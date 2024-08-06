吳傑莊：的士與Uber同舟共命 相煎何必太急？

事實上，香港也在積極發展無人駕駛技術。特區政府正積極推動創新科技在交通運輸領域的應用，比如香港應用科技研究院研發的、融合5G技術的車聯網科技（C-V2X），計劃開展道路測試，包括在西九文化區試行自動駕駛穿梭巴士。

無人駕駛的士 具獨特優勢

與此同時，國家在無人駕駛技術應用的開放實驗方面，也在加速推進，其自動駕駛產業已走在國際前列——自動駕駛技術共分為0級至5級，從L1的駕駛輔助到L5的完全自動化，而「百度Apollo」（「蘿蔔快跑」所應用的大模型）已達到L4級別。香港完全可以借鑑國家的成功經驗，加速自身在無人駕駛領域的發展。

而無人駕駛的士有獨特優勢。首先，從營運成本來看，儘管初期科研投入較大，但長遠而言，無人駕駛的士毋須支付司機工資，且能夠實現24小時不間斷營運，這大大提高了車輛的使用效率。以武漢市的「蘿蔔快跑」為例，其10公里行程的車費價格約在4到16人民幣之間，明顯低於傳統出租車和網約車的價格範圍（18到30人民幣），向乘客提供了更經濟的出行選擇。

其次，無人駕駛技術以其理性與穩定性，為市民出行帶來更高的安全性和舒適性。據香港警方2022年《交通報告》顯示，約86%的傷亡交通意外是由司機過失引起。而無人駕駛技術則能夠有效減少因駕駛員疲勞、分心、酒駕等人為因素所導致的交通事故。自動駕駛系統不受情緒波動影響，避免了「路怒症」、超速等不安全駕駛行為。以百度的「蘿蔔快跑」為例，其無人駕駛出租車在運行中能夠自動避讓行人、嚴格遵守交通規則，確保了行車的安全與規範。此外，乘客還能避免遇到傳統的士司機不禮貌、拒載、繞路及亂收費等問題，享受更加舒適的乘車體驗。

不過，面對無人駕駛技術浪潮，的士和網約車司機又該何去何從？在香港，龐大的司機群體——包括約6萬名常規的士司機和超過21萬名網約車司機——正面臨前所未有的挑戰。然而，挑戰往往伴隨着機遇，關鍵在於我們如何把握。

政府需提前規劃 助司機轉型

無人駕駛技術的發展，不僅將改變我們的出行方式，還將催生一系列新職業崗位。例如自動駕駛系統在某些複雜或突發情况下，可能無法做出最佳決策，此時需要人類遠程操作員介入。另外，隨着自動駕駛汽車的普及，車輛在開放道路環境中面對的外部損害風險也會增加，這將帶動車輛保險和檢修等相關崗位的需求增長。這些崗位，需要專業技術人員來校準和維護無人駕駛汽車的各類傳感器。這些技術人員不僅需要掌握自動駕駛技術，還要具備汽車維修的專業知識。

因此，特區政府需要提前規劃人力資源、加強勞動技能培訓，為司機創造更多轉型機會。的士業界和網約車亦不妨止息干戈，共同迎接未來挑戰。

作者是立法會議員

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[吳傑莊]