吳永輝：舊區問題 需從鄰舍層面規劃及服務去改善

近年全港發生多宗樓宇外牆日久失修，引致小塊石屎脫落傷人；舊樓火警，導致不幸死亡及揭發消防管理不善，樓上小生意亦因而封店但卻發生疑似非法經營事件；由於消費不景，不少街舖倒閉；除了筆者經常提點要正視的移民問題之外，自殺數字在2022年見近15年新高，而長者自殺個案更破1973年以來紀錄，這是另一種選擇離開的悲劇；時有舊區老人長期獨居家中，缺乏活動及照顧，甚至在家中自然過世而不為人知，成為屍體發現案，反映社區健康及照顧問題嚴重。

近日香港規劃師學會（筆者及一些朋友都是義工）與醫護行者等非政府組織提出《油旺區健康城市建議》，研究了人口特性、社區健康、行人交通意外等情况，並提出「健康城市」建議。

油尖旺區是老區，人口老化、密度高、公共空間不足，百年前劃定的馬路街區設計令它們不符合現代規劃標準；加上經濟好時交通擠塞要疏導交通，以及對商店上落貨的寬容政策，便輕視了行人安全。

參閱1927年油尖旺地圖，已經有尖沙嘴、大角嘴、油麻地等地名；亦已有窩打老道、彌敦道、上海街等。這些大道中的街區，在二戰前後陸續開發，因此行人路偏窄，亦少有行人專用區（只餘下寶靈街、女人街等），漸漸形成長期過高的交通意外率。而行人路環境欠佳，區內長者亦更加不想落街，或會令健康惡化。

油尖旺交通意外多 行人路面闊度不足

2014至2021年，油尖旺區涉及行人的交通意外共有2500多宗；相比最安全的西貢區，同期該區只有約400宗涉及行人的交通意外，前者是後者的6倍。假設每宗意外由政府醫院負擔相同的醫療成本，則油尖旺亦為西貢的6倍。

從研究可見旺角西一帶情况，簡單說，大街彌敦道、渡船街行人意外不多；行人路寬度小於2米的內街路口，及人流特多的亞皆老街過路處是意外黑點。舊區難以達到現代的行人路規劃標準，是可以理解，但政府真要深入檢討及改善。

社區環境欠佳及行人路不夠安全，另一個負面影響就是長者不想落街或不敢落街。長居家中、欠缺運動，會加速身體退化，更容易因交通或其他意外受傷。最終，社會整體及家庭照顧成本會大幅上升。

政府須檢討政策 從根本改善問題

警方會票控亂過馬路者之外，上文提及的多宗舊樓外牆石屎脫落傷人事件，警方也有拘捕涉事業主立案法團主席或負責成員。警方前線人員是按規矩執法，總之高空落物傷人，便拉人拘捕。

從市民角度看，法團成員是應該配合警察落口供以跟進調查；但絕大多數法團成員或主席都是義務性質，是無私貢獻社會，真不應該被拘捕，近年也有個別法團負責人表示被拘捕就不如辭職。如果有大量的這些本應受尊重的法團主席義工辭職，是社會的大不幸。

這些事宜，應由鄰舍層面規劃及服務去改善，市區重建局及民政處亦應有角色。市區重建局本負責舊區重建及更新，但進展有限，資金接近耗盡，地產界亦無錢投資。因此，政府及社會必須檢討政策，從根本上改善問題。

作者是城市規劃師、民主黨發展政策發言人

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[吳永輝]