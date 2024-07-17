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劉銳紹

劉銳紹：試玉要燒三日滿 夢醒癡人瘋語嘲——近年多方位騰籠換鳥和新遊戲規則

【明報文章】今天的文章有兩個「反常」。一是沒有開宗明義解題，留在下文交代。二是速談熱門話題算了，因為特朗普遇刺只涉及美國局勢，對中美關係無甚影響；誰當選只是「緊與更緊」之別。「三中全會」則未有公布，而且上周已作前瞻，可以稍候。相反，近年發現一個（連建制派也）非常關心的「潛流動態」──多方位的騰籠換鳥，一些遊戲潛規則也在慢而靜地改變。本來，鐵打的衙門和流水的官及過客，十分正常，但在社會凝聚力已經不足的環境下，近年的騰籠換鳥對香港未來有何影響？施政的凝聚力如何？值得探討。

（1）多方位的騰籠換鳥

──外界一般看到和感覺到的是，各主要領域的內地人士（人才也好，充數也好）已明顯上升，無論地位、位置和數量也愈來愈發揮官方希望達到的作用。廣義而言，如任人唯才，不應排斥，可以更好地融合，發揮一加一大於二的作用。

不過，建制人士點我迷津，原來騰籠換鳥的範疇即使不是全方位，也是多方位的漸變和更替。例如，處理港澳事務的內地官員，已有「新港澳」、「舊港澳」、「任務港澳」（以完成上級任務為主）、「實務港澳」（以解決實際問題為主）等不同特色，難以劃分，也毋須劃分，但轉變則是圈中人完全體察得到的，新人比舊人更積極地按「新常態」辦事，同時也在創造方便執行的「新常態」。本地建制派只能順應，跟從而無法影響，也無力和無意志影響。

──另一種不大明顯的騰籠換鳥，是為高層解讀政策和「教育港人」的內地智囊或高參。他們不斷被變換，浮沉升降，有着不同的命運；有完成任務後繼續飛黃騰達的，也有「有辱使命」而銷聲匿迹的。如果要找共同點，就是用完即止（或棄），再定後路。

出現這種情况，可以解釋為現在已經「由亂到治」，不需那麼多「戰將」和「護法」。但這個解釋也有點牽強，難道這代表「由治及興」就由香港官員和建制來解讀和宣傳嗎？如果前後有兩種不同的需要和用人方式，那又說明什麼問題呢？恕我愚鈍，不懂解畫。

──還有一種普羅大眾不理會、但圈中人十分關心的騰籠換鳥，就是在本地建制圈中，不單出現「新建制（爭取）取代舊建制」的趨勢，還出現「新新建制」被提到台前，正在力爭「出人頭地」的勢頭。這可以解釋為「新人輩出，萬眾歸心，廣納賢士，強化人才庫」，但原有的新舊建制卻「別是一般滋味在心頭」（李後主《相見歡》之句），擔心「梨園弟子白髮新，椒房阿監青娥老」（白居易《長恨歌》之句）。

──在中外古今的政治圈中，上述變化和更替屬於司空見慣的常態。讚賞者認為這是管治的一大技巧，令「被賞識和獲提拔的人」更心悅誠服地投入工作，以酬知遇之恩。但綜觀大局的意見則提出，如未能善用，又會出現「新人歡笑舊人哭」。圈中人感到香港目前已出現這種狀況，必須準確拿揑，所以關鍵是更替的實質和實效，不能隨便置之。

（2）避免因失衡而出現的弊病

──不同層次的多方位騰籠換鳥，導致近年建制圈中出現「僧多粥少」的趨利現象，新舊面孔輪轉快，但不是按實績而輪轉，而且新鳥上場但舊鳥仍留下來，維持「大團結」的氛圍。於是，頒發勳章和各種名譽的建議名單愈來愈長，有關官員也感到頭痛，害怕順得哥情失嫂意。官員還經常收到溫馨提點，名額「可適量增加」，原有的標準和規矩也在水下漸變，沒人投訴就行了。

與此同時，新的團體不斷增加，招攬意氣風發的新人。他們爭取由「邊緣建制」進入「外圍建制」，再向「核心建制」挺進。只要「粥」不斷增加，或在粥裏加水，「僧」再多也不是問題，以便「大合唱」時聲更響亮。

──出現這種情况還有一個原因，就是主管港澳事務和奉派來港的內地官員也像走馬燈不停地轉（據聞這是為了避免昔日「熟悉了就變壞」的惡性循環），舊建制與舊官員溝通已花很大氣力，難道又要建立新關係？相反，新建制與內地新官也是新，只要積極主動，建立關係就如魚得水，但這又會出現數量與質量不符的憂慮。

──上述情况對比較務實的舊建制派來說，有雙重憂慮：一是憂慮他們昔日努力跟隨官方政策，讓民主派消失之後，現在也許要說一句：「今日吾軀也相同。」這裏順便一提，一些舊建制人士每月首個星期一都有早餐會，他們也有很多說不出的話。最近，外界才發覺，無論過去是被指「忠誠廢物」或「廢柴學者」的人，如今都少見了。這是因為上級要求雙方偃旗息鼓？還是大家都變了舊電池？不得而知。

另一個憂慮是「新鬼煩冤舊人哭，深宮怨婦為君愁」。所以，近來圈中也出現一些處於「灰心建制」與「死心建制」之間的人士，正在尋求釋懷的方法。

──不過，從另一個實踐的角度看，也不是全無生氣的。最近，無論「新建制」還是「新新建制」發現了一個新態勢，就是他們被委任進入港府的各類實務組織（包括諮詢實務的架構）後，內地官員很快就會直接找他們垂詢，問道問政，港府官員隨即由中間搭路人變成可有可無的影子。即使在兩地共同研究問題的會議上，主導的多是內地官員。他們甚至單刀直入，直言內地的需要，要求港方人士（不是官員）協助解決，甚至修橋搭路，尋找外來和外國人士，滿足內地的要求。

無論這些內地官員是務實肯幹，還是急功近利，這都是新建制的機遇，關鍵是他們是否有真材實料？如有料，可以繼續發揮作用；如力有不逮，很快又會被棄如敝屣。

（3）如何理順新人舊將的關係

──在在說明，一切要排除水分，更要排除只懂政治表態的水分；要通過實力考驗，才能重視或重用某些人。這就像唐代白居易的《放言五首‧其三》所說：「試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。」這裏的「三日」和「七年」只是比喻，意指必須經過長期和實際的考驗，才能證明是否可用之材或可造之材。按中國傳統的用人重點，先要滿足政治要求，辦事能力倒是其次。我不排除前者是今天的標準，但兩者是否可以平衡重視，不偏不廢呢？倒是值得研究的問題。否則，儘管隨從滿天下，但可用者何人？

──更有甚者，對於舊建制人士（以至內地的「舊港澳」），是否用完即棄，甚至一沉百踩？只要細心觀察和對比歷史背景，當年在困境下仍然願意出謀獻策的舊建制和舊的統戰對象，至少誠意可嘉，純淨度較高。有關方面不要以為舊人抱憾而去，新人湧上就可取代。眼前，正是這樣不理質素的貪新棄舊，才令不少建制中人心灰意冷，敬而遠之，不再贈言和諍言。

幸好我從來不是「好鳥」，沒有騰籠換鳥的煩惱；况且，我已是標題中的《夢醒癡人瘋語嘲》（我的新書名稱），一切隨緣好了！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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