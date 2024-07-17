趙文宗：坦白吧，公開試就是一試定命運——論《公開試當真》帶來的反思

兩套電影都是論述香港學生面對的壓力，也有觸及學生自殺。難道對教育有熱誠的工作者（包括義工），不想知道一下大眾普及文化如何審視（及建構）本地的「教育-考試機器」嗎？（以下內容嚴重劇透。）

考試不止是篩選勁人

《公開試當真》並不完美，它犯了一個基本謬誤：片中游學修批評公開考試的短板短處，並詰問教育局可以做些什麼改革。先不說教育局並不負責考試，考評局與教育局亦無從屬關係。整齣電影都不了解返學上堂、學習知識與考試技巧，可以是3件事毫無關係地獨立運作。你日日上堂雲遊四海，可以學到什麽？老師教得差、無心教，學生全無心向學，你又可以獨善其身在公開試全部「5**」？同理，你可以什麼都學不到，卻考試第一，只要你掌握考試技巧——當年在法律學院筆者有一師妹，又拍MV又做模特兒，聽此君同班男同學稱，她就是靠考試前一個月狂啃各科「模擬試題及建議答案」（Q&A），考了一級榮譽（當然，此君後來的律師樓工作生涯很快便完結）。

順帶一提：我見過很多聰明、勤力的學生，考試成績總是平庸，原因之一是只寫下自己懂的。麻煩各位答題前，先了解問題究竟問什麼。

《公開試當真》犯的第二個基本謬誤，就是假定考試只是以學術成績揀選優秀考生。考試當然「以質取人」，但最重要的是控制人數。我大學老師的啓蒙第一課：假設今年考生全部是狀元，都報某個學系，而這學系有20個位，就只會收其中20個狀元；即使明年全部報名的考生都只考到零分，我們都要收齊20名新生。

資本主義教育機器中，每個學生都是dollar sign；收不足學生，下一期預算就要減，那就可能要炒人。每名教師都有基本上課時數，他的課因人少開不了，又是浪費資源。更更更重要的是：專業學系的收生人數就代表了畢業人數，也等於此專業的將來執業人數。理論上，人數愈少，專業人士的收入愈高；不然的話，為什麼韓國政府擬增加醫科生人數會引起該專業的群起反對？

奇蹟可以有 只是你無份

必須說明：教育不等於公開考試，但兩者連結緊密，都是當下香港社會符號秩序的重要組成部分，目的是保證資本主義市場經濟的順利運作。任何人要進入此秩序，必受痛苦閹割、欲望遭限制（例如，影片中許賢被迫退出乒乓波校隊，又或公開試經濟科失手。我十分明白許賢對此耿耿於懷的心情，我會考時沒有修附加數，被同學看扁，所以一直想補考。我有一次與一名港大社工系教授分享這痛苦，她嗤之以鼻，令我再經歷一次閹割）。在資源有限的情况下，這組機器強力運作，個人力量微小，無法反抗（片中「補習天王」YY Lam（林溢欣）及「十優港姐」麥明詩不約而同指出這一點）。因此，觀眾都渴望奇蹟出現，希望主角阿康—— 一名明顯是刻下制度的邊緣人——可以靠才智，藉百日精讀、密集補習，「挑機成功」，顛覆此「泯滅人性」的系統。所以，當他考試失敗，觀眾都戚戚然。

但，奇蹟是否不會出現呢？會。我見過。

當年，我師兄整年走堂，考試前一日去圖書館借書，碰到同學，同學問：「為何你借刑事訴訟程序的書？」師兄說：「明天考嘛。」同學：「明天考民事訴訟程序呀。」師兄才匆匆跑回圖書館再借。他就是這樣用一晚讀完整本書，並一次就考過了，不用補考。他現時是香港建築法律翹楚，有自己的律師事務所。

問題是：不是每一個人都幸運地是天才，也好運地遇上好同學。如果閣下不知自己運氣如何，就麻煩你好好計劃加盡力備考。片中的阿康臨急抱佛腳，一直逃避困難。如果這樣也能夠通過公開試，於他真的是一件好事嗎？有趣的是，阿康崇拜球星C朗，他說是因為C朗自律、堅持、有毅力——他自己就正好缺乏這些素質。如果偶像是自選的理想自我，阿康是完全清楚自己弱點，但他就是不改。例如，他明明有機會藉優秀運動表現報大學，卻自動放棄，完全率性而行。

家長也迷惘 考生靠自己

其實，子女的性格及成長，家人是否須負責任呢？據許賢說，阿康父母認為成績不是一切，家人關係最重要。但YY Lam母親不同，她那時只給兒子兩個選項：一、考入大學；二、在街銷售寬頻。簡單一句，就是：要是讀書不成，便盡快掙錢養家。YY Lam希望家人和自己過更高質生活的話，唯有奮力一戰，結果一戰功成——原來「書中自有黃金屋」、「窮孩子先當家」真是硬道理。眾所周知，考試的另一功能就是促進社會階層流動。可是，家長又是否須令子女stay hungry，充分利用考試這工具呢？

成為合格家長（parenting），沒有一個固定程式。每個家庭、個人都有非常獨特的生成脈絡（文化、經濟、教育水平大不同），根本無可能一本通書走天下（家長教YY Lam的方法，未必對阿康有效）。因此，家長用了「不合適」的教法不足為奇。然而，事後後悔最無補於事。觀眾對許賢媽媽有反省自己教法及向兒子道歉的反應很大，因為大家不常見到一個有權力的人會反思、會偷偷向弱勢說「對不起」。

然而，我們什麼時候說對不起？就是事情無可挽救的時候——時間無法倒流，許賢無法再拾起乒乓波拍重投校隊；現在他亦技術生疏，不復少年勇。許賢媽媽唯有公開道歉，為自己懺悔。

問題又來了：又無天書，又怕做錯，又不可後悔，做家長很難呀。於是，許賢媽媽提出了解決辦法，她說：兒子的人生是他自己的。

按許賢媽媽的說法，當下為人子女（即使未成年的考生）須對自己人生負責，他們可決定是否stay hungry、可決定是否應試、如何走試後的人生路。對子女的選擇無下限地支持，就是做家長的簡易「領域展開」，簡直一石三鳥——父母尊重子女自主，子女又開心自由，父母又可以輕鬆一點。對子女而言，這既是自由，也是對自己負責。不善處理此狀况的（如阿康）便容易剛愎自用，到後悔時已遲了，無可補救。

萬般可帶走 唯學業隨身

當然，仍然有家長自以為懂天下所有事、為子女做所有決定；亦有子女自願放棄自由，任由家長話事。即便考生棄考，公開試就是一個客觀存在的關卡語境、一生的重要依歸，有力地逼令每個考生面對自己的強弱處，為自己規劃人生。

記住：家長不會比考生清楚考試範圍及考試技巧，考生要靠自己去學習、操練及蒐集資料。公開試不止定義一個人在經濟市場的位置，同時也是反省自己能力、性格與家人關係的重要里程和指標。因此，拜託諸位不要再說「公開試沒想像中重要」。它就是超重要。教育要做的，是培養考生面對挑戰的意志、應付失意的抗壓力的情商，及對自己負責的決心。

祝考生（及家長）今天（7月17日）之後更堅強。

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

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[趙文宗]