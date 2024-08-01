李立峯：香港人對新聞的信任度為何上升

路透新聞研究所的調查，向來用兩條題目來測量人們對一般新聞的信任程度。兩條題目分別詢問被訪者是否同意「我在大部分時候可以相信大部分新聞」，及「我在大部分時候可以相信我所接觸到的新聞」；答案分別是「非常同意」、「同意」、「既不贊同亦不反對」、「不同意」和「非常不同意」。

新聞信任度上升 趨勢已延續幾年

在2023年1月的調查中，就着第一題，37.3%被訪者表達同意，3.1%表達非常同意，13.3%不同意，2.3%非常不同意；同意的合共為40.4%，不同意的合共為15.6%。如果把兩者的差距視為「淨信任度」，那麼2023年市民對「大部分新聞」的淨信任度為24.8個百分點。到了今年初的調查，同意的有51.3%，非常同意的有4.8%，不同意的有7.1%，非常不同意的則有1.3%；同意的被訪者合共有56.1%，不同意的合共8.4%。被訪者對「大部分新聞」的淨信任度為47.7個百分點，比之前一年上升了22.9個百分點。

同樣，被訪者對「自己所接觸到的新聞」的信任度也大幅上升。在2023年調查中，45.8%被訪者對自己接觸的新聞表示信任（即同意或非常同意），表示不信任的有12.9%；淨信任度為32.9個百分點。在2024年調查中，表示信任自己接觸到的新聞的被訪者有60.6%，表示不信任的有8%；淨信任度為52.6個百分點，也比2023年上升了近20個百分點。

進一步說，被訪者對新聞的信任度上升趨勢，可以說已經延續了好幾年。附圖顯示香港被訪者在兩條題目上展現出的淨信任度，在2020到2024年間的變化。於2020年，被訪者對「大部分新聞」的淨信任度只有10.6個百分點，信任度在2021年急速上升了23.6個百分點，之後兩年維持在同樣水平，到2024年再上升至47.7個百分點。

兩個可能因素推升信任度

為什麼香港市民對新聞的信任度有如此顯著上升？可能的因素有很多，但有兩個因素是可以運用數據來間接佐證，值得在這裏提出。

第一個因素是市民對網絡虛假信息的關注度。路透新聞研究所的調查問到被訪者，是否同意自己「對網絡上什麼是真的和什麼是假的感到關注」。於2024年調查中，認同自己關注網絡資訊真偽的人當中，67%認為「大部分新聞」可信，69.9%認為「自己接觸到的新聞」可信；在不認為自己關注網絡資訊真偽的被訪者當中，只有49.6%認為「大部分新聞」可信，54.5%認為「自己接觸到的新聞」可信。亦即是說，愈關注網絡信息真假的人，愈傾向認為新聞可信。類似結果在2023年調查中亦同樣出現。

當資訊環境充斥着各種難辨真偽的信息時，人們可能會更依賴專業新聞媒體來確認各種消息的真假，所以人們更可能認同專業新聞媒體的工作。而比較2023與2024年數據，關注網絡虛假資訊的被訪者比例，在2024年有顯著上升︰在2023年調查中，46.5%被訪者同意自己關注網絡資訊真偽，8.4%不同意自己關注網絡資訊真偽；於2024年，同意的比例上升至62.5%，不同意的比例下跌至6.1%。所以，香港市民對新聞的信任度上升，部分跟人們對網絡資訊真偽問題的關注度上升有關。

第二個可能導致信任度上升的因素，則跟社會政治環境轉變相關。但要理解社會政治環境轉變如何影響新聞信任度，我們可以再回到附圖。需要指出的是，人們對「自己接觸到的新聞」的信任度，一直以來都比對「大部分新聞」的信任度要高一點。這是非常合理的現象，因為一個社會裏會有很多不同媒體機構，而人們選擇多接觸的新聞機構，自然應該是自己較為信任的機構。所以，一些人會信任自己接觸的新聞，但不一定相信其他在社會上流傳的新聞。

進一步說，「自己接觸到的新聞」和「大部分新聞」的差異有多大，就視乎媒體領域中的多元性。在一個多元的媒體市場中，各媒體機構可以有明確的特色，甚至不同立場，市民則會按照自己喜好選擇，所以「自己接觸到的新聞」與「大部分新聞」之間的差異會較大。但在一個多元性弱的媒體市場裏，實際的選擇根本不多，「自己接觸到的新聞」與「大部分新聞」不會有太大差異。

而值得留意的是，附圖顯示，香港市民對「自己接觸到的新聞」與對「大部分新聞」的信任度之間的差異，從2020到2024年之間是一直在收窄的。在2020年，「自己接觸到的新聞」和「大部分新聞」的淨信任度，相差13.4個百分點；到了2023年，兩者之間的差異收窄到8.1個百分點；到了2024年，差異再收窄到4.9個百分點。

新聞信任度與資訊環境

這個趨勢，折射出的是過去幾年之間公共領域的轉變。在各種制度轉變和法律建設之下，社會裏及傳媒上都少了「反對」聲音。不同媒體在社會和政治問題上的取態及報道方式趨向單元，通過媒體所表達出來的觀點也少了變化。當眾聲喧嘩的狀態不復存在時，接收新聞資訊的市民覺得新聞「可信」，部分原因可能在於，媒體報道的只是基本事實和單一觀點，那麼對接收者來說，的確沒有什麼特別「不可信」的。

誠然，以上只是對調查反映出來的結果的兩個可能解釋，而兩個解釋是可以並存的，同時也可以再有其他因素在起作用。但從以上討論也可見，雖然一般來說，高信任度對媒體而言是正面的結果，惟對社會整體而言，如果信任度是建基於傳媒在紛亂的資訊環境中實踐專業把關，那自然是好事；惟如果信任度上升只不過是由於媒體資訊愈來愈單調，表達出來的意見愈來愈清一色，那麼高信任度則不一定反映媒體擔當了其應有的角色。

作者是中大新聞與傳播學院教授

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[李立峯]