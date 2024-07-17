張國樑：設香港文創Q嘜認證與IP管理同行

香港文創缺認證框架

香港學界有一套行之有效的資歷架構評審機制，能實體化印證到同學們的勤奮付出，還有為他們發展另一階段的學習提供了具公信力的條件。相比一看香港文創界別，對創作個人及其費煞心思追求的成品來說，現時只會交由市場表現先行釐定相關人與物的存在性，並沒有一個確切的認證框架為上述事宜授予持份者（無論是創作者、出版商、鑑賞者或消費者）一個認可的參考指標。

在香港有關認證框架例子，不得不提由香港工業總會於1978年設立的香港優質標誌局。它先後推出了多個「香港Q嘜認證計劃」，目的是向業界及相關持份者為產品的質量標準和服務水平提供認證參考指標，去年還公布拓展認證計劃至全城火熱的STEM教育產品之內。另一例子就是由香港社會企業總會於2014年推出的社企認證系統（SEE Mark）——包含4個級別，分別為「創啟級」、「創建級」、「創進級」及「創越級」。上述兩個認證框架都不約而同地源於非官方機構所設立，它們為相關業界正向發展帶來了龐大的引導力，並且讓香港製造或香港品牌添上印證。

行政長官2023年施政報告中重點提到要鞏固自身優勢發展多元經濟，全力推動文化創意產業發展，政策局於上月底正式落實將「創意香港」升格為文創產業發展處，焦點統籌及支援香港文化創意產業迅速發展。除此之外，由香港貿易發展局成立並管理的亞洲知識產權交易平台，運作已逾10年多，但一直以來主打科技版權交易，雖然平台已有優化加入有關創意產權內容，但礙於創意產業版權的獨特性，在此平台成功案例寥寥可數。針對優化文化知識產權交易，有利協助創作者和投資者判斷產品價值，這方面可詳細參考香港文創互動發展協會（下稱協會） 副會長羅崑於6月26日《明報》撰寫的〈有為政府 為香港文創產業推進高峰〉一文。

官民共濟加速文創產業化進程

協會近日正倡議及籌備建設一個專為香港原創者而設的「香港原創Q嘜認證計劃」。框架暫定有「香港創作人」、「香港原創品」及「跨媒體原創品」等3類認證計劃，會在此基礎再往後拓展更多類別的Q嘜認證計劃。這些Q嘜計劃有助原創者能具體化確立「我來自香港」的形象，其作品更可標誌上「香港製造」的獨特優勢，整體而言，可以鞏固港式文化創意產業在國際市場的認受性，進而提升香港文創產業的價值。此外，這些認證計劃的功能可延伸至IP管理層面使用。由於創意產業涉及概念性的知識版權，而產量和出品方式很廣泛，造成在個體IP管理成本偏高，因此，可以善用Q嘜認證進行集體式IP管理，以較低成本而增大相關的保障範圍。

筆者認為，可參照過往其他界別經驗，先由民間組織建設起文創界別所屬的認證計劃，以官民共濟來加速文創產業化的進程，單以政策局行事，只會流於紙上談兵為多，成果未必夠貼地，相反加入業界組織的貢獻，效果必然會為業內人士所欣仰的。周邊地方的文創事業已發展得如火如荼，香港若再蹉跎歲月，那就會「蘇州過後無艇搭」！

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董、香港文創互動發展協會常務副會長

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[張國樑]