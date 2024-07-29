嚴剛：讓金庸成為香港國際文化藝術交流中心的金字招牌

金庸先生以其厚植故土的家國情懷、攝人心魄的濃重筆墨，塑造了一個個有國有家、有血有肉、有愛有恨的活靈活現的人物。金庸作品在抒發揚善懲惡的俠之大者與家國情懷的同時，再現了中華大地的民族大融合及中華文明縱深寬廣的社會歷史場景。

金庸先生從社會歷史發展的深度和廣度生動演繹了中國歷史。他的武俠小說雖然是文學創作，但反映的歷史年代背景卻是真實的，其作品無不輝映着綿延數千年的中國文明基因。正是切合歷史的脈絡，才能讓這些文學塑造的人物形象栩栩如生地展現在讀者面前，引人入勝地厚植讀者國家為本、民族為宗的家國情懷。

金庸先生文學創作的成功，恰恰是以其扎實的文學功底，成為對中國傳統文化的集大成者。在金庸小說中，不論是荒涼大漠、巍巍長城，還是市井煙火、民俗風情，一幅幅「國破山河在，春城草木深」的北國風光，「隨風潛入夜，潤物細無聲」的南國山水，還原了宋元明清各時代社會生活的原始風貌，讓世人在品鑑古人生活畫卷的同時，可以領略「大漠孤煙直，長河落日圓」的蒼涼，感受「曉看紅濕處，花重錦官城」的繁華。

金庸先生筆下的江湖世界，充滿了中國傳統文化懲惡揚善、行俠仗義、路見不平拔刀相助的正能量。「武俠」之概念不局限於武功高強者、名譽崇高者。心懷仁義者是俠；不平則鳴者是俠；樂善好施者是俠；激濁揚清者是俠；鋤強扶弱者是俠。民族氣節、家國情懷、知恩圖報、匡扶正義等傳統文化價值觀，引導啟迪青少年走正道、行正義、做正事，發揮倡導正能量的積極作用。

在金庸的武俠世界中，不論是男歡女愛、國仇家恨，還是武林爭霸，都體現了儒家傳統的「天下之本在國，國之本在家，家之本在身」的中華文化價值觀。

金庸武俠小說的核心理念，就是宣揚倡導以民為本、強國富民。通過武林之間的弱肉強食的殘酷紛爭，揭示了積弱捱打，唯有自信自強自立才能立足於世的叢林法則。皮之不存，毛將焉附。只有國家強盛強大，國民才能得以安居樂業，才能豐衣足食、幸福安康。

天下興亡，匹夫有責。俠之大者金庸以其鐵肩擔道義、鐵筆著春秋的情操，展現其愛國愛港的理念。因此，紀念金庸並大力宣傳弘揚金庸先生筆下的家國情懷，就是在弘揚愛國主義精神，深化愛國主義教育，推動人心回歸，引領新一代香港人心向祖國、心繫國家，讓人人都能夠成為愛國愛港的中堅。

為此，呼籲各界應積極因應金庸筆下武俠人物雕塑展引發的新一輪「金庸熱」，在香港打造永久性的金庸文化館，展示金庸作品人物的正面形象，結合中國歷史古近代的相關文化（比如各朝代的服飾展、宮廷及民間用品展、兵器展等素材），讓市民及遊客在置身博大精深的中國歷史文化中，增強民族自豪感，增強國民認同感。讓金庸為代表的「俠之大者」文化，成為香港多元文化走向全球文化大舞台的重要名片。

其次，可以舉辦以金庸武俠小說為主體的金庸國際研討會，從文化、歷史、社會、民俗、民族、地理、武術等多方面探討中國傳統文化，推動形成具有全球影響力的「金庸學」香港品牌效應，宣示中國傳統文化的魅力，強化香港乃至國家對全球的影響力。

另外，影視傳媒界可以創新式結合金庸先生的版權，來以動漫方式拍攝金庸武俠動漫大片或沉浸式的動漫體驗作品，如美國推出的《功夫熊貓》系列，推陳出新，在給觀眾帶來各大想像空間的同時，開發出相關的衍生文化產品，如人物雕像、金句手袋、雨傘、水杯等日用品，加強宣傳，推動香港的文化旅遊。

金庸已經成為香港獨特文化的重要符號；金庸的家國情懷，更加成為愛國主義教育的典範。正如張國良會長所言，「金庸是香港真正的愛國者」。我們這一代甚至或前或後的幾代人，都深受金庸作品的俠義精神與家國情懷薰陶感染。中華民族的偉大復興，需要發揚和傳承好這種精神。雖然在香港當時特定的社會及政治環境中，金庸先生對「一國兩制」的認知有一定的歷史局限性，但是，擦亮並打響金庸這塊金字招牌，能夠持續點燃新時代香港人心回歸歷程中的愛國愛港燈塔。

對金庸武俠小說情有獨鐘的「一國兩制」創始人鄧小平先生曾經說過：「我榮幸地以中華民族一員的資格，而成為世界公民。我是中國人民的兒子，我深情地愛着我的祖國和人民。」新時期的愛國主義教育，不能單純只依靠政治教育，而必須增添內在鮮活的精神紐帶的延續與傳承。金庸先生的家國情懷，恰恰就是這樣的金字招牌。

在二十屆三中全會決定進一步推動國家深化改革，增強凝聚力、競爭力、創造力之際，香港新聞工作者聯會隆重舉辦「金庸與中國文化走向世界」研討會，深入探討「金庸與中國文化走向世界」的社會命題，具有重要的現實意義，展現了香港新聞工作者聯會高度的媒體責任與社會擔當。

國家主席習近平一再強調，「實現中華民族偉大復興的中國夢，是當代中國愛國主義的鮮明主題」。期望特區政府及社會各界集思廣益，通過多種活動形式，持續弘揚光大金庸先生的家國情懷，培育港人的愛國主義精神，推動中國傳統文化走向世界，讓香港成為亞洲重要的國際文化藝術交流殿堂，讓香港成為強國建設與民族復興的參與者和貢獻者。

作者是立法會議員（商界(第三)）

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[嚴剛]