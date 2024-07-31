陳月明：精簡區會會議紀錄有利有弊

區議會會議紀錄可分為兩類：區議會大會的會議紀錄，以及轄下委員會和工作小組的會議紀錄。按目前的會議規則，前者紀錄必須具名，後者可以不記名。

「精簡化」的好處

自擔任區議員以來，筆者認為區議會已有一定的透明度：提案文件、會議紀錄、錄音、政府回覆等文件，都能於區議會網頁上翻查。以北區區議會為例，過去兩屆的大會會議紀錄會具名；轄下工作小組的會議紀錄就不會記名。

任何改革都有利有弊。當中「精簡化」的好處就包括：新安排有助統一各區區議會做法，標準化區議會轄下委員會、工作小組的會議紀錄作業；其次，區議會秘書處亦可藉此盡快完成委員會和小組會議的記錄工作，並上傳區議會網頁，提供文字和錄音供公眾查閱；再者，便利區議會秘書處以更清晰簡潔的方式，總結委員及工作小組內的發言，讓公眾通過文字更快速理解發言重點和核心。

據筆者理解，報章報道議員發言時亦有同樣做法，既能縮短篇幅，同時刪減冗詞贅句，故不擔心「精簡」紀錄會影響公眾對議員發言的理解。事實上，如果需要聽取會議全部內容，亦可以通過錄音進一步詳細了解。

可仿效立法會 藉科技助記錄發言

當然，筆者須指出，其實都可參考立法會的會議紀要方法，方便跟進事項、監察等。區議會轄下委員會及工作小組的會議紀錄改為不記名，或以「委員查詢」、「成員建議」等字眼顯示，可能會引起個別擔憂。例如個別報章引述的意見，擔憂出現難以監察或透明度倒退的情况。

有別於區議會大會，區議會轄下委員會及工作小組的會議時間不長，長則3個小時內，短則1個小時內。有心監察會議內容的團體／人士，可以先透過文字了解，繼而通過聆聽會議錄音，亦不會浪費多少時間。事實上，完善地區治理之後，民政專員兼任區議會主席，地區民政處和區議會的職能及秘書處的工作內容，的確增加了不少。精簡區議會委員會及工作小組會議紀錄，讓秘書處集中精力做好大會、地區關愛隊、地區民生統籌及其他政府不時委託的任務，更為符合實際需要。

值此區議會「精簡化」轄下委員會及工作小組會議紀錄，筆者也建議甚至可仿效立法會引入現代人工智能科技的做法，協助記錄發言工作。最後，既然「精簡化」減省了秘書處工作，秘書處不妨提出服務承諾，於會議後指定時間內上傳不具名的會議紀錄和相關錄音，用實際行動回應社會的聲音。

作者是立法會議員、北區區議員、打鼓嶺鄉事委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳月明]