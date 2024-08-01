陳帆川：《華郵》AI機械人 最聰明在懂得拒答

美國哈佛大學尼曼新聞研究室專門撰寫生成式AI在新聞界應用的Andrew Deck，訪問了去年加盟《華郵》的技術總監Vineet Khosla，介紹他們一個非常大膽的AI應用產品——名為「氣候答案」（Climate Answers）的聊天機械人，界面跟ChatGPT非常相似，機械人會回答用戶問題、撰寫文章摘要。

這個產品之所以大膽，是因為生成式AI仍然面對惡名昭彰的「幻覺」問題，除了斷章取義，還會無中生有。大媒體為保信譽，以免AI產品生成奇怪的答案被截圖放到網絡瘋傳，一般只敢在後台應用AI，例如協助記者構思新聞標題。該報是絕無僅有的一線媒體，敢直接向讀者推出AI產品。

「當感到猶豫，『不知道』是很好答案」

他們的取態非常小心，僅採用該報自己出版的新聞文章作為AI資料庫。如果AI無法從中找出合適文章，則會直接拒絕用戶：「抱歉，我們無法回答你的問題。」Khosla認為這是該產品的特別之處：「對Google來說，這可能很失敗，你應該總要給出答案。但對我們來說，這很成功。當你感到猶豫，『抱歉，我不知道』是很好的答案。」

另一個勝過其他AI聊天機械人的地方，是「氣候答案」重視文章的出處，會在其答案附上文章的圖片、標題、連結，以及所擷取的文章段落。他們希望讀者能夠點開原文閱讀。

不過，為了將錯誤減到最小，這產品跟其他AI聊天機械人的最大分別是不能聊天；它只能夠回答用戶一條問題，用戶不能跟它對答，亦不能追問。它更像是一個搜尋器，讓用戶搜尋出最相關的新聞報道，並閱讀摘要。

《華郵》亦因為這產品而招惹批評。AI最為人詬病的其中一個問題是耗電量驚人，該報卻用以回答讀者有關環保的問題，相當諷刺。

《華郵》收入下跌、連番裁員，可能因此不得不更大膽，利用新技術突圍而出，未來將推出涵蓋更多議題的AI產品。你又對什麼話題的AI機械人最感興趣？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]