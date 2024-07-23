明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：理解中國改革 需更新思維

【明報文章】三中全會歷來備受世界矚目，此次中共二十屆三中全會也不例外。外界在關注的同時，也不乏抱持觀望、質疑態度的，例如總有一些「改革無用」、「改革停滯」之類的聲音。筆者以為，準確理解中國、讀懂中共，需要實事求是，尤其要認識到，理解變革中的中國更需要不斷調整和更新思維方式。

改革動作貫穿日常進程

其一，更新對中國改革進程的認知。中國的改革腳步一直沒有停頓過，不同階段的改革內在銜接，隨着改革深度和難度增大，改革思路和實踐也在不斷升級換代，更趨於複雜的系統工程。從十一屆三中全會開啟改革開放和社會主義現代化建設新時期，到十八屆三中全會實現改革由局部探索到系統集成的轉變，再到二十屆三中全會，既是對十八屆三中全會以來全面深化改革的續篇，也是對中共二十大所提「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」這一目標所做的行動方案。

雖然每次三中全會都有節點性的階段改革目標，但改革動作實際上貫穿在中國發展的日常進程中，保持着既定節奏。此次三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》）裏的改革內容，不少已在進行中，有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的則是根據試點探索和現實所需新提出的改革舉措。

至於外界對於中國近年來改革成效的質疑，除了要調整對中國改革進程的認知，其實還有一個側面的觀察角度——不少西方發達國家對中國的焦慮、圍堵和打壓。如果今日中國還處於全球產業鏈中低端、不具國際競爭力，何須對華如此介意、如此使力，甚至當頭號競爭對手？

當然，改革成效如何，最重要的是問民眾的「體感」。民眾的改革獲得感與宏觀數據之間尚存落差，正是中共推進改革深化的邏輯動力。讓民眾更有感、恢復更多信心，也是此次改革強調以「增進人民福祉為出發點和落腳點」所意指。

「治事」基礎上 更重「治制」

其二，認知中國的改革本身也在變革。在改革思路上，從過去的零打碎敲、單項破冰，到注重系統集成；從過往自下而上、「摸着石頭過河」，到在集思廣益的基礎上更加強調「頂層設計」。此次《決定》共提出300多項改革舉措，許多涉及體制、機制、制度層面的內容，顯示新時期的改革開放在「治事」基礎上更重「治制」，為中國式現代化提供穩定、管用的制度保障。

二十屆三中全會對本次改革給出了時間表，明確到2029年完成任務，在改革落地見效上動真章。同時，針對新問題給出新方案：譬如針對地方活力不足，提出財稅體制改革，意在增加地方自主財力，釋放地方發展活力；面對西方對華「脫鈎斷鏈」，主動對接國際高標準經貿規則，尤其以擴大單邊開放規模「解圍」；因應大國科技競爭和地緣政治不確定性，就發展「新質生產力」制定一系列新安排，提高國家內核競爭力。

有言論稱，改革無法為中國經濟打「強心劑」。實際上，中國的政策取向既重短期穩增長，更重長期增後勁。

發展是解決中國一切問題的基礎，中共對經濟發展現狀有清醒認知，而如今中國所追求的發展已不再以GDP（本地生產總值）為唯一衡量標準，而是兼顧可持續和肌體健康。經濟增速的相對放緩，既是體量增加的必然，一定程度上也是中國主動「踩煞車」所做的調整。若依循過去的發展模式高速「狂飈」，僅彌補環境、資源這一項的損耗，就「為時已晚」。而相較「大水漫灌」、「未立先破」的副作用，中國選擇的是穩健漸進式改革，有些領域甚至「先立後破」，這實則也是給世界的定心丸。

不斷深化改革開放 體現歷史主動性

其三，認知改革開放是理解中共的一把鑰匙。中共將改革開放視作自身「歷史上一次偉大覺醒」，筆者以為，改革開放體現了中共的內在品格。

中國文化講究「變則通，通則久」。面對不斷變化的內外局勢，中共善於識變、應變、求變。從當年改革開放要大踏步趕上世界，到如今在新境遇中尋求突破、帶領國家實現既定藍圖，觀察中共的做法，不是被動因應，而是主動作為，主動引導歷史進程。不斷深化改革開放的思維和方法，是這一歷史主動性的體現，主動對生產關係作出適時乃至深刻調整，以更好適應和激發生產力發展。這種憂患和進取意識，是中共作為使命型政黨的必然。

複雜激烈的全球博弈，競爭的本質還看各國內部因素。中國主動求變，顯示其還有不竭的生命力可待。惟改革不可能畢其功於一役。觀察中國之變，需耐心，更需新思維。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞