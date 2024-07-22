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李江勝

李江勝：中國發展新質生產力需解決的問題

【明報文章】「新質生產力」一經提出，就引起社會各界廣泛關注。新質生產力是以新技術深化應用為驅動，新產業、新業態和新模式快速湧現為重要特徵，是21世紀進入第三個10年，世界各國競相追逐的發展方式。新質生產力引領的發展，是一種創新科技的現代化發展，且是現代化的高質量發展。創新、科技是其靈魂和核心；它所形成和帶動的產業、業態和模式，是穩妥的高附加值。

當前，中國面臨的國際形勢和企業發展狀况，促使人們思考發展新質生產力所需要的土壤。人們會發現，發展新質生產力所需要的基本條件，與當前中國整體素質、社會環境等方面的現狀，還不在同溫層，有較為突出的現實問題需要及時解決。

勞動者素質 左右高質量發展

一是發展新質生產力不是片面增加物質財富的發展方式，而是以人之發展為目的，持續、長遠、真正實現人的現代化。發展新質生產力，賦予勞動者、「勞動資料」、勞動對象以新的內涵，也提出了新要求，滿足人們對美好生活嚮往的現實需要。特別是人們在科技創新推動下提升自己的各項能力，是新質生產力對社會勞動者素質整體提高的必然要求。人的因素，尤其是勞動者素質提升與否，將成為制約高質量發展的重要因素。因此，提升勞動者整體素質，培育良好的新質生產力發展土壤，特別是創新型人才素質，就顯得尤為重要。

創新具有破壞性，當出現顛覆式創新的時候，舊有制度與政策最容易受到衝擊，出現不兼容。創新是需要文化和環境的，如果沒有良好的社會環境，新質生產力的影響力很難得到體現，新質生產力的效能很難發揮作用。因此，需要時間和通過教育，提升社會整體素質，為新質生產力培育良好的發展土壤，避免急功近利，出現惡性循環。堅持「兩手抓」，一手軟一手硬，營造良好的營商環境：「軟」的手段，通過教育，提升國民整體的道德素質；「硬」的手段，通過法治環境建設，促使市場經濟健康運轉，持續完善法律體系，形成更好的法治化營商環境，促進公平競爭的社會氛圍。

保護知識產權 支撐高質量發展

二是科技創新成果保護面臨新情况、新問題。新一輪科技革命和產業革命面臨的新形勢，對中國科技創新能力提出更高要求，需要通過大力發展科技來解決中國式現代化、發展新質生產力進程中面臨的「卡脖子」問題。

雖然中國在知識產權保護方面取得了長足發展，但在科技創新成果保護上又面臨新問題。第一，大企業利用其資金優勢和法律團隊力量，對中小企業在科技創新方面形成碾壓態勢，試圖抹煞中小企業在科技創新中的衝勁和驅動力，構成科技創新「壟斷」。當雙方出現科技創新成果爭議時，大企業有充足的可動用資源，中小企業往往處於劣勢。第二，一些中小企業劍走偏鋒、走「捷徑」，成為「偷竊」、「盜用」別的公司科技創新成果之地。

知識產權保護支撐着社會經濟高質量發展。知識產權保護得好不好，直接影響中國國際一流營商環境建設能力，需要從源頭上抓起。其一，促進知識產權公平競爭環境，防止「店大欺客」，在保護大企業科技創新成果利益的同時，加強對中小企業知識產權之保護，避免抹煞了中小企業的科技創新能力。其二，加大對知識產權侵權行為的懲罰力度，打擊「走捷徑」、「盜用」等行為，降低專利持有人的維權成本。其三，創造條件，給予知識產權持有人足夠的技術支援，使其科技創新成果盡快轉化。

「立」是發展基礎

「破」是發展前提

三是發展新質生產力必須處理好「立」與「破」的關係。「立」是發展的基礎，「破」是發展的前提，兩者相輔相成。唯有在「立」的基礎上推進「破」，在「破」的推動下穩健「立」，才能穩紮穩打向前進。當前全球經濟形勢持續下行，發展新質生產力必須有保持因地制宜的清醒和定力，保證企業能「活」下來、「立」得住。

企業要存活，首當其衝的是有利潤空間。目前企業用工成本高企，財稅又出現新變化，企業稅務稽查出現了很多新情况、新問題。在經濟處於下行狀態之下，企業本就缺少意願增加再投入。要想令企業「立」得住，有必要降低企業營運成本，使其多些利潤空間，有更多信心和資金投入到再生產，從而推進新產業、新業態、新模式發展。唯有如此，方能做到落實新質生產力發展不變味、不走樣。

作者是全國港澳研究會會員、香港新質發展研究院副院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李江勝]

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