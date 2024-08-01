田方澤：體育科納入升中呈分試的兩點疑問

體育科納入呈分 目的是什麼

將體育科納入呈分，是否意味政府的教育重點不同？我們常說教育制度是一種選擇機制。課程和評估的側重點，反映了社會所需要的人才特質：如千禧年教改在高中推行通識教育科、近年改行公民與社會發展科，反映了兩種不同理念和對下一代的要求轉變；又例如將常識科分拆人文科與科學科，也反映政府期待新一代更有國民意識和科學素養。將體育科納入呈分，又代表了什麼？

談教育理念的時候，我們常說「五育」：德、智、體、群、美。但在實務工作上，常集中在學科知識和升學的部分，特別在準備升學的級別，操練考試行先，品德教育、體藝、課程外的活動都要讓路。體育科納入呈分試，雖然只佔5.3%，但「零的突破」是重要突破，是否反映了當局一些新觀念？有體能發展以至公共衛生上的想法？希望強調體育以減輕筆試操練壓力？回應傳統文化的「六藝」理念以及國家安全嗎？筆者期待當局有更多的說法。

公開消息沒有解釋增加體育科的目的是什麼；業界認為是針對近年學童肥胖，疫情後學童更少運動、健康變差等問題。惟如果只是為了鼓勵運動，透過升學呈分強迫運動，是一個好方法嗎？還是只會令小學生更難享受運動？會不會在各科筆試操練以外，又增加體育科的練習，使學童更疲累、壓力更大？有意見認為現時視藝和音樂科也有呈分，將體育科加入呈分，不會影響學童享受運動。這仍需拭目以待。

如何減低可能出現的不公平

筆者有體育教師朋友說，考慮到小學生發育年齡的差異，將體育科納入呈分試，可能對較遲發育的學生不利。當然，任何學科都有個人天分和能力的影響，但如何將影響減至最低？在一般學科，為協助有特殊學習需要的學生發揮實力，我們常採用加時、休息、文字提示等方式。但發育的先後，又跟一般的特殊學習需要並不相同，難以個別調適處理。

談到發育和升學的爭議，不得不提2000年平等機會委員會就升中派位「男女分隊」呈請司法覆核。當時教育署編定派位組別時，將男女學生分為兩條隊伍，中學亦有男女的固定收生比例，致有多名家長投訴，其女兒成績比男同學好，獲派心儀學校的機率卻較低。政府抗辯指因為男女發育時間不同，男學童在高小階段的專注力和語文能力較弱、學術水平較低，分隊是為了保障學童差異。高等法院拒絕接納此項抗辯，指並沒有確切證據證明兩性有發展差異，裁定教育署的政策違反《性別歧視條例》，從此男女以同一條隊參與派位。

對於這項裁決結果是否更公平，抑或不利男性，20年來爭辯不休，但客觀現象是在第一組別的中學和大學，出現女多男少的情况。回到體育科納入呈分的議題上，這會否對個別學童的升學發展有不利影響？仍需更多討論和研究。

此外，一如其他學科的呈分試，社經地位較高的家庭有更多資源和能力支援學童考試。對基層家庭和主要收基層學生的學校，會帶來什麼挑戰和轉變？亦有朋友提及，如學童有發展殘障，或健康不適宜運動，又有沒有相應調適？當然，現時仍在諮詢期，但筆者仍希望當局在決定時能夠更多考慮公平性和各種配套，以保障學童利益，業界也更容易適應。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]