林哲玄：「責任總在前線」的醫管局傳統

醫管局4個臨牀建議 令人失望

令人失望的是，責任還是下沉到前線。

「建議一：加強與病人及家屬溝通。《通報》提醒醫護人員為小朋友進行醫療程序前，須向家長及小朋友作簡明清晰的解釋、徵求同意，並表明必要時將固定肢體，讓醫療程序得以安全完成。」

施行醫療程序之前的知情同意，每一個醫生、護士都懂，都按醫管局指引執行。同一個手術，不同病人在不同的手上，風險可不一樣。但解釋程序與操作的同事是兩個人，責任如何連貫、病人對風險如何掌握，我想知，市民也想知。

有否鼓勵前線人員隨時求助？

「建議二：肢體固定。《通報》建議，小朋友在醫療程序中使用肢體固定時，負責的同事必須確保氣道暢通，並避免約束胸腔起伏。有時，循循善導、嘉獎鼓勵、分散注意、施行止痛藥或鎮靜，可避免肢體固定的需要。」

「肢體固定」，說清楚就是把清醒的小朋友按着或綑綁至動彈不得。有得幾歲的孩子懂性的、會恐懼的而非按不可嗎？由另一人抱着背對醫生或護士，行嗎？10來分鐘的全身麻醉或鎮靜程序，有考慮過嗎？前線護士有權提出麻醉嗎？

歸根究柢，部門有否鼓勵前線同事隨時求助並提出治療建議？如有，機制是否落到實處？如果沒有機制，或機制失效，管理層責任何在？

「建議三：施行鎮靜時緊密監察。《通報》提醒醫護人員必須對鎮靜風險維持高度警惕，注意鎮靜可能壓抑呼吸和心跳血壓，慎防皮膚損傷及防範心理傷害等。同事也應謹記施行鎮靜時緊密監察的重要。」

《通報》建議提出鎮靜時須密切監察，我想不出哪一名醫生或護士不懂，不懂的恐怕都沒有畢業吧。提醒是好，問題在於責任——鎮靜也好，固定也好，負責的同事是否清楚知道他的責任不止在傷口，而在整個小朋友？如果他不清楚，訓練是否出了問題？監督又是否足夠？

我知道人手不夠；確保前線人手足夠，就是確保工作安全，也是確保病人治療安全。難道這不是管理層的責任嗎？我明白臨牀部門已經很努力調動人手，總部除了拚命地聘人和留人（不太有效）之外，為各醫院和臨牀部門調兵遣將難道沒有責任嗎？打仗不夠兵，要3個士兵對抗一個連，輸掉了總不能怪罪於3個戰死沙場的士兵吧？

提供訓練輔助 管理層責無旁貸

「建議四：加強訓練。《通報》建議加強員工訓練；訓練員模擬訓練及網絡學習等，有助提升兒科病人醫療程序的安全。」

加強訓練重要，實戰時的監督輔助也重要，更是完成訓練循環不可或缺的一個環節。認真接受訓練是前線的責任，而提供訓練、監督和輔助，則管理層責無旁貸。

我們不能夠再接受「責任總在前線」、管理層只負責修改指引和責成前線服從指引的檢討。我希望《通報》刊載的4點建議，並非檢討委員會報告的全部。

作者是立法會議員（醫療衛生界）

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[林哲玄]