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鄧飛

鄧飛：推行融合教育 化解家長心中糾結是首要一步

【明報文章】香港推行融合教育的歷史不算長，前教育署於1997/98學年展開為期兩年的「融合教育先導計劃」，協助主流學校內的五類特殊教育需要。時至今日，主流學校的特殊教育需要（SEN）已劃分為9類，包括：特殊學習困難、智力障礙、自閉症、注意力不足/過度活躍症、肢體傷殘、視障、聽障、言語障礙和精神病。

隨着社會對特殊教育需要的認知提升，以及評測工具的發展，被界定為有特殊教育需要的學童，近年持續增長，從2016/17學年的約43,000名，增加至2023/24學年的64,200人。現時，教育局對支援SEN學童的政策是「及早識別」、「及早支援」，筆者完全同意，這完全是合理的。然而，只有少數家長在幼稚園階段做了「及早識別」工作，故此，主要的評測都在小學進行。

在小一，學校會分三個階段對學童進行「及早識別」。第一階段是剛入學的8至9月，學校會向家長介紹「及早識別和輔導」計劃，包括在一些聚會例如迎新日向家長介紹，過程中，教育心理學家會參與；第二階段是9月至12月，即第一個學期，老師會觀察小一學生學習情况，第三個階段是12月8日至來年1月7日，老師會填寫「小一學生之學習情况量表」，盡早發現徵狀，若在任何一個階段發現SEN徵狀，老師會建議家長尋求專業教育心理學家進行評估，評估是否SEN、到底是哪一類SEN等，然後輔導工作才能到位，所以整個流程是這樣的。然而，真正的難度在於家長的環節。

盼小學「一校兩社工」支援家長

家長要接受自己的子女是SEN學童，是一個非常痛苦的過程。以我在教育界20多年的經驗，小朋友年紀愈細，家長就愈難接受，家長或會有各種猜想：「他不是SEN，只是『鈍』一些、內向一些而已」；「他不是SEN，只是頑皮一點、『百厭』一點而已」；「做功課坐不定就說有病，打機坐定定就沒問題，哪裏是AD/HD（專注力不足/過度活躍症）！」

家長的各種理由，不是想存心拖延，而是要去面對，是一個很痛苦的心路歷程。凡事都有一個過程，家長由否認、不接受、懷疑，到漸漸釋懷、接納、承認，每一步的痛苦，皆不足為外人道。所以，當小學老師或中學老師最初建議家長帶子女去做個檢測、做個評估，家長很多時候都不樂意，覺得很難接受。

每個人所需要的時間都不同，但當家長肯轉移視線，到達「承認」的階段，就會發現另一片天。所謂「退一步海闊天空」，路，不是只有眼前一條，只要肯嘗試移開腳步，方能發現背後的一系列支援，協助家長發掘孩子的各種可能性。我們常說：教育是生命影響生命的工作。當個案化成檔案內冰冷的數字，我們就無法體會家長的屈委與糾結，唯有透過人與人之間有溫度的接觸，才能融化各種不理解，尤其是當中學已經實施「一校兩社工」，筆者希望小學也盡早落實，為SEN學生家長帶來更多有溫度的支援與轉導，幫助他們更好地理解、接納和支持孩子的成長。

香港推融合教育兩難局面

家長有兩難，同樣，學校也有兩難，說白了，即所謂「校本處理」。「校本處理」不外乎兩種模式：一是集中所有SEN學童於一班，另案處理，獨立跟進，獨立輔導，集中學校的教學助理、受過訓練的老師、駐校社工、巡迴教育心理學家，再加上外購服務，一齊進行輔導，好處是因材施教，但嚴格來說，已不算是融入班級內的融合教育，並且製造了標籤效應，在一間學校同一級，特別有一班SEN班，這種做法是備受質疑的。另一種模式，是將SEN學童融入一般班級裏去，但這種做法，無可避免會增加學習差異，減少個別照顧，SEN學童也會在學習過程中，感受到其他同學比自己能力高的現實，增加挫敗感，與此同時，當某一些學童的SEN症狀較明顯時，例如躁狂，其他同學和家長也會比較難接受。

歐美國家的校舍大，師生比例低，推行融合教育，較易取得成效。反觀香港，校舍擠迫，師生比例高，推行融合教育就難以解決上述的兩難局面。如可解決呢？希望教育當局可以找到更多成功個案，多與前線學校分享，以提高教學效能。

作者是教聯會副會長、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧飛]

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