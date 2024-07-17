田方澤：「不鼓勵年輕人輪候公屋」和「政府成功修補與年輕人關係」

區區從事教育工作多年，不敢說自己了解年輕人，但有自信比局長了解略多一點。政府是否真正已修補與年輕人關係？官員們了解年輕人嗎？

為什麼不輪候公屋？

翻查資料，何局長去年11月也曾有相同言論，相信也反映了她個人和政府的一些看法。只是反過來問，為什麼不輪候公屋？區區年輕時同意何局長說法，沒有輪候公屋，認為公屋單位留給真正有需要的人，年輕人要自力更生。但拼搏到頭來，卻發現身邊不少朋友努力工作、人到中年，仍是「無殼蝸牛」，問題出在哪裏？

2023年末，愛國專業團體「新青年論壇」發布《香港各世代大學學歷勞工住屋承擔能力研究報告》（1987-2022）。當中一項數據是「新界低於40平方米單位平均呎價佔不同世代的大學學歷勞工中位數收入的比例（以年份區分）」。於1990年代初大學畢業的何局長，在研究中被界定為第一代人，當時呎價佔收入中位數比例19.1%；現今30至34歲的第六代人，畢業時比例為52.5%；最近畢業的第八代人，佔74.1%。大學生如此，可想像其他學歷的年輕人更困難。

在區區大學畢業的2010年，剛經歷金融海嘯，不少人總認為樓價將會下跌，結果只有愈來愈高。如今香港經濟前景一片大好，預期股樓兩旺，年輕人為何會認為自己能負擔樓價？

最終只有兩個結果：一是既然無法上流，就選擇「躺平」了事，有錢就多去旅行活得開心，住屋則等待政府支持；二是很「香港精神」地「走精面」：先排公屋，如果飛黃騰達能夠上私樓固然可喜，無法上樓也有機會排到自己公屋，長遠可等待機會以「綠表」置業。如今私人樓宇豪宅化，自置物業價格高昂，管理維修都是開支，排得公屋就是贏家，還不怕樓價下跌，何樂而不為？

這些說話不好聽，可能是何局長批評的「扭曲的人生觀」。但無法置業除了個人努力和運氣，也是房屋政策所致，最終也是政府需承擔的責任。如果政府無法理解、沒有嘗試理解這種心態，就遑論「和年輕人修補關係」了。

努力過活拚命無恙

由此引伸的老調，是香港如何看「成功」？最近一位網友說，他的中學母校訪問不少成功校友，卻沒有訪問一位近年很「貼地」、形象一度低落而努力變得很正面的年輕藝人。網友說，其他人叻、有所成就是他們的事，未有大成就卻努力不懈的平凡人不值得表揚嗎？

在各種政策和說法中，我們仍然期待年輕人努力向上流動、在職位和事業上拼搏，置業和成家立室。我們無法看見其他類型的「成功」：掙不到錢的文化藝術、無法獲獎的運動競賽、勤懇踏實的小本經營、為社會進步的一腔熱血，甚至最簡單的「努力過活拚命無恙」。

有沒有一種可能，正是這種歌頌上流和現實限制的落差，才是近年不論內地抑或香港都談及「躺平主義」的原因？不內捲、不上流，固然與政府和資本家的需要所違背，也被視為「扭曲」；但在年輕人眼中，天真地以為努力就會有所成就，又何嘗不被恥笑為扭曲的老觀念？

如果「政府已和年輕人修補關係」意指和解，其實大家沒有互相理解。正如早前有立法會議員建議邀請不同年代歌手例如「四大天王」主持啟德體育園開幕，我只能夠說，「吓？」

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]