頭」的熱鬧和盛大；但當整場演出沿着河岸展開，就慢慢明白這場開幕禮的重點，就是要將巴黎的深厚文化底蘊與歷史展現給世人觀看的show off。除了歌頌女性、自由、平等，還將革命、斷頭台、跨性別等都一一呈現；還有一幕不知是《最後的晚餐》還是《諸神的盛宴》。在奧運開幕禮把這些議題放上枱面，不能說不大膽。

女運動員被指是男性的荒誕

意料之外的話題是，兩名出生時已是女性的拳擊運動員（Imane Khelif和林郁婷）被指是男人／跨性別的事。

這事要由國際拳擊總會說起。該會於2019年因持續的管治、財務等問題被國際奧委會取消籌辦奧運拳賽資格。去年的拳擊世錦賽，拳總指Khelif和林郁婷的「檢測」結果顯示兩人「比其他女性運動員具競爭優勢」，不符參賽資格。兩人今年參與奧運，在Khelif擊敗意大利拳手Carini後，包括特朗普副手萬斯等保守派，就多番直接指控Khelif是「男人」、「男人不應參與女子賽事」、比賽不公云云。

去年拳總取消兩人資格的決定，暫仍是自說自話；她們接受的檢測是什麼、檢測數字是怎樣都無公開，亦無任何證據顯示她們是跨性別者。大家唯一在說的，就是Khelif有男性XY染色體的傳言。但翻查資料，1996年奧運曾在最少7名天生是女性的運動員身上檢測到雙性基因。單看染色體的判斷，是毫不準確。

過去幾年，跨性別者能否參加某些比賽的爭議，我完全可理解；但這次事件完全不涉及跨性別議題，是天生女性的運動員，究竟討論空間在哪裏？近年保守主義抬頭、對覺醒主義（wokeism）不滿的反噬，我很清楚；惟單以外貌身形自行判斷、質疑她們是跨性別者，甚至直接「老屈」她們是「男人」並作惡毒攻擊，也荒誕得遠超我想像。

盼港人可突破自己取得成就

香港運動員繼續在奧運場上取得成績，江旻憓、張家朗在劍擊場上奪得金牌，何詩蓓則再奪兩銅。及後，江旻憓的背景和碩士論文引起了一些迴響和爭論。

在我的「迴音室」中，沒有多少人大力吹捧。恭喜她、為比賽過程結果覺得振奮是有的；但說以她作為某種香港價值的投射，就真的沒怎樣看到。這些年來，看到很多次粉絲們被偶像的價值取態而震撼，令我總帶着一點戒備——看比賽當刻可以十分投入，也會為他們的表現而振奮，惟就僅此而已。我當然也很希望他們的價值觀跟自己接近（不止明星或運動員，我也希望官員的價值觀與我相似），但也不會有太多期望。

有論者認為，與政府立場迥異的港人終究要回答如何看待一些港人的成功故事。任何取得成功的港人，不論是運動、電影、音樂等，最終都必然會是「說好香港故事」的一部分。但我無法想像自己對那些成就和背後的努力嗤之以鼻，我仍希望港人可以在不同領域突破自己、取得成就。坊間對此取態肯定有不同看法，只能認知和尊重這些差異。

檢視如何加大運動員資助

香港運動員的每月資助也引起一些討論。據報道，現時體院給精英運動員的資助按成績分級。精英甲＋（取得奧運獎牌）、精英甲（奧運第4至8名）、精英乙＋（奧運第9至16名）、精英乙（奧運前列三分之二名次）、精英丙（取得奧運資格者）、成人隊的資助額，分別為每月4.45萬、3.27萬、2.28萬、1.62萬、1.15萬、7130元。能夠達到精英運動員資格的，必定非常刻苦。雖說住宿訓練醫療等都由體院提供，但以大部分運動員的短暫職業生涯而言，確實無法令他們對前景很放心。

參考公務員薪級表，最低的0級是1.4萬元，未計晉升，政務主任薪金為第27至44級（6.18萬至11.96萬元）；二級行政主任則由第15至27級（3.5萬至6.18萬元）；助理文書主任由第3至15級（1.7萬至3.5萬元）。薪金與資助或不能直接比較，所以我又看了一些發放酬金（honouraria）的公職，如行會非官守成員、立法會議員、區議員的酬金，分別為每月8.5萬、10.68萬、3.75萬元。

奧運過後，相信有更多人會希望政府加大資助運動員，亦不要單看成績去決定資助額。香港政府現在面對財困，除了投資在場地（如啟德體育園），怎樣加大對運動員的資助才對？運動員的情况很難找到合適比對，不論是公務員薪金或公職人員酬金，都不會做到「蘋果對蘋果」的比較。但這些銀碼，也許還是可以給我們更具體的概念，到底我們直接投放在運動員身上的資源有多少，討論起來不會無從談起吧。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]