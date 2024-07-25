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陳帆川

陳帆川：《華爾街日報》炒鄭嘉如的三輸局面

【明報文章】《華爾街日報》（WSJ）解僱記協主席鄭嘉如，旋即成為國際新聞。國際媒體關注香港的新聞自由情况，記者團體炮轟WSJ自我審查，事件造成三輸局面：不但WSJ的信譽受挫，記協的前路更難行，而特區政府的國際形象也再度受損。

鄭嘉如承受公司壓力仍堅持參選，面對解僱仍不卑不亢地向外界解釋事件，避免作出政治揣測，將矛頭指向公司的決定本身，維護記協的政治中立性，值得尊敬。據她所說，是該報國際版主編Gordon Fairclough親自來港解僱她。到Fairclough的社交媒體一看，頁面橫額大字標題寫着「IStandWithEvan（我支持埃文）」；令人尷尬的是，有人在其帳戶留言：「But not apparently with Hong Kong.（但顯然不支持香港）」

埃文．格爾什科維奇（Evan Gershkovich）是該報記者，去年在俄羅斯報道時被捕，WSJ不斷呼籲俄國釋放他，並在頭版開天窗抗議。然而今次炒人事件，令人批評該報說一套做一套，並無真正支持新聞自由。與此同時，該報在盈利節節上升、母公司跟OpenAI簽署天價合約的情况下，仍然手起刀落連番裁員，引起廣泛批評，今次事件令其形象再受挫。

至於經常被本港保安局點名批評的記協，長期受部分媒體窮追猛打，要找人接手非常困難。鄭嘉如自己也說，主席一職多年來難覓人選，自己是在家庭或經濟上都無太多負擔，才決定競選。今次事件反映連國際大媒體都「跪低」，必定嚇怕更多記者日後參加記協事務。

雖然在政府眼中，比記協更具認受性的新聞界組織多的是，但客觀來說，除了記協以外，很難想像有其他組織站出來維護記者查冊等權益。而查冊和採訪等權利其實不獨是記者權益，而是公眾知情權。如果記協無以為繼，這方面的議題將面臨真空。

國際媒體撤港 不利「說好故事」

政府自《港區國安法》和《基本法》第23條立法後，一直努力地解說「香港新聞自由不變」。律政司長林定國說過，新法例不會對新聞自由施加額外不合理限制，包括批評政府的自由，「無論該些批評有多尖銳和嚴厲」。不過，包括WSJ在內的國際媒體紛紛移離香港，不利港府向世界「說好香港故事」，因為說故事的人都走了。今次事件再次將香港言論自由的議題搬上國際舞台。看來政府不得不加倍努力地說故事，才能唱好香港。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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