劉慧君：拜登被逼宮 如何破壞民主

可是，其退選並非個人選擇，而是被財閥及黨內大佬逼宮下而做的決定。美國主流已紛紛聚焦討論代替的賀錦麗，卻鮮有談及逼宮下對民主制度的破壞。

拜登名正言順贏得初選

美國民主選舉，黨內初選屬重要一環。初選並非政黨內部小圈子選舉，其選舉資金受聯邦法律規管，而各州政府亦要負責舉辦初選，是美國民主選舉程序之一。今屆民主黨初選中，即使有多人參選，但拜登作為現屆總統爭取連任，幾乎已篤定出線。有民主黨人不忿這份理所當然，遂發起「不表態運動」（uncommitted movement），藉近似白票或廢票以示對拜登不滿。即便如此，未受到政治狂熱者追隨的拜登，仍在初選中取得逾1400萬選民支持。故拜登可謂在初選制度中，以民主方式名正言順地贏得黨內提名。

事實上拜登以中間路線贏得上屆總統選舉，亦以此路線在任內成功推動不少重大政策。首先，他通過史上最大的基建法案，大幅投資並改善國內基礎建設，創造大量就業機會。此外，他又成功令主張自由經濟的共和黨共同攜手，通過帶有計劃經濟意味的晶片法案，大幅補貼國內半導體製造業，以把晶片生產線帶回美國本土，從而應付中國崛起帶來的潛在威脅。

更甚的是，拜登通過被視為繼詹森總統（Lyndon B. Johnson）的「大社會」計劃（Great Society）後最大的社會政策改革，當中包括降低處方藥物價格、擴大醫保補貼、補貼製造和購買電動車以應付氣候變化等。

放大口誤過失 或欠公允

客觀而言，拜登能通過多項重大法案，不可能只憑己力；民主黨主要領袖議員在黨派間的斡旋與游說，亦是成功關鍵。但在兩黨極分化的政治氛圍下，拜登政府仍有如此政績，全國卻只是無限地放大其年齡與口誤過失，主流社會對其功過評價，或許欠公允。不少知名進步派看在眼內，包括眾議員奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和參議員桑德斯（Bernie Sanders），即使他們在以巴及邊境等問題上與拜登有嚴重分歧，都先後在其災難式辯論後願意公開表態支持。

「金主造王」

可是，進步派在民主黨內並非大佬，亦非黨內金主。拜登首場辯論表現之差，相信不存爭議；但真正造成拜登形勢大劣，或許不是辯論表現，而是財團前仆後繼地停止捐獻。政治捐獻畢竟不是慈善捐款，而是政治投資。對金主而言，若他們認為拜登不能勝出大選，改變投資策略止蝕離場，也是理所當然之事。

可是不少主要金主紛紛高調要求拜登退出，甚至威脅凍結捐款直至拜登退選，而主流傳媒往往把候選人的勝算跟其吸金力畫上等號，間接形成「金主造王」局面。

另一邊廂，財閥停止政治捐獻，影響的不單是拜登競選，更大大動搖民主黨內人士對他的支持。不少角逐國會議席的參選人都憂慮拜登會拖累他們選情，亦影響金主在地方選舉的捐款。於是不少人均公開要求拜登退選以求自保，特別是那些在搖擺州份的參選人。黨內兩院領袖亦因而加入勸退拜登之列；而一向被視為拜登緊密戰友的奧巴馬及佩洛西，更分別被指為逼宮幕後主腦和主要煽動者。黨內大佬接連倒戈，終形成拜登不可挽救之勢。

以民調取代選舉 違民主價值

逼宮理由當然要冠冕堂皇，選民就是最佳擋箭牌。誠然，不少民調都有近半或過半的民主黨選民認為拜登應該退選，惟民調能否準確反映民意則是存疑。2016年希拉里對特朗普時，多個民調預測前者必勝無疑，結果恰恰相反，特朗普不單勝出，更是在選舉人票上取得壓倒性的勝利。到2020年大選，民調預測的藍色浪潮並無出現。同樣地，民調預測2022年中期選舉的紅色浪潮也無出現。

當民調往往未能準確反映選舉結果時，民主黨卻以此逼退在一人一票下勝出初選的參選人，這樣以民調取代選舉的做法，肯定是大大違反民主價值。

過往特朗普否認大選結果，民主黨人高調狠批其破壞民主；今日這班民主黨精英高調逼退拜登，何嘗不是同樣地否認初選結果。或者分別就是特朗普煽動支持者衝擊國會，「畫面不夠漂亮」，而民主黨則利用傳媒及金主壓力，造成拜登「自動」退選，手段高明得多。

上屆大選結果沒有在特朗普否認下受影響，但在今屆初選中對拜登投下的1400多萬選票，卻在民主黨逼宮下被剝奪。在這樣的政治操作下，民主又從何說起？

作者是自由撰稿人

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[劉慧君]