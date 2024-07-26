林森：「董責險」對中國企業為何如此重要

「董責險」（directors and officers liability insurance，即董事與高級管理人員責任保險，簡稱D&O）保護公司董事在其擔任公司董事期間，可能因為公司行為而承擔個人責任的情形。這些公司行為可能是董事本人參與，也可能不是，甚至是不知情的。

牽涉董事高管責任的兩個案例

D&O在香港和其他普通法司法管轄區很常見。在今次被全國人大常委會寫入全國性法律之前，D&O在中國大陸已經存在。於本次修訂之前，舊版《公司法》已明確規定公司的董事、監事和高級管理人員可能就公司行為承擔個人責任。

討論董事和高管責任的典型案例，就是2020年瑞幸咖啡財務造假案和2021年康美藥業虛假陳述案。兩個案件中，公司董事都被要求就投資者的損失承擔連帶責任，「董責險」的概念也隨之進入大眾視野，最終於2023年尾被寫入新《公司法》。

在2021年康美藥業虛假陳述案中，廣州中級人民法院認定，多名未直接參與欺詐行為的董事對55,326名投資者遭受的損失承擔連帶責任（註1）。其中，8名非獨立董事對投資者總共損失的20%承擔連帶責任；3名兼職獨立董事（獨董）對損失的10%承擔連帶責任；另外兩名兼職獨立董事對損失的5%承擔連帶責任。

也許單看董事擔責的比例可能還沒有太大感覺，但該案法院確定投資者遭受的損失總金額高達24億人民幣，也即8名非獨董要連帶承擔高達4.8億人民幣投資損失；而5名獨董，根據情况分別承擔高達2.4億人民幣及1.2億人民幣的連帶責任。

在當時擔任康美藥業的5名獨董中，有4名擁有大學教授背景的兼職獨立董事，每年擔任獨董而獲得的報酬約為每人8萬人民幣（註2），卻最終要承擔以億元計的連帶責任。這也成為該案除《證券法》修改後的首次集體訴訟、打擊上市公司財務報告虛假陳述的里程碑意義案件之外，另一個為人津津樂道的重點。個人擔任獨董的風光與風險，都在此案塵埃落定後浮出水面，據說在當時引發了一波內地上市公司獨董辭任潮。

康美藥業是否為其董事投保D&O，我們並不知曉，但瑞幸咖啡的董事就幸運很多，因為瑞幸咖啡在上市前就已經為其董事購買了總保費高達2500萬美元的董責險。在美國納斯達克上市以後，瑞幸咖啡被發現揑造了超過22億人民幣（約3億美元）的銷售額（註3），該公司股價在2020年上半年裏暴跌。

據內媒報道，瑞幸購買了包括主險層和超額險層在內的4層D&O保單，涉及多家保險公司。主險層的保額限制為1000萬美元，每個超額險層的限額為500萬美元。當賠償金額超過特定層的保險限額時，將觸發後續層次支付。主險層由8家內地公司共同承保；其中，中國平安產險作為主保險人，佔比30%（註4）。

此次瑞幸咖啡董責險賠付仲裁案的一個關鍵，就是在確定存在欺詐行為的前提下，保險公司是否有義務就董責險賠償；如需要，是否需要全額賠償。根據內媒報道，就最高額為1000萬美元的基礎層保單，仲裁裁決最終判定8家內地保險公司共同賠償700萬美元，免賠300萬美元。這可能表明，在欺詐案件中，保險公司只會部分賠付；而在疏忽案件中，賠付比例可能會高達100%。

董責險保護有效但有限

瑞幸咖啡董責險糾紛的仲裁結果表明，董責險對董事和高管的保護有效但有限，尤其是公司管理層涉嫌欺詐、造假等有道德風險的行為時，董責險的承保公司設定了擔保的除外情形。筆者以為，設立董責險的初衷，就是為了對冲公司董事因自己（少數情况）或其他董事或者公司管理層的集體決定（多數情况）行為不當或工作疏忽而承擔法律責任的風險。若保險公司被允許過於籠統地設定除外擔責情况，則董責險將陷入形同虛設的境地。

筆者認為，倘涉保董事本身不知悉、也未實際參與造假或欺詐行為，其賠償應該原則上為100%；若涉保董事本身知悉或實際參與了造假或欺詐行為，則該欺詐和造假行為須經法院、仲裁機關或監管機構認定；同時，也不能因此完全免除保險公司的賠償義務，而相關賠付比例可以參考瑞幸咖啡董責險糾紛仲裁結果。

新《公司法》顯著擴大董事職權範圍

上述兩個案例有助解釋自2020年以來，在中國內地D&O開始被中國企業認識和接受。而今次新《公司法》關於公司可以為董事購買D&O的提法，似乎更像一個最後的友情提示。

事實上，新《公司法》在削弱監事會於公司治理中的作用的同時，大幅擴大董事對公司所負勤勉與忠誠義務等責任範圍。比如新《公司法》首次提出董事對公司經營具有合理注意義務，以使公司利益最大化。這一義務，要求董事在公司營運和決策過程中積極參與、勤勉關注。又比如，新《公司法》擴大了關聯交易的範圍，涵蓋公司與董事、高級管理人員及他們家屬或關聯企業之間的交易。這一擴展，旨在確保涉及相關方的交易的透明度和公平性，從而保護公司及其股東利益。

此外，新《公司法》還要求董事負有確保股東適時完成足額出資的責任，要求董事對股東出資情况做核查與催繳，並規定了相應的賠償責任。這一規定，強化了董事對公司正常資本化運作的責任。

董責險將成企業「標配」

鑑於這些新規定，在新《公司法》生效以後，不僅僅是上市公司的獨立董事，而是任何類型公司的任何董事，其職責都變得更具體和更具挑戰性。所以，儘管在此次修法，全國人民代表大會常務委員會對於董責險採用了「可以」而不是「必須」的措辭，但對大多數中國企業來說，D&O將成為「標配」。

註1：案號（2020）粵01民初2171號，2021年11月12日裁判

註2：〈10天25名獨董辭職 A股史上第三波獨董辭職潮來了？〉，2021年11月22日，中國新聞網

註3：〈瑞幸咖啡支付12億元「買和解」 仍面臨多重風險〉，2020年12月23日，人民網

註4：〈瑞幸啟動巨額理賠申請 國內多險企參與承保〉，2020年4月8日，人民網

作者是香港大學專業進修學院課程主任、中國與美國加州執業律師

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