明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：奧運勝負之外的真義

【明報文章】奧運賽事正酣，除拼搏與掌聲之外，也有一些雜音。開賽前，便有「中國游泳隊賽前人均接受21次興奮劑檢測」的新聞；上周，潘展樂奪得男子100米自由泳冠軍，更遭澳洲游泳教練公開詆譭。

今年4月以來，西方媒體便開始大肆炒作所謂「中國游泳隊涉興奮劑」事件，其間菲比斯（Michael Phelps）等名將的不實言論，也對中國運動員形象造成了損害。美國更在7月30日提出所謂《恢復對世界反興奮劑機構（WADA）信心法案》，計劃給予美國藥物管制政策辦公室「永久性的權力」，可扣留美國政府每年應向WADA支付的300多萬美元，企圖用資金要脅來實施該領域的「長臂管轄」。

藥檢「武器化」 將政治引入賽場

一系列將興奮劑檢查「武器化」的措施，一為打亂中國隊備賽節奏，二為污名化中國。這無疑是將地緣政治和冷戰思維引入奧林匹克賽場。

這並不是第一次。2012年，中國游泳運動員葉詩文在倫敦奧運會奪冠，也曾被以興奮劑為由質疑。只是隨着中國游泳成績進步，這種情况愈演愈烈。

美國世界游泳教練協會總幹事萊納德（John Leonard）曾稱，葉詩文的表現勾起他對東德運動員的回憶。上世紀60到80年代，東德運動員為提高奧運成績而濫用興奮劑，被認為是「冷戰體育」的犧牲品。萊納德的想法透露出，西方社會仍然存在把中國當作冷戰假想敵的思維。

而如今，東德興奮劑事件已過去半個世紀，世界已大不同，競技體育不斷突破，奧林匹克精神也在不斷延伸。如同冷戰思維已不再適用當今國際社會，奧林匹克精神也不局限於「競爭」兩字。2021年，國際奧委會將保持了108年之久的奧林匹克格言「更快（Faster）、更高（Higher）、更強（Stronger）」加上了「更團結（Together）」，強調了奧運會在溝通世界、連接情誼方面的作用。這被視作百年奧林匹克精神的重大轉向。推崇競爭的奧運會，已開始珍視體育競爭之外的精神價值，而一些國家的思維卻還停留在上個世紀。

中國顯然不是東德，更無意將大國博弈引入奧運賽場；更重要的是，中國人從來都珍視競技當中勝負之外的價值。

有評論稱奧運會是「零和遊戲」，只有一個冠軍、一枚金牌，不可分享，不可分割。這種解釋，或許符合西方的競爭理念，卻絕對不是中國人心目中競技的所有內涵。《論語》對「射禮」的描述，更能夠代表中國人對競技的理解：「君子無所爭，必也射乎，揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」場上相禮競技，場下飲酒，勝負之外，中國人更看重對手之間的尊重和友誼。

勝負之外 更在意交朋友

別忘了，中國曾用競技體育——乒乓球——拉近中美，促成兩國關係破冰。在內地生活過的朋友，也一定聽說過「友誼第一，比賽第二」的口號。這一上世紀中葉毛澤東提出的口號沿用至今，成為中國體育精神的代表。這些都與新晉奧運理念「Together」不謀而合。

筆者認為一直以來，參加體育盛事，對中國來說，勝負之外更在意「交朋友」。促進對外交往，從來都是中國參加體育盛會的重要目的之一。1984年許海峰勇奪中國奧運史上第一枚金牌，是為了讓剛剛開放的中國被世界「看到」。2008年北京舉辦奧運會，為了讓世界了解中國，讓中國更好地融入世界。而如今，中國則希望通過奧運會展示開放、自信、友善、真實的自己。

從本屆奧運會來看，中國新一代運動員不止謀求成績，他們把國家榮譽與個人表現、個性化表達融為一體，不再是刻板印象中的「金牌工具」。本屆奧運會年齡最小的運動員、11歲的滑板運動員廣東女孩鄭好好，接受採訪時說：「比賽對我來說就是和好朋友們聚在一起。世界排名前20的滑板運動員中，我認識10多個。感覺就像我們在玩一個有趣的遊戲，每個人都要展現出自己最好的一面。」而網球手鄭欽文令人印象深刻的，並不僅僅是亞洲第一塊奧運女單金牌，還有賽場內外的自信風采，甚至面對對手指摘時表現出的成熟大度。

這些新生代的奧運觀、競技觀，是勝負之外更值得珍視的東西。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞