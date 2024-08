蔡曉瑩：當旅遊可能成為城市的負擔：觀光污染與文化遺產保護的全球經驗

疫情過後的「報復式旅遊」,對各國造成怎樣的挑戰?不同城市的文化及旅遊政策,帶來怎樣的啟示?

「過度旅遊」與「觀光污染」概念

隨着區內及全球旅遊業迅速發展,過度旅遊和觀光污染成為愈來愈多城市及文化遺產面臨的嚴峻挑戰。「過度旅遊」是指某一地區接待的遊客數量超過其承載能力,導致當地居民生活質量下降、環境破壞和文化遺產損毁(註)。過度旅遊的特徵,包括遊客數量超過當地基礎設施的承載能力,導致公共服務資源緊張、居民生活質量下降。

「觀光污染」具體表現為環境污染(例如垃圾、噪音和空氣污染)、社會問題(如房租上漲、交通擁堵、當地文化侵蝕)和經濟問題(如商業化過度、當地居民被迫遷移)。

這些問題對文化遺產地區的影響深遠,不僅破壞當地的自然和人文景觀,還影響當地居民的生活方式和社會結構。本文旨在探討過度旅遊和觀光污染的現象,並以西班牙巴塞隆拿、日本富士山和京都,以及意大利威尼斯為例,分析相關政策及其對旅遊和文化產業的啟示。

案例研究:巴塞隆拿的反旅遊示威

巴塞隆拿作為西班牙最受歡迎的旅遊目的地之一,吸引了大量國內外遊客。然而,過度旅遊對當地居民生活質量造成了嚴重影響,導致房租上漲、公共設施過度使用和噪音污染等問題。在上月初,巴塞隆拿爆發了大規模的反旅遊示威,數以千計當地居民抗議遊客對城市生活的侵蝕,要求政府建立更加可持續的新經濟模式,以減低現時每年數以百萬計的旅客。除了高呼口號,部分示威者更在酒店門前及旅遊區以水槍驅逐旅客,以表達不滿。筆者上月到訪巴塞隆拿期間,亦目睹著名旅遊區聖家堂(Sagrada Família)及奎爾公園(Park Güell )附近的民居外牆上,塗鴉了不少反旅遊示威標語。

事實上,巴塞隆拿的住屋成本,因為大量民宿及旅店進駐而不斷上漲。據當地政府表示,住房成本於過去10年上漲了68%,以及對當地商業和勞動市場構成負面影響。巴塞隆拿市政府隨後採取了一系列政策措施,包括限制新旅遊住宿設施的建設、推廣可持續旅遊,及加強遊客管理等。這些措施在一定程度上緩解了過度旅遊帶來的壓力,但仍需進一步改進和調整。

富士山及京都的觀光災害

富士山和京都是日本的重要觀光城市及文化遺產,吸引大量國內外遊客。然而,過度旅遊對富士山的環境和當地社區造成嚴重影響,包括垃圾污染、植被破壞和交通擁堵等問題。富士河口湖車站前的便利店LAWSON,能夠「打卡」完整的富士山。但不少旅客不顧交通安全,在馬路中央來回穿越拍照,對當地商家及居民構成困擾。

京都同樣面對觀光壓力,其傳統文化和歷史建築受到遊客大量湧入的侵蝕。在作為保留日本傳統藝伎文化的花街祇園,部分旅客分不清公用與私用道路,因而闖進私道攝影,對當地居民及舞伎構成滋擾。對此,日本政府和地方政府採取了一系列措施,包括設立遊客限額、推廣環保旅遊和加強文化遺產保護等。

威尼斯徵收旅遊稅

「水城」威尼斯作為世界著名的旅遊城市,每年接待3000萬人次遊客,遠遠超過當地的5萬人口。過度旅遊對威尼斯的城市結構和居民生活,造成了嚴重影響:運河不斷增加的往來船舶引發海浪,侵蝕當地有數百年歷史的文化遺產建築;公共設施的過度使用和噪音污染等問題,亦令不少居民考慮搬離威尼斯。

有見及此,威尼斯市政府於2024年4月起開始徵收旅遊稅,旨在限制每日旅客數量,並籌集資金用於城市基礎設施的維護和文化遺產保護。

對文化及旅遊政策的啟示與建議

為應對過度旅遊和觀光污染問題,各國政府和旅遊業界需採取綜合策略。首先,應該控制旅遊人數並實施分流措施,避免某一地區承受過大的旅遊壓力。其次,應該推廣可持續旅遊發展,建立多元化的城市經濟模式。此外,當地社區的參與和利益分享是至關重要,鼓勵遊客選擇環保和文化友好的旅遊方式,並應確保當地居民能夠從旅遊業中受益,並且參與決策過程。

在減少觀光污染方面,應該加強環境保護措施,推動文化遺產的保護和修復,並加強對遊客的教育和規範行為。國際合作和經驗分享同樣重要,各地政府應共同努力,推動可持續旅遊發展。科技在旅遊管理中的應用,例如大數據分析和「智慧旅遊」等,亦可以提供有力支持。

過度旅遊和觀光污染,對文化遺產地區構成了嚴峻挑戰,迫切需要政策干預和綜合管理策略。各國政府和旅遊業界應該共同努力,推動可持續的旅遊發展,確保文化遺產地區的長遠保護和發展。只有通過綜合策略和國際合作,方能有效地應對過度旅遊和觀光污染問題,實現文化遺產的可持續保護和發展。

註:Dodds, R., & Butler, R. (2019). The phenomena of overtourism: a review. International Journal of Tourism Cities, 5(4), 519-528.

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任、藝術設計系副系主任及助理教授

