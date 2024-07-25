陳智傑：10年後，我們將看到怎樣的新聞？

AI興起 新聞工作者角色更重要

10年後的今天，雖然平台可能發生了變化，但網絡新聞和社交媒體並未減弱。最顯著的變化，則是人工智能的興起。現在，從文案撰寫到視覺設計，「人機合一」已經成為常態。AI chatbot（人工智能聊天機械人）的專業化，使蒐集和整理最新相關社會資訊變得輕而易舉。這引發了一個問題：新聞工作者和新聞製作，是否將被人工智能所主導？

我相信，在人工智能迅速發展的未來，新聞工作者的角色反而會變得更加重要。新聞從業員會由「資訊把關人」（gate-keepers）轉變為「事實查核者」（fact-checkers）。新聞工作的重點，未必再是選擇讀者應該看什麼，而是確保讀者所取得的資訊是真實和準確。

「人機合一」 關鍵在怎與機器溝通

雖然人工智能可以創作風格多樣的文案，但其內容的真實性和引用資料的準確性，目前仍大有可商榷之處。此外，如果有人想混淆社會視聽，那麼人工智能也可能成為他們的工具。故此，在人工智能把社會資訊變得更個人化、更多姿多彩之時，事實查核的工作，仍會充分體現新聞工作者的專業價值。

在未來的資訊世界中，「人機合一」的關鍵，在於人類如何與機器有效溝通。過去，如果不懂得編程，就很難實現「人機合一」。然而如今，人工智能的進步，使我們可以用自然語言（natural language，即是大家日常所說的「人話」，而不是專門適應電腦運算的程式語言）與電腦溝通。AI chatbot便能夠理解人類的語言並執行指令。

隨着自然語言處理（natural language processing）技術日益成熟，未來將有更多能夠適應不同語言、各種「人話」，以及專業知識範疇的智能機械人。這將成為人們接收和分析社會資訊的重要工具。故此，未來出現專門撰寫各類新聞及社會資訊的智能機械人，也許並不出奇。新聞工作者除了要有寫作的「基本功」之外，如何以合適的「人話」——學術上稱為「提示語言」（syntax）——跟智能機械人好好溝通，亦尤為重要。

人工智能的發展，需要大數據（big data）的支持——大數據是人工智能的「石油」。未來的社會資訊和新聞製作，不僅需要掌握「人機合一」的技術，還需要對大數據的處理和分析有敏感度。例如，透過分析社交媒體上的趨勢，新聞工作者可以迅速識別出熱門話題和公眾關注的問題。另一方面，對於突發事件的報道，大數據資料庫也可以幫助新聞工作者快速蒐集相關信息，並從中篩選出最重要的細節。

無論社會如何變化，人們對知識的渴求，以及對世界的好奇心，是永遠不會消失。人們仍然會閱讀新聞和各種社會資訊。人工智能可能不會直接增加或減少大家對新聞的需求，惟它肯定會改變新聞的製作方式和消費模式。在這個過程中，新聞工作者和讀者都需要學習如何與這些新技術共處，以確保信息的真實性和可靠性。這是一個持續的學習過程，但也是一個充滿機遇的時代。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]