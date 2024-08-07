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聞正聲

聞正聲：「微笑劍后」為港爭光 橫蠻網暴者絕非「愛香港」

【明報文章】今屆巴黎奧運會比賽至今，香港這個彈丸之地便出了3名獲得獎牌的運動員。香港運動員的努力和這個得來不易的成績，值得每一個香港市民欣喜和支持。偏偏，在這個為香港運動員高興的時候，一班死心不息的「網民」，仍然動輒「網暴」不同政見的人，就連在巴黎奧運取得女子重劍金牌、為港爭光的江旻憓亦不能悻免。

如此去欺凌一個香港金牌運動員，這些人還信誓旦旦自己如何「愛香港」，實在令人不勝唏噓。

政治立場不同 即遭攻訐

有「微笑劍后」美譽的江旻憓，在巴黎奧運取得女子重劍金牌，全港市民額手稱慶，政府、市民、江旻憓的母校等爭相道賀。本來的美事一樁，自「劍后」在中國人民大學的碩士論文內容被人翻出後，網上隨即湧現大量高度政治化，甚至達到人身攻擊程度的非理性批評。江旻憓的成就和功勞，只因為政治立場不同，三數日間不單便遭人拋諸腦後，尤有甚者，就連「劍后」的家人亦受到牽連，編造一個個別有用心的故事。

今年30歲的江旻憓，為香港征戰多年，身體上的新傷舊患處處，弄得左右膝的十字韌帶都曾經撕裂，家人多次要求她退役。但為了香港、為了深愛的劍擊運動，身為「乖乖女」的她「大膽」逆母親之意，執意要在荊棘滿途的運動員之路上奮進。

多年來，江旻憓可說是已經「榮譽等身」，世界排名更多次位居第一，今次巴黎奧運更代表香港取得金牌。這樣一個出色的運動員、這樣一塊瑰寶，去到世界任何一個地方都肯定備受擁戴，如今在香港卻受盡「網暴」，敢問一句：這些對「劍后」作無理攻訐的人，居心何在？

江旻憓的言論和學術自由被侵犯

江旻憓被「網暴」，全因她在碩士論文中談的正是「一國兩制的制度優勢」，並在論文中直言2014年「佔中」禍害極大、遺患深遠。問題來了：撇除江旻憓的奧運金牌得主和運動員身分，江旻憓在論文中闡述自己的觀點和看法，有問題嗎？

學術論文提出的觀點，涉及一個人的言論和學術自由。「劍后」作為一個香港市民，僅因為跟部分「網民」持不同意見，便即時遭到攻訐、抹黑和侮辱，她的個人權利到哪裏去了？也就是說，在那些激進「網民」的眼中，只有跟他們政治立場一致的人才可以暢所欲言，可以毫無顧忌地發表自身見解。這未免太「雙標」了吧？這些口裏說「支持香港運動員」的人，實質上只是支持「政治立場跟自己相同的香港運動員」的橫蠻網暴者。

對於那些傾盡所力、爭取代表香港參加國際賽事的運動員，我們理應給予無限的支持；像江旻憓般多年為香港作賽的運動員，更是值得香港社會的尊重。要成為奧運金牌運動員，除了過人的天賦，當中更涉及日以繼夜、夜以繼日的刻苦訓練，運動員犧牲休閒娛樂的時間，承受着大大小小傷患，箇中的辛酸和痛苦，豈是身為外人的我們可以體會？接近20年來，江旻憓代表香港取得的體育比賽獎項接近40個。這些獎項，每一個都有血、有汗、有淚。單純因為政治見解不同，就對江旻憓橫加撻伐和「網暴」，參與這種劣行的人，還好意思自稱「愛香港」，實在令人搖頭嘆息。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[聞正聲]

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