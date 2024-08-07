朱浩霆：政府該如何重塑的士與網約車競爭格局

雖然網約車為市民提供了便利，但的士作為經政府發牌合法經營的公共運輸工具，政府多年來對業界生態不加理會，現時網約車生態已經成形，而的士行業亦告萎縮。直到本屆政府，才開始對規管網約平台開展研究及討論，已經錯過最佳的規管時間。政府亡羊補牢，須慎重考慮各方利益，並為乘客提供安全、可靠的交通服務。

締造公平競爭環境 需全盤考慮

單靠規管網約平台，無法一蹴而就地建立公平競爭環境，政府需要全盤考慮。首先，的士行業在車輛規格及收費標準等方面，皆有嚴格規定；而網約車則相對自由。的士之營運開支高昂，除了牌費及商業登記稅外，保費亦連年上升。目前只有少數保險公司向的士提供保險，缺乏競爭之下，導致保費每年高達4萬元。政府需要制訂公平合理的遊戲規則，確保網約車平台與的士行業在同一起跑線上競爭，例如設定網約車平台的入場門檻、車種，以及對網約車的保險要求等。

事實上，網約車已經改變行業生態，其入場門檻低亦是的士缺乏新晉司機的原因之一，致的士行業逐漸式微。最受影響的，可說是一些個體戶小車主，他們當中不乏在上世紀90年代買車自僱，後來年紀漸大，打算以放租為生；然而現在難以找到司機承租，當他們計劃結束生意時，卻因行業前景暗淡而遭遇牌價大跌。以新界的士為例，牌價在5年內由400多萬元急跌至今年220多萬元，跌幅達一半，且有價無市，乏人承接。

的士車隊加劇壟斷 政府應定期審視

雖然政府引入了「的士車隊」概念，鼓勵業界整合資源以提升服務水平，但車隊經營者多為大型車行及擁有大量的士牌之車主，個體戶小車主要參與其中，並非易事。這反而加劇了的士行業壟斷，不利於行業長遠發展，相關部門應該定期審視車隊運作。

網約車平台的合法化，無疑會分流的士客源，影響車主收益。故此，政府在合法化的同時，亦有責任協助的士業界應對挑戰。參考澳洲的經驗，當地政府在宣布網約車合法化之後，向的士業界提供了經濟補償。例如，堪培拉市在2015年將網約車合法化，隨後兩年將的士牌照費用減半；而新南威爾士省在合法化時推出了一籃子措施，協助的士司機及車主適應新監管環境，包括資助器材升級、降低保費及回購牌照等方案。

網約平台已經普及，的士司機也開始使用網約車平台。長遠來看，的士與網約車在規管要求上，應該逐漸拉近及趨同。政府需要在監管和推動創新之間找到平衡，既要提升整體交通服務質量，又要平衡各方利益，協助的士業界應對合法化的挑戰。當然，的士業界自身也需要積極求變，解決經營困境。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董

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[朱浩霆]