明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田方澤

田方澤：體育科納入升中呈分試的兩點疑問

【明報文章】早前有消息透露，隨着小學常識科分拆，教育局將一併修改小學升中呈分試的各科比例，並擬將體育科納入呈分，佔整體的5.3%；中英數及常識（新分拆為人文科及科學科），則由佔總數86.9%微降至84.3%。由一科變成兩科的人文科及科學科比重增加，不出所料；但建議將體育科納入呈分，引來業界討論：為什麼要新增體育科？體育科納入呈分，對學生公平嗎？

體育科納入呈分 目的是什麼

將體育科納入呈分，是否意味政府的教育重點不同？我們常說教育制度是一種選擇機制。課程和評估的側重點，反映了社會所需要的人才特質：如千禧年教改在高中推行通識教育科、近年改行公民與社會發展科，反映了兩種不同理念和對下一代的要求轉變；又例如將常識科分拆人文科與科學科，也反映政府期待新一代更有國民意識和科學素養。將體育科納入呈分，又代表了什麼？

談教育理念的時候，我們常說「五育」：德、智、體、群、美。但在實務工作上，常集中在學科知識和升學的部分，特別在準備升學的級別，操練考試行先，品德教育、體藝、課程外的活動都要讓路。體育科納入呈分試，雖然只佔5.3%，但「零的突破」是重要突破，是否反映了當局一些新觀念？有體能發展以至公共衛生上的想法？希望強調體育以減輕筆試操練壓力？回應傳統文化的「六藝」理念以及國家安全嗎？筆者期待當局有更多的說法。

公開消息沒有解釋增加體育科的目的是什麼；業界認為是針對近年學童肥胖，疫情後學童更少運動、健康變差等問題。惟如果只是為了鼓勵運動，透過升學呈分強迫運動，是一個好方法嗎？還是只會令小學生更難享受運動？會不會在各科筆試操練以外，又增加體育科的練習，使學童更疲累、壓力更大？有意見認為現時視藝和音樂科也有呈分，將體育科加入呈分，不會影響學童享受運動。這仍需拭目以待。

如何減低可能出現的不公平

筆者有體育教師朋友說，考慮到小學生發育年齡的差異，將體育科納入呈分試，可能對較遲發育的學生不利。當然，任何學科都有個人天分和能力的影響，但如何將影響減至最低？在一般學科，為協助有特殊學習需要的學生發揮實力，我們常採用加時、休息、文字提示等方式。但發育的先後，又跟一般的特殊學習需要並不相同，難以個別調適處理。

談到發育和升學的爭議，不得不提2000年平等機會委員會就升中派位「男女分隊」呈請司法覆核。當時教育署編定派位組別時，將男女學生分為兩條隊伍，中學亦有男女的固定收生比例，致有多名家長投訴，其女兒成績比男同學好，獲派心儀學校的機率卻較低。政府抗辯指因為男女發育時間不同，男學童在高小階段的專注力和語文能力較弱、學術水平較低，分隊是為了保障學童差異。高等法院拒絕接納此項抗辯，指並沒有確切證據證明兩性有發展差異，裁定教育署的政策違反《性別歧視條例》，從此男女以同一條隊參與派位。

對於這項裁決結果是否更公平，抑或不利男性，20年來爭辯不休，但客觀現象是在第一組別的中學和大學，出現女多男少的情况。回到體育科納入呈分的議題上，這會否對個別學童的升學發展有不利影響？仍需更多討論和研究。

此外，一如其他學科的呈分試，社經地位較高的家庭有更多資源和能力支援學童考試。對基層家庭和主要收基層學生的學校，會帶來什麼挑戰和轉變？亦有朋友提及，如學童有發展殘障，或健康不適宜運動，又有沒有相應調適？當然，現時仍在諮詢期，但筆者仍希望當局在決定時能夠更多考慮公平性和各種配套，以保障學童利益，業界也更容易適應。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

上 / 下一篇新聞