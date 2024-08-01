鄧飛：創科大潮下的職專教育觀

香港工業自1950年代末急速發展，並於1970年代進入全盛期，職專教育亦隨之擴張。職業先修學校最初在1969年成立，初級工業學校則源於1930年代，兩者最初均屬3年制。到1990年代，香港工業陸續北移，經濟產生結構性的轉變。在全球化浪潮下，職業先修學校、工業中學和文法中學無論在學制及課程內容上，三者的區分已變得模糊。

創科時代裏 學術與職專界線趨模糊

政府在1997年重新檢視職專教育定位，建議職業先修學校和工業中學大幅更新課程，加入如資訊及通訊科技，視覺藝術，商業、會計及財務學等課程，與時並進。大多數學校其後亦在校名剔除「職業先修」及「工業」字眼，與文法學校合流。至今，中學文憑課程仍保有實用元素，就是應用學習課程，以照顧學習多樣性。

然而，隨着以AI（人工智能）主導的創新科技時代來臨，所謂學術與職專這兩者的區分，再次變得愈來愈模糊，因為無論基礎理論還是應用技術，背後都是由AI作為共通基礎。傳統的體力行業，例如建築、漁農、航運等，愈來愈多採用創新科技；而傳統學術型大學裏的法律、財務會計、工程甚至醫科，到底屬於學術還是屬於職業培訓，其實也是分不清的。

特區政府在2023年施政報告提出成立應用科學大學（應科大）；今年，香港都會大學獲教育局批准成為本港首間應科大。事實上，要升格或者開辦應科大的條件之一，是先要具備大學之名；而能夠成為大學的條件之一，是要「展示若干程度的研究能力」。這等於說，應科大一樣要具備研究能力，無異於學術型大學。

在海外，一些學術型大學開辦的課程，若不能提升學生的職業發展，會被譏為「米奇老鼠課程」，或內地網民稱的所謂「水科」。這些課程正受着猛烈批評，甚至面對索償和司法訴訟。2019年，有香港留學生成功控告某英國大學課程提及的就業前景貨不對辦。同樣，歐洲國家亦愈來愈重視職業教育的投資。

對職專教育的6點建議

因此，對於香港未來的職專教育發展，筆者提出以下建議。首先，政府毋須在政策上永久地或長期地將職專與學術教育分開兩條隊；在大學階段尤其在撥款政策上，毋須強調職專與學術教育的區分，因為這兩者的分流，最終只會導致分級，違背大勢所需。

其次，職專教育的課程應聚焦於提升學生未來的職業進步空間，職專大學亦要保持愈來愈高的應用技術開發能力，以迎接創科時代對職業技能的日新月異要求。

第三，政府要充分認識科技大潮對兩類教育分流的衝擊，做好基礎教育階段的職業生涯規劃教育，打破「工字不出頭」的價值束縛；同時，培養中小學生的AI基礎知識，使他們無論將來行學術之路還是職專之路，都能夠迎接新時代的挑戰。

第四，政府應該打通中學上流專上職專教育的階梯。現時，專上院校的文憑、高級文憑與學士學位之間的資歷階梯，可以層層遞進。但高中應用學習課程，雖有職業導向教育之實，卻無職業教育遞進之名，既不能等同文憑課程資歷，亦不能銜接高級文憑課程，乃至將來的應科大。筆者建議政府理順兩個板塊之間的縱向銜接機制。

第五，現時部分自資院校用「微證書課程」資歷的方式，把自己轄下學校的應用學習和專上教育聯繫起來，但只能夠限於自己院校，並無院校之間互認機制。筆者建議政府理順不同院校之間的橫向接駁機制，令職業教育體系更趨完善。

第六，無論學術教育也好，職業教育也好，政府應保持這兩條隊之間的持續溝通與靈活互換，例如之前讀職專教育，但也可以跳去學術型大學繼續進修，反之亦然。

說到底，傳統「學而優則仕」和「工字不出頭」的觀念雖根深柢固，要移風易俗亦非一朝一夕，惟政府必須有高瞻遠矚的視野，制訂與世界潮流相適應的政策，以裝備學生具備新時代所需的核心技能和素養。

作者是教聯會副會長、立法會議員

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[鄧飛]