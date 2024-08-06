歐陽五：奧運勝負之外的真義

今年4月以來，西方媒體便開始大肆炒作所謂「中國游泳隊涉興奮劑」事件，其間菲比斯（Michael Phelps）等名將的不實言論，也對中國運動員形象造成了損害。美國更在7月30日提出所謂《恢復對世界反興奮劑機構（WADA）信心法案》，計劃給予美國藥物管制政策辦公室「永久性的權力」，可扣留美國政府每年應向WADA支付的300多萬美元，企圖用資金要脅來實施該領域的「長臂管轄」。

藥檢「武器化」 將政治引入賽場

一系列將興奮劑檢查「武器化」的措施，一為打亂中國隊備賽節奏，二為污名化中國。這無疑是將地緣政治和冷戰思維引入奧林匹克賽場。

這並不是第一次。2012年，中國游泳運動員葉詩文在倫敦奧運會奪冠，也曾被以興奮劑為由質疑。只是隨着中國游泳成績進步，這種情况愈演愈烈。

美國世界游泳教練協會總幹事萊納德（John Leonard）曾稱，葉詩文的表現勾起他對東德運動員的回憶。上世紀60到80年代，東德運動員為提高奧運成績而濫用興奮劑，被認為是「冷戰體育」的犧牲品。萊納德的想法透露出，西方社會仍然存在把中國當作冷戰假想敵的思維。

而如今，東德興奮劑事件已過去半個世紀，世界已大不同，競技體育不斷突破，奧林匹克精神也在不斷延伸。如同冷戰思維已不再適用當今國際社會，奧林匹克精神也不局限於「競爭」兩字。2021年，國際奧委會將保持了108年之久的奧林匹克格言「更快（Faster）、更高（Higher）、更強（Stronger）」加上了「更團結（Together）」，強調了奧運會在溝通世界、連接情誼方面的作用。這被視作百年奧林匹克精神的重大轉向。推崇競爭的奧運會，已開始珍視體育競爭之外的精神價值，而一些國家的思維卻還停留在上個世紀。

中國顯然不是東德，更無意將大國博弈引入奧運賽場；更重要的是，中國人從來都珍視競技當中勝負之外的價值。

有評論稱奧運會是「零和遊戲」，只有一個冠軍、一枚金牌，不可分享，不可分割。這種解釋，或許符合西方的競爭理念，卻絕對不是中國人心目中競技的所有內涵。《論語》對「射禮」的描述，更能夠代表中國人對競技的理解：「君子無所爭，必也射乎，揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」場上相禮競技，場下飲酒，勝負之外，中國人更看重對手之間的尊重和友誼。

勝負之外 更在意交朋友

別忘了，中國曾用競技體育——乒乓球——拉近中美，促成兩國關係破冰。在內地生活過的朋友，也一定聽說過「友誼第一，比賽第二」的口號。這一上世紀中葉毛澤東提出的口號沿用至今，成為中國體育精神的代表。這些都與新晉奧運理念「Together」不謀而合。

筆者認為一直以來，參加體育盛事，對中國來說，勝負之外更在意「交朋友」。促進對外交往，從來都是中國參加體育盛會的重要目的之一。1984年許海峰勇奪中國奧運史上第一枚金牌，是為了讓剛剛開放的中國被世界「看到」。2008年北京舉辦奧運會，為了讓世界了解中國，讓中國更好地融入世界。而如今，中國則希望通過奧運會展示開放、自信、友善、真實的自己。

從本屆奧運會來看，中國新一代運動員不止謀求成績，他們把國家榮譽與個人表現、個性化表達融為一體，不再是刻板印象中的「金牌工具」。本屆奧運會年齡最小的運動員、11歲的滑板運動員廣東女孩鄭好好，接受採訪時說：「比賽對我來說就是和好朋友們聚在一起。世界排名前20的滑板運動員中，我認識10多個。感覺就像我們在玩一個有趣的遊戲，每個人都要展現出自己最好的一面。」而網球手鄭欽文令人印象深刻的，並不僅僅是亞洲第一塊奧運女單金牌，還有賽場內外的自信風采，甚至面對對手指摘時表現出的成熟大度。

這些新生代的奧運觀、競技觀，是勝負之外更值得珍視的東西。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]