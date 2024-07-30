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歐陽五

歐陽五：奧運會再出發

【明報文章】隨着法國人盡可能地展現其浪漫主義審美，努力令觀眾相信法國對多元文化的支持與包容，全球進入2024年巴黎奧運時間。這是新冠疫情結束後的第一個奧運會，也是時隔百年奧運會重返巴黎的一屆盛事。人們期待它像一盞明燈，為地區衝突、左右之爭等人類面臨的共同挑戰，帶來光亮。

以競技為由止息干戈，這一現代奧運會的重要價值追求，可以上溯至古代奧運會的《神聖休戰協定》。但如今，俄烏衝突、巴以衝突、法國自身「左右互搏」的政局等，使「陰雲」籠罩在巴黎上空。有評論稱，這是冷戰以來政治氣氛最緊張的一屆奧運會。

奧運應被視為通向世界和平的倡議

開幕前後，賽場內外已出現不少與政治相關的大事件：以色列選手在一場U23男足比賽中遭受大量噓聲；以色列代表團一些成員在賽前收到死亡威脅；法國多個鐵路設施發生縱火事件；法國多個工會在賽前揚言奧運期間罷工……

面對緊張局勢，本屆奧運會開幕前，聯合國秘書長古特雷斯、國際奧委會主席巴赫、法國總統馬克龍都呼籲奧運會期間停止戰爭，實現和平。然而目前來看，收效甚微。法國官方只得採取嚴防死守的方式，在城中部署數萬名警察來確保安全，特別是在奧運場館、火車站、旅遊景點部署包括反恐部隊和軍人在內的持槍人員，保障奧運會平安舉行。

而從全球來看，在加沙地帶、紅海及烏克蘭，戰火並未平息。奧運開幕式次日（27日），以色列軍方襲擊加沙地帶南部一所民宅，造成至少5人死亡；同日，以色列控制的戈蘭高地一個足球場遭火箭彈襲擊，造成12人死亡，所有死者都是10至20歲的兒童和青少年。以色列官方稱，該火箭彈為黎巴嫩真主黨發射，並表示「以軍將採取相應行動」。烏克蘭總統、俄羅斯總統則在奧運會開幕之前，接連拒絕休戰呼籲。

奧運會被公認為世界上最重要的體育賽事之一，於是在現實中，這一體育平台很難規避政治的影響，甚至很多國家和組織，就是要通過奧運會為本國發聲。然而奧運不應淪為一個工具或結論，而應被看作一個出發點，是一份通向世界和平的倡議。

團聚世界人民 為解決衝突創造對話空間

現代奧林匹克運動會的發起人、法國人顧拜旦（Pierre de Coubertin）在《體育遺書》裏寫道：「儘管有些瞬間的失望摧毁了我最美好的願望，但我還是相信體育精神的實質是愛好和平及講求道德。在體育場上，無論是朋友還是敵人——政治上的或社會上的——都不存在，有的只是在從事體育的人。」

在大國博弈之間，奧運會的影響力有限。它雖然能夠吸引全世界的目光，但在政治、外交和軍事層面，它還是個小角色。不過，當前世界上局部衝突不斷、新興保護主義盛行、兩極分化明顯，鮮有能夠把來自世界各地的人聚集在一起的場合。恰巧奧運會能夠發揮這一作用，且極具吸引力，尤其是奧運會在最激烈競爭中也能保持尊重和公平的特質，能把世界人民團聚在一起，促進不同文化之間的理解和交流，為解決長期衝突創造對話空間。

事實上，自1992年巴塞隆拿奧運會第一次發表為奧運而停戰的宣言以來，全球共同面對的許多挑戰，以奧運會為出發點，已展示出破題的決心和可能。譬如多國與國際奧委會一起解決可持續發展問題，並履行將碳足迹減少一半的承諾；為性別平等貢獻力量，使男女運動員人數相同。

奧運是一個全球性的盛會，儘管具有複雜性，儘管讓衝突方放下武器在當下十分困難，惟它仍值得人們珍惜和維護。作為2008年夏季奧運會、2022年冬季奧運會主辦國，中國也積極扮演「斡旋者」角色。今年5月中國國家主席習近平訪問法國時說「奧林匹克運動承載着人類對和平、團結、進步的美好追求」。他表示：「當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。」

當前，奧運會比賽正酣，賽場上選手拼盡全力，但抗議、杯葛、恐怖主義、戰爭行為霸佔着新聞頭條，政治角力分走了人們太多注意力，這實在是現代文明社會的悲哀。和平的機遇稍縱即逝，希望各方珍惜奧運時間，在現代奧運會發起人顧拜旦的家鄉再出發，向着和平出發，這才是人們期待的盛會。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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