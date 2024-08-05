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駱叡翹

駱叡翹：從《最後的晚餐》談到寬容悖論

【明報文章】儘管今屆巴黎奧運開幕典禮已過去一個多星期，惟表演引起的爭議卻仍未落幕。事緣在典禮的第八幕中，創作團隊設計了一個由多名（包括「變裝女王」(drag queen)等）表現者致敬希臘神話中眾神宴的場景，但由於部分意象相似，被外界誤會為模仿達芬奇描繪《聖經》場景的名作《最後的晚餐》。

在「反左膠／反覺醒文化」風潮之下，大批西方保守派網民和公眾人物旋即蜂擁而上，在各大社交平台指摘主辦方，以「變裝女王」重演經典是褻瀆了基督教和天主教；原為奧運廣告商之一的美國電訊商C Spire甚至以此為由，撤回原定投放的廣告。

雖則主辦方在種種壓力之下，最終於上周日為演出冒犯了部分宗教團體而表示抱歉，但輿論風波卻未算平息，甚至因為主辦方錯誤表示創作團隊是參考了《最後的晚餐》，而使開幕禮創作總監Thomas Jolly不得不接受訪問解畫。

為何模仿必然是嘲諷褻瀆？

今次事件荒唐之處，着實不少。首先是宗教保守團體的對號入座。從遠鏡可見，場景中的表演者是擠滿整個鏡頭，人數明顯多於《最後的晚餐》中由耶穌及其12個門徒組成的13人；而且，眾表演者皆於表演中如同在派對一般聞歌起舞，是由「人」到「事」都跟《最後的晚餐》顯著不同。如果單憑場景出現「晚餐」的意象便一口咬定表演是參照《最後的晚餐》，實在是自我中心和兒戲得教人失笑。

再者，即使退一萬步，假設我們真的依靠網絡流傳的數張近鏡截圖，斷定照片中的表演者在模仿《最後的晚餐》，為何模仿又必然是嘲諷和褻瀆宗教？不能是以當代法國的視角重新演繹經典，來致敬藝術名作嗎？

再退一萬步，即使對象不是畫作而是宗教典故，引典又為何必然是貶義？還是有人厭惡表演中的「變裝女王」和「大碼模特兒」，所以自行為表演添加貶義？這些人既然自稱誠懇信徒，又何以忘記宗教導人向善之中，要大愛和對人寬容的教誨？

「寬容的種族主義者」悖論

不過說到寬容，也不禁想起在哲學課讀過的寬容悖論（paradox of tolerance）。談起寬容悖論，普遍人大概會聯想到的是哲學家Karl Popper所提出，有關對不寬容的人寬容會招致反效果的paradox of self-undermining。但其實除此之外，還有另一種寬容悖論——paradox of the tolerant racist，大意是指要對人事物寬容，首先要對該人事物反感，故心底裏對他人有最多歧視和偏見的人，例如種族主義者，才是社會裏最寬容的人。如此一來，「寬容」這種美德的美，有時是出於眼裏滿是偏見的人不會讓自己的醜陋想法傷害到他人，這也未必全然是值得嘉許。

當然，無論如何，寬容也總比要四處去除礙眼的人事物的「不寬容」為好。

作者是英國倫敦國王學院政治、哲學及法律學士4年級生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[駱叡翹]

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