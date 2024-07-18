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2024年7月18日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：移居香港，做乜？ ／文：張志剛
聞風筆動：西九財務未解決 行會無奈接受放寬方案 ／文：李先知
方可成：拜登與《紐約時報》的矛盾背後：總統與媒體的權力衝突
吳永輝：能否令香港與深圳樓價不要趨同？
鄧飛：推行融合教育 化解家長心中糾結是首要一步
陳帆川：史上最尷尬的串流平台或將復活
筆陣：移居香港，做乜？ ／文：張志剛
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【明報文章】香港發展論壇在今年4月舉辦了一個以「拼經濟，如何拼」為題的研討會，反應非常熱烈，所以在6月28日再主辦一場，個人也有參與其中。個人在會上的一些發言，經整理後，在《明報》筆陣專欄發表。
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筆陣：移居香港，做乜？ ／文：張志剛
聞風筆動：西九財務未解決 行會無奈接受放寬方案 ／文：李先知
方可成：拜登與《紐約時報》的矛盾背後：總統與媒體的權力衝突
吳永輝：能否令香港與深圳樓價不要趨同？
鄧飛：推行融合教育 化解家長心中糾結是首要一步
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聞風筆動：西九財務未解決 行會無奈接受放寬方案 ／文：李先知
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