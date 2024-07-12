王明進：工黨獲勝 英國國內環境趨穩定

保守黨三方面敗因

工黨贏得此次大選，並不是工黨做得有多好，而在於保守黨做得有多差。保守黨之所以失敗，首先敗在經濟。英國脫歐使保守黨無暇經濟治理，脫歐本身撕裂了英國與歐洲大陸緊密的經濟聯繫；再加上新冠疫情和俄烏衝突的疊加影響，導致經濟發展低迷、通貨膨脹高企、民眾生活水平下降，英國經濟成為七國集團（G7）中最差的。

其次是社會管理上的失敗。最突出的是保守黨政府長期推行財政緊縮政策，對國民醫療體系（NHS）投入不足，特別是新冠疫情的暴發，對國民醫療體系造成直接衝擊，醫生、護士因待遇低而頻繁罷工，民眾看病難，醫療手術等待時間長，民眾急切期望得到改變。

第三是保守黨近幾年頻繁更換領袖，各種醜聞不斷。例如時任首相約翰遜在新冠疫情期間的「聚會門」、今年出現的「賭選門」，甚至最新暴露出來的戴卓爾夫人執政時期的「血液污染醜聞」等，都敗壞了保守黨的形象。保守黨管治英國14年後，英國民眾期盼改變。

工黨的深刻改變

但要說工黨完全「躺贏」，對工黨並不公平，因為工黨這幾年在施紀賢的帶領下，確實發生了深刻改變。施紀賢當選工黨黨魁之後對工黨施以強勢改造，與郝爾彬的極左翼傳統決裂，在思想和組織上消除了工黨內部的極左翼影響，樹立了自己走中間路線、摒棄反猶主義的溫和左翼形象，把工黨從「激進抗議型」政黨打造成「務實治理型」政黨。在此過程中，施紀賢本人也樹立了不為政治意識形態所困擾、靈活應變的務實政治家形象。施紀賢的改革，使工黨成為一個大多數英國民眾接受的政黨。

此外，極右翼的英國改革黨在這次選舉中取得5個席位。由於同屬於保守主義政黨，改革黨的崛起吸引了大量支持保守黨的選民，使保守黨雪上加霜；而蘇格蘭民族黨的低迷選情，則增強了工黨的力量。

原則上，保守黨可以在2025年1月之前舉行選舉，原本很多人猜測可能在今年10月舉行。辛偉誠上台後，採取了穩健的經濟政策，經濟形勢現在有所好轉，通貨膨脹緩和。但辛偉誠已經認識到保守黨無力回天，被迫從「競贏工黨」轉向「損害控制」，試圖在經濟形勢好轉的情况下舉行大選，盡量阻止工黨在下議院獲得「超級多數」。

中英關係健康發展的機遇

工黨在下議院的絕對優勢地位，有利於其推行內外政策。2022年辛偉誠上台後，對華政策較為務實，中英關係相對穩定但仍處於低谷。英國和美國在外交政策方面，本來就深度綁定；在美國對華發起戰略競爭的大背景下，特別是由於新冠疫情和俄烏衝突導致西方對中國的猜疑增加，不能期望工黨新政府上台之後，中英關係有根本性的改善。

但是，英國政府的換屆，對中英關係的健康發展是一次機遇。英國脫歐之後，英國需要加強與世界各國的關係——不僅需要加強與歐盟的經貿合作，也需要加強與世界其他主要國家的合作，其中包括與中國的務實合作。此次大選之後，由於工黨在下議院中的絕對優勢，將使英國能夠在穩定的國內環境下經營外部環境，這將有利於中英關係發展。

作者是北京外國語大學國際關係學院教授

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[王明進]