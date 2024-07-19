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鹿崇崗

鹿崇崗：解決白牌車與的士矛盾 實現多方共贏

【明報文章】一直以來，的士通過領牌而擁有特許經營的權利。基於避免道路擠塞的考慮，政府在1998年起停止發的士牌。近年的士司機老化，新人又不願進入這個工時長但收入低的行業，形成的士供應短缺。隨着網絡發展和應用程式的普及化，白牌車逐漸蠶食傳統的士市場。的士司機經營成本飈升和車主不需對服務負責，造成部分的士服務欠佳。少數「黑的」不良操作令乘客不滿。部分市民為求方便和追求不同乘坐體驗而選擇白牌車。的士乘客日漸流失。但白牌車既非法，亦缺乏對乘客、司機和路人安全保障。部分的士司機受白牌車成本低、報酬可觀和工作彈性所吸引，鋌而走險，非法取酬載客。由於取證困難，政府多年來難以取締白牌車。目前已形成一個惡性循環：的士供應不足而導致非法白牌車增加，白牌車增加又令的士司機收入減少，再加上經營成本不斷增加，誘使的士司機兜路揀客，不滿的乘客又轉向非法白牌車，如此螺旋下降，兩敗俱傷，最終將觸發各持份者激烈衝突，社會不安。

盡量分隔市場 瞄準不同消費群

引入的士車隊將一定程度改善服務，吸引市民繼續乘搭的士。在的士業界有所改善的情况下，也許能吸引一些新人入行。但由於工時長、收入低、司機年紀大、交更時段固定和車型固定等因素難以短期內改變，預計的士司機數量仍然不足。在此情况下，網約車合法化可以增加供應，提供多元選擇，滿足部分乘客特定需求和保障乘客司機路人，是一個解決上述矛盾的方法。

網約車除補足的士數量不足，亦帶來多元搭乘體驗，滿足在這方面有需求的消費者。的士和網約車應盡量分隔市場，瞄準不同的消費群，例如網約車做中高端，的士做大眾市場，以求優勢互補，共同做大做好出租車市場。

綜合考慮各方持份者

要做好網約車，我們須綜合考慮乘客、的士司機、的士車主和網約平台。平台必須領牌並接受監管，保障乘客、司機和路人的權益。鑑於道路堵塞、對的士衝擊和工作投入度的考慮，首階段對網約車數量亦宜加以限制，例如數千輛，並鼓勵司機全職或接近全職工作。對網約車司機和車輛要有要求，以保證服務質量。對已經付出巨額成本和失去部分市場的傳統的士，網約車應給予補償，具體可以參考澳洲新南威爾士省和美國各州的做法，即每程網約車乘客需付一固定費用或車資的若干百分比附加費，作為的士業發展基金，用於支援受影響的前線的士司機，如津貼他們的石油氣費和保險等。未來的士車隊會提供較佳的服務並與網約車細分市場，預期市民對傳統的士需求將會持續，的士收益得以維持，的士牌價也就能維持在合理的水平。

乘客、的士、網約車、車主和路人可以多方共贏！

作者是工聯會綜合研究部助理主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鹿崇崗]

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