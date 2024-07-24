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2024年7月24日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：飲水飲乜水？ 因乜事致歉？ ／文：陳景祥
聞風筆動：美報告評港政與經兩極 刪「經濟不干預政策」字眼 ／文：李先知
劉銳紹：半世紀時代悲戀 命運中各自隨緣——51年新聞生涯掠影反映的時局大流
姚志勝：從國家利益層面 審視維護港大聲譽重要性
周棨洭：社工局改革：強化行業專業 重回正軌
筆陣：飲水飲乜水？ 因乜事致歉？ ／文：陳景祥
【明報文章】消委會向農夫山泉致歉，是近期少有一宗在不同朋友圈中引起熱議的新聞。公共機構「致歉」並無什麼大不了，但這個機構是消委會，致歉的對象是內地龍頭企業農夫山泉。這樣一場風波，自然引起各種解讀。
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筆陣：飲水飲乜水？ 因乜事致歉？ ／文：陳景祥
聞風筆動：美報告評港政與經兩極 刪「經濟不干預政策」字眼 ／文：李先知
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聞風筆動：美報告評港政與經兩極 刪「經濟不干預政策」字眼 ／文：李先知
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