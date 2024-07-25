吳傑莊：構建明確版權框架 促進AI技術研發

而香港也加快了AI研究步伐，例如2023年由香港科技大學領導的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）成立。近日特區政府提出關於AI訓練數據的版權豁免建議，提倡容許取用版權作品來開發、訓練和提升AI模型。我認為相關建議具前瞻性：提供合理的版權豁免，有助減少AI研發過程中可能遇到的法律障礙，為創新提供更寬鬆環境。當然，在促進AI技術健康發展的同時，要平衡版權擁有人的利益。

倡同時豁免商業與非商業用途

正如政府諮詢文件指出，目前不少司法管轄區都有實施文本及數據開採（text and data mining，簡稱TDM）豁免條款。新加坡允許以計算數據分析為目的（包括AI訓練）使用版權作品，豁免適用於商業和非商業用途；英國的豁免條款僅限於非商業研究用途；而歐盟允許任何使用者進行TDM，但版權持有人可選擇退出。

參考不同地方的做法後，我有以下看法。

就豁免範圍而言，我認為同時豁免商業和非商業用途較可取。根據《香港人工智能產業發展研究》，41%香港企業表示正在或將應用AI技術。允許商業用途的豁免，可鼓勵企業和創業者投資AI技術研發。在亞太區，新加坡和日本等國已採取類似的豁免政策。透過制訂全面覆蓋的豁免政策，香港可以鞏固和提升自身在AI領域的競爭力。

可借鑑美國「合理使用」原則

就對於版權擁有者的保護而言，我提議豁免條款中應包含「選擇退出」（opt-out）機制，確保版權持有人有權拒絕其作品被用於訓練AI模型。於2022年國際產權指數（International Property Rights Index），香港在亞太地區排名第5，全球排名第16，可見本港在保護知識產權方面保持較高水平。版權保護對於社會的科技、知識及藝術發展具有不可估量的價值。保障版權擁有者的權利，是維護創作生態平衡的基石。

然而即便香港明確實施了TDM豁免條款，允許AI訓練使用版權作品，但關於AI生成作品是否構成版權侵犯的問題，依舊懸而未決。目前，不同國家的法律體系對此亦尚無明確規定。

我認為我們可借鑑美國版權法中的「合理使用」原則，作為構建AI生成作品版權框架的起點。該原則允許使用者毋須得到版權所有者的許可，即可合理使用受版權保護的作品。事實上，本港版權法亦沿用相似準則，惟處理版權作品之用途只局限於特定目的。

在具體判斷時，法院會考量多個因素，例如使用行為的變革性（transformativeness），即是否賦予原作品新的表達或意義，而非簡單複製；及使用行為對原作品市場價值的潛在影響，若使用行為損害版權持有者的潛在收益，則難以認定為合理使用。此外，事實性的作品（如新聞報道）更易於被合理使用；而高度創造性的作品（如小說），則面臨更嚴格審查。

以美國的Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc.案件為例。該案中，Ross的AI平台提供法律分析功能；Thomson Reuters指控Ross侵權，認為這些AI功能高度依賴未經授權使用的Westlaw版權內容。法院指出，若Ross的AI系統僅是學習Westlaw的語言模式，以便更準確回答用戶提出的法律問題，而不是直接複製Westlaw的法律摘要，那麼這種使用方式可能被視為一種具創新性和變革性的合理使用。然而法院亦強調，倘Ross的AI系統在處理過程中複製了Westlaw的關鍵資料，即使複製數量很少，也很可能構成對版權的侵犯。最後，法院還考慮了AI系統的使用是否會衝擊Westlaw的潛在市場。

「合理使用」原則的不確定性

「合理使用」原則鼓勵創新性的二次創作，有助促進知識傳播和創新，然而這一原則也有其不確定性。生成式AI究竟是否符合「合理使用」標準，業界難以預先判斷。因此我建議特區政府借鑑「合理使用」的評估因素，並制訂一套明確標準。

如上文提及，我樂見特區政府積極探討如何構建有利創新的法律框架，同時也相信政府能夠妥善平衡各方權益，從而為社會帶來積極效應。

作者是立法會議員

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[吳傑莊]