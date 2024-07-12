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龔澤鏗

龔澤鏗：英國保守黨政治周期的終結

【明報文章】7月4日英國大選在工黨大勝之下落幕，工黨成功重新掌控失落14年的首相寶座。保守黨被奪權的結果屬意料之內，但僅得121席還是令人跌破眼鏡。筆者在下文會簡單點評辛偉誠任期內的表現，這名前首相並非保守黨大敗的關鍵，相反是反映了一個政治周期的完結；接着筆者會展望工黨勝利的策略及未來執政方向。

辛偉誠的掙扎

自辛偉誠上台，他努力建立自己務實的形象，嘗試撥亂反正，修補前首相約翰遜及卓慧思醜聞對保守黨形象的傷害。但缺乏選舉授權之下，他的政策被黨內左右派拉扯，未能堅定執行之餘，外部環境因素亦無一利好。辛偉誠於2023年定下的5個目標，當中只有控制通脹較為成功；其他目標如提高經濟增長、減低債務、降低國民保健署（NHS）輪候時間及停止非法移民，成績均是不如人意。筆者幾名在英國當公務員的舊同學表示，辛偉誠當上首相後，政策經常朝令夕改，未有貫徹他就任財相時與約翰遜堅定對抗的作風。

辛偉誠曾成功反對第三次居家防疫，並維持謹慎財政政策。筆者認為，他本身作為一個銀行家，在熟悉的財經政策有堅定立場；但作為一個年輕的首相，他對其他政策並無足夠見解，因此需要聽從黨內意見。而由於保守黨派系林立，辛偉誠需因應各派系意見不斷調整自己政策，務求在議會中通過法案。「盧旺達法案」便是一大例子——黨內右派認為這個法案過於寬鬆，便發起倒戈，要求辛偉誠將法案「加辣」；他最後成功平息倒戈、通過法案，但可見黨內各派對其政策的影響力。

掌權14年 保守黨周期完結

但與其怪責辛偉誠，反而應將選舉結果視為保守黨14年掌權之下，一個周期的終結。保守黨因脫歐問題而內部分裂、派系林立，再加上連串醜聞打擊，民眾的信任已被消耗殆盡。辛偉誠於2022年上台時，保守黨民調大幅落後工黨，英國民眾在當時更預期工黨即將上台。

隨着內部分裂及多名首相更替，大量具經驗或資歷的議員引退，保守黨內部缺乏人才。於2023年，脫離英國政壇7年的前首相卡梅倫，打破多年慣例，以非在任民選議員身分，居然搖身一變成為英國政府官員排名第三的外交大臣，說明保守黨在10多年執政後，已無可用之兵，陷入斷層危機。

而約翰遜在脫歐及成為首相後，將保守黨議題娛樂化，亦是保守黨這次大敗的原因之一。他過於着重以潮語（buzzword）及利用個人魅力宣傳，更為了獲得選票而許下眾多虛假承諾，放棄了嚴肅的政策討論。正如脫歐公投前，他揚言退出歐盟後政府每周可節省3.5億英鎊，並將其投資在NHS，是哄騙選民的政治宣傳技倆。當民眾逐漸認識到這些承諾是虛假、缺乏實質成果，這種情緒便轉化成對保守黨的失望及憤怒，並在這次大選展示得淋漓盡致。

在這種娛樂化政治之下，英國政治光譜逐漸向右移動，保守黨在2019年選舉的勝利就源自這批偏右至極右票源。到今年，法拉奇領導的改革黨決定參選，該黨成功拉攏14%原本屬保守黨的選票，令保守黨在多個選區惜敗，亦直接加劇了今次慘敗，同時驅使保守黨思考未來是否會繼續向右轉。

工黨——回歸嚴肅政治

另一方面，大勝的工黨採取了成功的選舉策略，他們的政綱集中在「改變」，將政治重新嚴肅化，及將權力交回可信賴的人手中。在2020年當選工黨黨魁的施紀賢曾任刑事檢控專員，外界一直認為他的個人形象沉悶及缺乏政治魅力，擔心他會被約翰遜比下去。惟相比約翰遜的口沒遮攔，施紀賢形象比較可靠，形成強烈對比。自約翰遜及卓慧思下台後，施紀賢主導的選舉策略就是小心謹慎、避免犯錯，以保持民調領先，待執政後再明確各議題的立場。一些傳統左派議題如公共事業國有化、稅率，以至近年興起的身分性別認同，他都採取中間偏左路線，甚至是閉口不談。因此這次工黨的得票率，也只是守住了34%的工黨基本盤，是英國歷史上第二低的勝選得票率，未能開拓額外票源。

總括而言，與其說工黨贏了選舉，不如說是保守黨的管治周期壽終正寢，民眾認為是時候更替政府。翻查歷史，自戴卓爾夫人到馬卓安（1979至1997年）、貝理雅到白高敦（1997至2010年）、卡梅倫到辛偉誠（2010至2024年），每黨大致執政至少13年。如無意外，可以預期工黨很大機會勝出下屆大選，並至少執政10年。筆者期望施紀賢政府上台後能夠放開手腳，在全球外圍因素仍不明朗之下，開始修正保守黨遺留下來的問題；而保守黨則要重新確立自己的政治路線，培養新一代政治人才，靜候工黨犯錯，才有機會重新執政。

作者是英國艾克斯特大學歷史系畢業生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[龔澤鏗]

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