姚志勝：從國家利益層面 審視維護港大聲譽重要性

看來這場風波不僅對港大造成負面影響，而且衍生的不良後果也開始浮現，不能不引起重視。筆者感到有需要結合最新的三中全會精神，從國家利益層面審視分析一些重要信息，為各方面進一步了解維護港大聲譽的重要性提供必要參考。筆者的個人看法有5點：

其一，港大是香港的驕傲，也是國家的資產，今天港大的成功亦是一國兩制的成功，理所當然會在中央層面得到認可和支持，相信中央的取態對於港大風波的最終處理結果和未來發展有重要指向意義，值得各方面高度重視。

其二，港大在世界大學排名前所未有大幅躍升，符合三中全會關於「加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科」的要求，在北京得到多方面肯定和支持，張翔身為校長所作貢獻自然會得到認可。

其三，三中全會支持香港打造國際高端人才集聚高地，港大作為凝聚國際高端人才的重鎮平台和品牌標誌，當然會在特區政府及中央層面得到保護和支持。

其四，張翔的管理雖有需要檢討改善之處，但任何人試圖以此全面否定張翔，甚至欲除之而後快，這既不公道，也不符事實，更會損害港大、香港乃至國家的利益，這是不能允許，相信也是特區政府和中央不能接受。

其五，期待並相信在李家超行政長官領導下，港大風波會得到妥善解決；也希望並相信在張翔校長領導下，港大將會進一步取得更大成績，為香港、國家作出更大貢獻。

港大排名躍升 在京引起不小震動

去年，港大校長張翔成為《今日中國》10月號香港版封面人物。《今日中國》的背景可不簡單，原名《中國建設》，由孫中山夫人、國家名譽主席宋慶齡於1952年創辦，由中國外文出版發行事業局主管，是國家外文核心期刊，是中國對外宣傳重要窗口。張翔能夠成為《今日中國》封面人物，顯示其學術地位和工作成績得到官方認可。

當然，這也不是個別孤立事件。據了解內情的好友介紹，張翔受邀去北京參加重要活動，座位排名都比較靠前。張翔在中央層面受特別禮遇，不僅體現國家對他個人的肯定，更是突顯國家對港大榮譽和地位的呵護與重視。

尤其值得一提的是，港大在國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新公布的世界大學排名中，由張翔2018年出任港大校長時的第25，大幅升至今年第17，創下港大與香港歷來最高名次，且超過清華大學（第20）及美國耶魯大學（第23）。據有關人士介紹，清華大學每年經費預算高達410億人民幣，但港大每年獲政府經常補助金只有約146億港元，2022/23年度還錄得19.6億元盈餘。這個經費數字對比，彰顯港大世界排名躍升更加難得。因此這件喜事在北京引起不小震動，張翔也在北京得到較高評價，許多中科院院士對張翔的工作予以肯定和支持。

事實上，張翔的確為港大發展立下汗馬功勞。他努力推動全球招聘頂尖教授計劃，至今已招聘約70人，包括諾貝爾化學獎得主；他大力推動科研創新，取得很多突破等等。這些對於提升港大學術地位發揮了重要作用。他還大量聯絡香港和內地工商界人士尋求捐款，並主動捐出部分年薪以支持港大發展，這也是他為港大發展盡心盡力的體現。這些都為他贏得口碑，相信特區政府和中央層面都不可能因校政風波而否定張翔的工作成績。

夏寶龍講話 飽含中央殷切期望

在筆者看來，結合三中全會精神並從國家利益層面審視維護港大聲譽的重要，可從三方面理解：

第一是建設教育強國的需要。習近平主席指出，建設教育強國，是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的基礎工程。三中全會更是明確要求「加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科」。張翔在接受《今日中國》專訪時深情地說，作為香港大學，就是要始終秉持「為中國而立」的初心與精神，為中國式現代化發揮寶貴推動作用。張翔這種國家情懷，相信中央層面是了解的，應該說這也是中央的希望。據了解，張翔作為港大校長，於「修例風波」中的表現在不同層面也是受到肯定。

第二，港大躋身世界級大學前列，有利於發揮一國兩制制度優勢，打造國際高端人才集聚高地，這也是香港與國家的共同利益所在。

第三，中央希望香港聚焦發展要務。今年4月中央港澳工作辦公室主任夏寶龍致辭，指出今天的香港有國安法律護航，全面落實「愛國者治港」原則，告別了動盪不安局面，終於迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期。夏主任這句話飽含中央對港實現由治及興的殷切期望，中央不希望香港來之不易的穩定大局受衝擊，更不想見到港大風波成為外部勢力用來攻擊香港的口實。

支持特首領導妥善平息風波

港大內部以至香港社會都有一種說法：港大校政風波，是張翔的美式管理作風與港大傳統的英式管理風格發生碰撞。筆者認為出現這類矛盾並不奇怪，但這兩者並非不可調和的對抗性矛盾；只要以積極正面態度化解磨合、取長補短，對港大的發展是利大於弊。需強調的是，在特區政府已成立調研小組展開工作後，有關人士若仍然堅持攪局，這就不止是管理文化的矛盾，而是直接挑戰特區政府、損害港大聲譽、跟香港利益對着幹。這種將自己的看法和利益凌駕於港大、香港以至國家利益之上的行為，是不能允許，相信在特區政府和中央層面都是不能接受。

筆者認為，港大的成績與特區政府的有力支持是分不開。行政長官李家超親自協調並指示成立調研小組處理港大風波，已取得明顯效果。筆者衷心希望有關各方以大局為重，相忍為港，盡快平息風波，讓港大能夠重新上路、再創輝煌，相信香港社會和中央層面都會樂見其成。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]