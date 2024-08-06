林緻茵：Deepfake詐騙：香港法律跟得上人工智能發展嗎？

這些建議雖然有助公眾提高警覺，惟在社交媒體盛行的年代，很多人已慣常分享個人照片和影片，有KOL（意見領袖）更是「靠臉吃飯」，行為和習慣已難以逆轉。換另一角度：不主動分享個人照片，是否就能保平安？就應對新型詐騙手法，香港的法律和政策能否跟得上人工智能發展？筆者希望在此拋磚引玉，分析一些涉及臉部圖像的社會討論和例子，及其潛在影響。

香港無肖像權

筆者曾在社交媒體Threads中看到一些關於「被人偷拍」的帖文。事主不是被人偷拍不雅照片，而是在街頭被陌生人偷拍。不過，香港法律並無肖像權概念——在未經當事人同意下拍攝其肖像，本身不一定構成犯罪；犯罪與否，是關乎拍攝的後續行為有否違反其他法律。假如相中人因該照片影響形象造成損失，可循民事索償；而假如照片被用作詐騙，則會觸犯刑事法例。

在有肖像權的司法地區，情况則有不同。以日本為例，旅客很多時會被提醒不要隨便偷拍別人，因在未經同意下拍攝，本身已有可能觸犯法律（當地以牽涉範疇很廣的《迷惑行為防止條例》防止癡漢、偷拍等行為）。

香港雖然無肖像權，但過去也有「肖像」是否屬於《個人資料（私隱）條例》（《條例》）中的「個人資料」而衍生的爭議與案件。其中引起最多社會討論的，就是《條例》是否適用於媒體偷拍行為。

約10年前，私隱公署為《條例》定出了3條更細緻的新準則，包括「被拍攝者對其私隱是否有合理期望」、「偷拍者是否有計劃地監視拍攝」及「收集個人資料行為是否涉及公眾利益」。因應Deepfake詐騙，《條例》的應用準則及肖像權概念，是否有需要一併檢視？

生物辨識資料的收集及使用

另一涉及面部圖像的討論，就是臉部辨識（facial recognition）技術。《條例》規定下，私隱公署制定了《收集及使用生物辨識資料指引》（《指引》），讓資料使用者衡量收集資料之目的與必要性。以剛結束的動漫電玩節為例，持證的工作人員均須錄入容貌及掃描證上的QR code（二維碼）以作登記；其後工作人員每次進入展館並掃描QR code時，系統會自動辨識持證者的樣貌。

為何動漫電玩節需要這麼高度的保安呢？筆者有擔任工作人員的朋友說，去年並無此安排，但聽聞主辦單位指去年有人濫用工作證進出，甚至賣證，所以今年加入了臉部辨識技術。按《指引》的原則，主辦單位須考慮幾點，包括：收集資料的必要性（例如收集的資料與目的是否相稱）、是否有其他方法可達至相同目的、被收集資料的當事人是否有自主及知情的選擇等。

按此等原則，以上情境可衍生幾個疑問：

（1）去年濫用工作證的情况，是個別事件還是普遍現象？涉及幾大損失？

（2）臉部辨識技術是否解決濫用問題的唯一方法？主辦方有否考慮收集較少數量的生物辨識資料的選項？

（3）主辦方採取了哪些補救措施，以減低資料收集可能衍生的不利影響？

主辦方雖然無要求登記工作人員的姓名，代表臉部圖像不會被連結至更多個人資料，但主辦方採集的資料數量大，而後續資料儲存（例如用途、轉移、銷毁等）亦涉及資料當事人利益，須慎重處理。

就臉部辨識技術的應用（包括商業應用），內地在本年已推出專門法例，原因在於技術應用的廣泛程度及其衍生的一些爭議，已引起了關注。除了必要性等原則之外，法例還規定商場、娛樂場所等在哪些情况下，才可自行使用臉部辨識技術做驗證，以及在哪些情况下須向部門備案。因應人臉辨識技術的普及化與商業應用及其潛在風險，香港又是否需要制訂更細緻和專門的規範？

香港法律缺乏針對性

至於Deepfake技術，香港並無明確規範該技術的使用，也沒有針對Deepfake詐騙的罪名和刑罰；如有人利用Deepfake犯案，目前可透過《個人資料（私隱）條例》、《電訊條例》等懲處。至於其他地區，英國於本年4月已提出具針對性的新法案；同期，歐盟已正式通過極為全面的《人工智能法案》（EU AI Act），以降低AI（人工智能）技術氾濫、生成並擴散虛假信息對選舉的影響。法案也涉及更深層的地緣政治因素：歐盟正有意識地減低Google等美國科企對當地的影響；更早之前已經通過的《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation），已對歐洲境外的個人資料出口實施規範。

在亞洲，韓國亦有針對性的法律。如大家仍有印象，2019年爆發的「N號房事件」，正是修例的背景。事件涉及性剝削，內容亦包含以Deepfake合成的不雅影像，受害人眾多。訂立具針對性的法律的最大作用，在於法律能夠明確界定Deepfake技術的合法和非法使用範圍，以及相應的罪名和刑罰：

韓國在未修訂法律之前，「製作深偽合成影片或照片」本身並不違法，法律必須等到有人散布虛偽合成影像、讓影片接觸社會大眾，才能啟動處罰。換言之，當時的法律無法針對「使用深偽製作虛偽影像的行為本身」施加處罰，而必須依靠其他法律（例如《刑法》中「提供猥褻物品罪」）作懲處；即使事件造成極大傷害，涉及的處罰也相對輕微。

同樣，英國去年訂立的《網絡安全法》（Online Safety Act）只針對深偽影像的傳播；今年提出的新法案，則把「未經當事人同意下，利用對方形象創造深偽」，而其目的是為了「純粹希望給受害人帶來恐慌、羞辱或痛苦」定為違法，不必待散布之後才能定罪。處罰以外，歐盟更規定一些大型科企須負上積極責任，提供詳細資料以解釋它們如何主動降低AI技術氾濫產生的風險。

在深偽內容愈來愈逼真、愈來愈難以肉眼辨識的情况下，靠市民提高警惕而不加強從源頭入手，實在難以追上科技發展。從以上幾個涉及臉部圖像與私隱風險的討論可見，本港署方和相關部門應作更有針對性和前瞻性的建議，以主動提高社會應對科技發展和偵測潛在風險的能力，同時推動深偽技術在教學、藝術文化等的正面應用。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]