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2024年7月17日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：美國大選定局 特朗普更大圖謀 ／文：陳景祥
聞風筆動：廖李可期入主新聞處 政府新聞網有新搞作／文：李先知
趙文宗：坦白吧，公開試就是一試定命運——論《公開試當真》帶來的反思
劉銳紹：試玉要燒三日滿 夢醒癡人瘋語嘲——近年多方位騰籠換鳥和新遊戲規則
田方澤：「不鼓勵年輕人輪候公屋」和「政府成功修補與年輕人關係」
張國樑：設香港文創Q嘜認證與IP管理同行
筆陣：美國大選定局 特朗普更大圖謀 ／文：陳景祥
【明報文章】特朗普遇刺但逃過一劫，美國總統大選結果似乎已成定局；如無意外，特朗普將當選。
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筆陣：美國大選定局 特朗普更大圖謀 ／文：陳景祥
聞風筆動：廖李可期入主新聞處 政府新聞網有新搞作／文：李先知
趙文宗：坦白吧，公開試就是一試定命運——論《公開試當真》帶來的反思
劉銳紹：試玉要燒三日滿 夢醒癡人瘋語嘲——近年多方位騰籠換鳥和新遊戲規則
田方澤：「不鼓勵年輕人輪候公屋」和「政府成功修補與年輕人關係」
張國樑：設香港文創Q嘜認證與IP管理同行
聞風筆動：廖李可期入主新聞處 政府新聞網有新搞作／文：李先知
趙文宗：坦白吧，公開試就是一試定命運——論《公開試當真》帶來的反思
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