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陳帆川

陳帆川：英國大選裏的低科技宣傳戰

【明報文章】當談到英國與選舉，很多人會想起當地的劍橋分析公司（Cambridge Analytica），利用大數據和社交媒體左右世界局勢，在2016年為特朗普打贏美國總統選戰，將高科技選戰輸出至世界。

不過，今年的英國大選並非一場更高科技的較量，很多政黨其實沿用最傳統的方法宣傳。

印刷「假地區報」宣傳候選人

可能因為勝負早已分明，英國大選的宣傳戰顯得非常沉悶。很多政黨透過印刷地區報，以報道地區新聞為名，宣傳候選人為實，免費派發。

英媒Press Gazette分析了14份他們收到的或從社交網絡發現的假地區報，其中9份來自自由民主黨，4份來自保守黨，1份來自綠黨，尺寸和設計跟一般地區小報無異，報頭印有白紙黑字的報章名稱，例如某某區電報、快遞、公報、先驅報等。雖然頭版以細小的字眼寫上報紙來自哪家政黨或候選人，但驟眼看來仍幾可亂真。

這種文宣在英國選戰沿用多年，惟持續引起爭議，出版區報的媒體尤其不滿：

一來，這令公眾混淆政治文宣與中立的新聞內容，損害區報形象；

二來，報界非常不滿的是，當地區報的生存空間不斷收窄，冷眼旁觀的政客卻佔區報便宜，模仿設計以令文宣更加「入屋」。

一名區報負責人說：「連他們的副首相都這樣做，真是摑了一記耳光。保守黨政府任內，只懂擁抱損害地區新聞信譽的行動，並無任何實際措施支持陷入困境的業界。」

3個涉事政黨，只得自由民主黨給予回應。他們堅持做法合理，強調小報是跟公眾溝通的有效方式，所有政黨已經沿用這個方法幾十年。他們又說，不同人有不同模式去接收信息，小報通常能夠接觸到其他設計所無法觸及的受眾。

雖然他們沒有明言，但可以想像，這樣的傳統文宣能夠有效觸及較年長選民。對於獲得年輕人支持的自由民主黨來說，這些游離的長者票，可能是致勝關鍵。

筆者好奇的是，地區報設計的政治文宣，會否對年輕人同樣有效？很多人一看見候選人「成功爭取」的政治傳單，頭也不回就丟入垃圾箱，不過年輕人會否因為文宣看上去似報紙，而打開來看看？報章雖然被視為過時產物，但長年建立的「資訊」而非廣告的形象，會否在關鍵時刻發揮效用？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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