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陳帆川

陳帆川：史上最尷尬的串流平台或將復活

【明報文章】CNN+有可能是史上最尷尬的影片串流平台，因為它僅推出了33天便腰斬，結束之時每日觀眾不足1萬人，比起很多素人製作的YouTube影片還要少。然而這個新聞界最失敗的產品之一，有可能在今年復活。

帶領《紐約時報》扭虧為盈而成為新聞業數碼轉型「教父」的湯普森（Mark Thompson），去年加盟美國有線新聞網絡（CNN）後一直未有大動作，直至上周終於宣布改革大計，聲言要建立十億美元計的數碼業務，就人工智能應用做實驗，並且重組編輯室架構，裁減100人。

他說，CNN是全球最大新聞品牌，坐擁數以百萬計的忠實用戶，他們計劃將集團的數碼化推向另一個層次，今年內推出實行訂閱制的旗艦數碼產品，透過新的內容風格和用戶體驗，發布用戶所需要知道的新聞和分析報道。新產品將重點放在用戶的使用時長和使用頻率，以量度產品質素。

雖然湯普森在紐時創下盈利神話，名氣響噹噹，但他今次提出的鴻圖大計似乎舊酒新瓶，不見得跟紐時有何分別。而紐時早在10年前轉型，今時今日連電子遊戲都有，CNN要追落後絕非易事。

CNN+昔遭滑鐵盧 第二代能有多大分別？

美國新聞業跟科技業一樣，出現贏者通吃的壟斷局面，就如搜尋器只容得下Google，容不下Bing和雅虎。數碼新聞目前僅得紐時鶴立雞群，即使數到行業第二、由亞馬遜老闆貝索斯持有的《華盛頓郵報》，論新聞質素、信譽和歷史不輸紐時，且獲重金注資，但訂戶人數自特朗普下台後節節下跌，出現巨虧，連番裁員，今年初不得不換行政總裁。

CNN於Disney+和Apple TV+等相應面世後趕尾班車，在2022年斥3億美元投資CNN+，概念其實跟所有媒體推出收費制無異，都是藉本身的名氣吸客，把獨家產品放到收費牆後，遭遇滑鐵盧。今年的數碼產品能有多大分別，令人懷疑。

電視新聞跟報紙新聞的最大分別是講求快狠準，在傳統媒體的第一波數碼轉型、發布網上即時新聞的時代，確實比起報紙有明顯優勢。不過在收費制的時代，形勢逆轉，報章擅長的深入調查報道才能吸引讀者付錢，電視台短小精悍的新聞反而沒有優勢，CNN+第二代能否打破這個困局？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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