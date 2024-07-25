羅健熙：說好香港的腐乳故事

向傳媒申訴 自招風波

簡單概述廖孖記的風波，就是食物安全中心指其腐乳的蠟樣芽孢桿菌超標，廖孖記的負責人就此向《東張西望》申訴，指食安中心毁其聲譽云云；及後第三度取樣化驗仍然超標，廖孖記宣布結業。食安中心則公開廠房內部衛生環境，並指該店的「白腐乳」並非在店內生產而是買貨，質疑該店找人「代工」的聲音此起彼落。

其後，該店的第四代負責人在電台節目中解畫，既向食安中心致歉，亦直接承認其香港廠房因排污條例限制而「跨不過時代的考驗」，30年前已無法自行生產白腐乳，故此購入本地腐乳行家在內地設廠生產的白腐乳，並在香港廠房做後期發酵、養汁、調味、包裝等工序，認為產品仍屬「香港出產」。百年老店最終如此結業，我雖對其無甚感情，亦覺甚為可惜。

這風波基本上是自招的。食安中心要求回收產品，常有發生，通常市民都無太大反應，然後過兩天便會忘記。檢測超標，就想辦法令其達標好了，找傳媒申訴是自行把事情鬧大。道理全在己方或許都還好，但超標就是客觀的數字，測出來的菌有多少就是多少。我無法理解這樣申訴是所為何事。

不少市民質疑該店販賣「香港製造」情懷，卻只是來貨加工，涉及商業誠信問題；該店則認為其後期製作、加工、調味等都仍在香港完成，仍然是「香港出產」。這裏牽涉怎樣才算是「香港製造」的界定問題。

從原料到產品全程都在香港，自然容易界定；買貨回來只是換包裝、換招紙，也可以輕鬆斷定其是扮「香港製造」；但其餘在中間的，原材料在外購入、在香港加工，這些產品在全球化時代是主流，亦是愈來愈普遍的營運模式。到底加工到什麼地步可算作本地出產？也許大家都無法清晰界定。

勿習慣誇大簡化 無益於認真討論

網絡上有些人會批評廖孖記只是買貨回來入樽出售，這類言論黑白分明，容易引起共鳴，惟並非事實。它在香港廠房所做的工序，是那樽腐乳有其應有味道的原因，毋須迴避。反正事情的重點不在這裏，就集中在最核心處評論就好。不要習慣了誇大和簡化，對認真討論事情無益。

廖孖記最「出事」的地方，是他們過去在一些訪問中，營造出他們是親自生產的感覺。例如最常被人傳播的兩個片段，是第四代負責人手執黃豆表示其腐乳的「黃豆來自加拿大，因為加拿大的黃豆較滑，泡浸起來少雜質」，及稱「爺爺係點做，我地就跟番佢咁做」。這兩句說話，被不少人認為是想營造出產品「完全在香港製造」的效果。

若無傳媒查詢或專訪的話，我其實可以接受他們沒有特別主動向消費者講述其生產的每一步。30年前更改做法，當年資訊不如現在流通，亦未必有太多人理會；然後沿用了30年，沒事不會有人想起突然間要走出來說「我們30年前改了做法」。

但在近年不同節目專訪中，廖孖記後人想必是希望「說好廖孖記故事」。而他們的故事，我覺得也是蠻好說的——如何由太爺傳至第四代，維持家族經營而無走向企業化的原因，即使祖業不能再製造白腐乳，他們如何覓盡方法堅持百年味道云云。這個包裝相信也為人受落，可惜他們選擇了避重就輕。嚴格而言，他們確實無說過自己是全香港製造，無說過黃豆是他們自己處理，有關片段也只有加調味和入樽等等。但有機會而不說，就很難怪會被人質疑是想隱瞞了。有這些好的機會去表達最新實况，可以講述自己面對的時代考驗、要以現成白腐乳來加工的苦衷，惟他們並無把握這機會。

要「說好故事」 核心重點是真實真誠

說好故事，不會永遠只有自己說的一面；全面的、真實的情况，別人總有機會看見。廖孖記敗筆之處，是有意無意地營造出一個與現實有差異的形象。當這個差異浮面、被公眾看到（特別是由其他人的口中爆出來），那個形象落差就會造成無法彌補的損害。網絡世代裏，形象與現實不一就更容易露餡被看穿。

如果要從廖孖記的案例去為「說好故事」找些教訓，我認為最核心的重點，都應該是真實真誠，不避重就輕，不揚長避短，不動輒指控他人（如廖太一開始指控食安中心），不玩語言偽術（什麼「香港腐乳界多年的魔術」），不自我麻醉（如認定是過不到「時代的考驗」而不是自己沒有投資開新廠房解決那問題）。

先做好這些「說故事」的態度；那個要說的故事，其實只是最表面那一層。態度做得不夠好，表面的故事就沒有說服力；而在被看見全貌時，形象就會更加低落，得不償失。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]