歐陽五：三中全會的變與不變

正在北京舉行的中共二十屆三中全會，聚焦進一步全面深化改革，受到海內外高度關注。很多人將這屆三中全會與1978年的十一屆三中全會相比較，蓋因二者皆面臨複雜嚴峻的國內外挑戰。

誠然，當前中國面臨的大變局，與46年前有不少相似之處。彼時，歷經「文革」浩劫的中國內有百廢待興，外有美蘇爭霸；當下，受數年疫情和全球經濟復蘇乏力的拖累，中國經濟雖走出低谷但隱憂不少，社會信心亟待提振，國際上地緣政治形勢動盪不安，中國又一次面臨美國及其盟友的圍堵遏制。

與46年前同樣聚焦改革 惟有大不同

不過，同是聚焦改革，是屆三中全會仍有很大不同，首先就表現在改革的決心和方向上。毋庸諱言，儘管十一屆三中全會開啟了中國改革開放的歷史進程，但當時無論是黨內還是黨外，對改革仍存在較大猶豫，直到1992年鄧小平南巡講話解決「姓資還是姓社」「計劃還是市場」等問題，才真正明確方向。

而當下，在經過近半個世紀的成功實踐後，改革開放業已成為從上至下的共識，被視為「決定當代中國命運的關鍵一招」。自十一屆三中全會以來，每屆三中全會皆重在決策改革、部署改革。從6月底的中央政治局會議和近期中共高層表態來看，二十屆三中全會重點在如何進一步全面深化改革、推進中國式現代化，與此前的改革方向一脈相承，錨點更加清晰，即推進中國式現代化。

其次是改革難度有所不同。如果說46年前面臨的是解放思想、要不要改革的問題，那麼如今的改革既要解決增量問題，還要解決存量問題，觸及更深層次的利益格局調整。改革至今，你好我也好的「帕累托改進」已經愈來愈少，深入改革勢必要動一部分人的奶酪，面臨多元主體利益再分配問題。

關鍵時刻改革方案 須權衡各方利益

外界一直在猜測本屆三中全會為何未在去年秋召開，眾說紛紜。筆者私以為，事關望眼全球並無經驗可循的中國式現代化，想要在關鍵時刻出台一份強而有力、務實且具實操性的改革方案，不僅是要考慮如何「放大招」，也必須權衡各方利益，平衡經濟和社會、政府和市場、活力和秩序、發展和安全等關係，更要突出問題導向，「着力解決制約構建新發展格局和推動高質量發展的卡點堵點問題、發展環境和民生領域的痛點難點問題、有悖社會公平正義的焦點熱點問題」。凡此種種，皆不可能一蹴而就。不過，從中央政治局會議的「劇透」來看，提請二十屆三中全會審議的文件稿「在黨內外一定範圍徵求意見」，並得到「各地區各部門各方面」的「充分肯定」，意味着這份改革方案已在黨內外取得廣泛共識。

再次，國際環境亦發生重大變化。1978年的中國雖夾在美蘇之間，但當時同美國已基本完成建交談判，美國為了以接觸改變中國，亦對華釋放善意，且經濟全球化浪潮也促使美歐對華轉移產業鏈。如今，中美戰略博弈相持不下，且美歐不斷以各種名義與中國「脫鈎斷鏈」，面對種種挑戰，作為世界第二大經濟體，中國的改革既牽動世界，也需要向國際社會傳遞積極信號，即在重重壓力下，中國仍對商業、對外資持開放態度。

其實，信號早已釋放。且不論近期一系列穩外資、促民營經濟的政策措施，單從大力改善外籍人士在華支付便利度這一細節即可管中窺豹，中國的對外開放不僅不會止步，且水平會愈來愈高，更有溫度和人情味。

改革「永遠在路上」，但心急也吃不了熱豆腐。當年，安徽鳳陽小崗村的農民實行包產到戶，都要等到糧食豐收才能看到改革的實效。對即將揭盅的二十屆三中全會的改革方案，也須有定力和耐心。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]