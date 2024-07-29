姚志勝：從夏寶龍談話 看香港如何貫徹三中全會精神

筆者結合中聯辦領導班子傳達學習貫徹三中全會精神會議公布的內容，整理了4點看法。其一，主要着力點：通過改革實現更好發展，是夏主任開宗明義提出的「香港改革」要求，傳達了中央的厚望重託，尤其值得特區政府和社會各界高度重視。其二，基本立足點：堅持立足於發揮一國兩制的優勢推展改革創新。其三，四大工作重點：全會對香港提出鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位等四方面要求，其中金融是重中之重。其四，落實方法論：紮紮實實把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一個個「金字招牌」。

四大工作重點 金融乃重中之重

首先回答，為什麼《決定》無提到「十四五」規劃關於香港的「八大中心」？

《決定》關於香港提到4項重點工作：一是鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；二是打造國際高端人才集聚高地；三是健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制；四是深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。

縱觀《決定》全文，關於香港工作的論述就放在「完善高水平對外開放體制機制」這個部分。這一方面突顯了香港在國家高水平對外開放當中角色關鍵，另一方面也表明，《決定》是從國家「完善高水平對外開放體制機制」層面列出的工作重點。我們要充分認識和準確把握香港在進一步全面深化改革中的這個戰略定位。若具體分析這4項重點工作，就能夠更清楚看到這一點。

《決定》首先提到的是鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，這顯然是香港傳統優勢。比較而言，香港作為金融體制與世界幾個主要金融中心接軌、金融市場全面開放的國際金融中心，具有任何內地城市都不能取代的獨有優勢，不僅在我國高水平對外開放中扮演極重要而不可取代的角色，而且作為我國對外金融的重要通道和橋頭堡，在反制美國金融制裁方面發揮重要作用。

中聯辦主任鄭雁雄於今年兩會期間，參加香港代表團會議發言時特別傳達：習近平總書記多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位。顯然，香港國際金融中心地位是國家的寶貴資產、是香港的經濟命脈，必須倍加呵護。還有打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制，深化粵港澳大灣區合作及強化規則銜接、機制對接，這些都是國家完善高水平對外開放體制機制的需要。《決定》列舉這四大重點工作，並不排斥香港全面推進「八大中心」建設，就像《決定》加快建設上海國際金融中心，但不等於上海只做金融工作一樣。

着力點在改革 立足點在一國兩制優勢

如何做好4項重點工作？夏主任的談話說出了中央要求：銳意改革，識變、應變、求變。習主席在2022年七一重要講話中，就已強調支持香港「積極穩妥推進改革」。中聯辦的有關會議對此進一步解讀：香港「由亂到治」是習近平總書記、黨中央勇於改革和善於創新的生動實踐，《決定》中涉及港澳的改革措施分量很重，要充分認識弘揚改革創新精神對香港邁向「由治及興」的特殊意義，支持香港以改革創新精神當好中國式現代化的「超級聯繫人」。李家超行政長官也表示，香港面對挑戰要識變、應變、懂變。看來，特區政府也很理解中央的殷切期望。

顯然，香港需改變「改革是內地不是香港」的舊觀念，以改革思維做好4項重點工作，並全面推動香港發展。具體來說，在金融方面，香港需改革制度、拆牆鬆綁，為金融市場注入活水；在人才集聚高地方面，香港需通過改革提供具吸引力的政策措施，為香港、為國家引入國際人才；至於後兩項工作，更是要通過香港與內地雙方的改革達至機制對接。

夏主任在談話中強調，中央堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持香港充分發揮獨特地位和優勢，這不止是信守中央在《基本法》中作出的承諾，也因為這是香港和國家發展的需要，正如習主席所說，一國兩制是香港的最大優勢。因此，香港特區貫徹全會精神，不可妄自菲薄，而須守正創新、加強制度自信，堅持立足於發揮一國兩制的優勢推展改革創新。用中聯辦有關會議的說法，就是「五個守住、五個用好、五個當好」：一是要守住一國兩制，用好獨特地位，當好制度創新「先行者」；二是要守住國際優勢，用好外聯內通，當好聯通世界「橋頭堡」；三是要守住發展之本，用好中國機遇，當好中國式現代化「排頭兵」；四是要守住法治精神，用好普通法系，當好依法治理「模範生」；五是要守住文化特色，用好文化力量，當好中華文化復興「生力軍」。

方法論：把事情一件件做起來

貫徹全會精神的工作千頭萬緒，倘只是滿足於轟轟烈烈學習宣傳，就容易落空。因此，夏主任給予了明確提示：要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一個個「金字招牌」。凡事預則立，不預則廢。對經濟發展作出規劃，是我國的一種制度優勢，是我國創造經濟奇蹟的重要原因。筆者建議香港着手研究制訂「五年規劃」，以對接國家「十五五」規劃，確保落實三中全會精神的事情能夠有計劃和有部署地一件件做起來、做成功，不負中央厚望。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]