周棨洭：社工局改革：強化行業專業 重回正軌

社工局被無理操縱 引發政府修例

註冊局重組後將開展四方面工作，包括建立機制，確保被裁定干犯危害國家安全罪行及其他嚴重罪行者的社工註冊，得到迅速和適當處理；檢視註冊局紀律委員會備選委員小組名單；檢視《社會工作者工作守則》；及為社工持續專業發展制訂框架。

事實上，引發政府修例的導火線，是政府眼見修例前的社會工作者註冊局被有心人無理操縱，嚴重影響社工專業。

今年5月，勞福局長孫玉菡在臉書（facebook）發帖表示，社會工作者註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，置社會整體利益於不顧，損害社工的專業和公信力，認為有必要完善註冊局的管治，更好地維護國家安全、保障公眾利益，促進社工專業有序發展。孫局長亦指出註冊局的「五宗罪」：

第一，《港區國安法》生效後，時任勞福局長已隨即發布《2022年社會工作者註冊條例（修訂附表2）公告》，將危害國家安全的罪行納入社工註冊條例，惟該公告刊憲已近兩年，但註冊局仍未採取具體行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國家安全罪行的人成為註冊社工。

第二，有申請註冊社工或續期的人曾干犯嚴重罪行，其違法行為的性質及嚴重性令人質疑他們是否適宜成為註冊社工，以至會否損害社工專業的聲譽。雖然註冊局內有委員強烈反對，惟註冊局仍以多數票批准有關申請。

第三，關於委任一名正由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局紀律委員會備選委員小組申請時，雖然註冊局內有委員強烈反對，但該局仍以多數票通過委任。

第四，2022年1月註冊局要求政府刊憲公布其修訂的《社會工作者工作守則》，然而社會上有部分人表達強烈關注，認為有些修訂部分疑似提倡違規行為。註冊局最終在政府及委任成員多番質詢下擱置修訂，孫局長形容「行徑令人擔心」。

第五，註冊局以多數票決定從去年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，致該局推動社工持續專業發展的工作停滯不前。

完善體制前的社工註冊局，明顯未根據法律及特區政府要求進一步維護國家安全。不單如此，該局於停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」一事上，並未見嘗試為行業的專業持續發展發揮作用，不符公眾利益。

改組後的社工註冊局，原本8名選任成員只有1人宣誓留任，相信懸空狀態會維持至明年改選。局內原本的選任成員再次仿效以往立法會裏的泛民主派，故技重施，嘗試以集體請辭及打輿論戰方式作「軟對抗」，可見雖然宏觀上香港特區已完善了維護國家安全體制，但社會裏依然存在「軟對抗」，有心人欲藉此拖垮香港。

社會對專業界別有更高期望

事實上，掌握公權力的機構有責任自主維護國家安全；其次，社工身分特殊，主要幫助弱勢群體、草根基層市民，會取得受助者好大信任。因此，一個專業社會工作者的基本準則，是愛國愛港及真誠地維護國家安全。可見特區政府非常有決心地要肅清有心人的「軟對抗」。

社會上有人對於國安罪罪成的社工會被永久除牌提出質疑，當中提出的理據是，參考其他專業界別未必會永久除牌，為何對社工的要求特別嚴厲；以及犯國安罪行的社工無機會再從事該行業，如何說服犯國安法者有「第二次機會」。

孫局長是這樣回應的：「第二次機會」的意思廣闊，包括工作、人生發展，但社工的責任和角色比較重，不能只看社工的個人利益，故犯危害國家安全罪的社工會終身停牌；強調對有其他案底的社工很包容，只要情况容許、妥當，更生人士仍然可以做社工。

筆者認為孫局長的回應義正辭嚴、合理得很。社會對專業界別一直都有更高期望，行業也需要維護其自身專業形象，違反國安罪行亦並非一般公眾常見的罪行，因此有必要對其永久除牌。然而，筆者建議其他專業亦應該仿效將違反國安罪行的註冊人士永久除牌，例如律師、教師等對社會有廣泛影響力的專業。

同時，筆者亦認為不少專業界別都有需要進修《基本法》第23條和港區國安法的知識。未來社工持續專業進修的框架，亦需要參照其他專業界別，增進對23條和港區國安法的知識，盡快提升社工界別對國家安全方面的知識，以確保其專業操守。

最後，社工界別一直都被認為是在國家安全方面「藏污納垢」的地方，筆者樂見特區政府有決心肅清對國家安全有威脅的對抗分子；也寄望其他政府部門例如教育局等，能夠仿效勞福局，將有心對香港不利的人掃出家門！

作者是香港青年時事評論員協會成員、東區青年發展及公民教育委員會委員

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[周棨洭]