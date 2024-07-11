明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
甘文鋒

甘文鋒：打破生產關係牢籠 支撐新質生產力發展

【明報文章】去年9月習近平主席在黑龍江省考察期間，首次提出「新質生產力」概念。自此，新質生產力慢慢為人熟知，但現時在香港政府及大眾的理解，新質生產力就僅是要創新。當然，創新作為新質生產力的核心是沒有錯，惟其內涵不止於此。

生產力與生產關係

根據馬克思歷史唯物主義觀點，沒有抽象的人和社會現象，而人為了生存都必須從事生產活動；社會的各種關係及現象均受生產關係制約，社會處於生產力和生產關係的矛盾運動中；生產力的進步，要求生產關係不斷與之適應，方能推動社會進步和變革。因此，中國共產黨在執政後，一直想方設法提升中國生產力，每一代領導都就當時面對的環境提出有關生產力與生產關係的理論。

新中國成立前，毛澤東就留意到當時中國落後的生產力及生產關係，是制約發展的最主要原因。他在《論聯合政府》提出：「中國一切政黨的政策及其實踐在中國人民中所表現的作用的好壞……看它是束縛生產力的，還是解放生產力的。」建政之初，中國面對封建土地制度及工業落後的困境，無論是生產關係及生產力都受制約，因此當時利用國家力量開展土地改革及政治動員，以推動及解放生產力。

而在改革開放初期，鄧小平指出「生產力方面的革命也是革命，而且是很重要的革命，從歷史的發展來講是最根本的革命」。到1992年，他於《在武昌、深圳、珠海、上海等地的談話要點》更直言：「革命是解放生產力，改革也是解放生產力……要從根本上改變束縛生產力發展的經濟體制……促進生產力的發展。」這就是從實踐所得出對解放生產力的理解：不一定要靠不斷革命，而是靠改革經濟體制，打破計劃經濟的局限，從而發展第二、第三產業的生產力。

不能僅從「創新」理解新質生產力

之後江澤民的「三個代表」重要思想，第一個就是中共要始終代表中國先進社會生產力的發展要求；胡錦濤提出「科學發展觀」，也在不同場合多次強調科學技術作為第一生產力的作用。可見每一代中共領導都非常重視發展及提升生產力。要理解新質生產力，不能僅僅以「創新」兩字去了解，更要明白生產力在馬克思主義中的重要，及與生產關係之間的互動。

復旦大學中國研究院的劉典提出「一二三四五」框架，方便我們了解有關新質生產力的要點。「一」指的是當然就是「創新」這個核心，這很易理解；「二」指的是要解決兩個問題，分別是擺脫傳統經濟增長方式，及擺脫傳統生產力發展路徑；「三」是指3個特徵，即高科技、高效能及高質量，高效能體現在對資源的利用，而高質量則是指追求發展質量；「四」是4個發力點，即完善現代化產業體系、發展綠色生產力、形成新型生產關係，及暢通教育科技人才良性循環；最後「五」就是回到十八屆五中全會提出的五大發展理念，即創新、協調、綠色、開放和共享，當中創新是新質生產力核心，協調是內在要求，綠色是重要支柱，開放是外部條件，而共享則是根本目標。

這框架有助我們基本理解新質生產力內涵。除了我們常提到的創新，其實也是回應了2015年提出的五大發展；更重要是明白新質生產力的提出，是要回應現時中國高質量發展所面對的困境。因此香港的愛國者在思考本港如何推動新質生產力時，也不能單單只思考創新，而應回到更基本思考香港現時的發展問題。

再回到本港情况。香港在「由治及興」過程中，需要「興」的動能以追求高質量發展。新質生產力肯定是核心，惟卻不是全部，這是因為生產力與生產關係有相互作用：一方面生產力的發展會推動生產關係改革，但同時生產關係亦有可能出現反作用，阻礙生產力發展。因此若新質生產力沒有相適應的新型生產關係支撐，也未必能推動社會高質量發展。

的士發牌政策 如「生產關係牢籠」

單說理論有點抽象，這裏舉一個本港實際例子說明之。網約車成為香港近期熱門話題。良好的網絡連結、大數據應用、手提電話普及等因素，我們可視之為生產力方面的改善；沒有這些因素，網約車產業是不可能建立起來。而在生產力進步後，包括中國內地及很多國家都將網約車合法化，使市民出行更便利，生活質素也提高了。

但香港的士之發牌制度，一來因為政府限制了發牌數目，過度限制新的服務業者進入市場；二來因政府在車費上的規限，沒有了網約車依據當刻市場需求的車費彈性。這種生產關係，倒過來限制了生產力的發展。

1994年定下之的士發牌政策，可說是英治政府留給香港的「生產關係牢籠」，束縛了這方面的生產力發展。現時特區政府檢討制度、推出車隊制，其實仍未能從生產關係去思考問題。新制度會改變現時業界的利益分配，卻不見得會有助生產力發展。雖政府願意嘗試改變是好事，但筆者對車隊制能否達到市民期望，卻抱懷疑，希望政府能持續監察並不斷改進制度。

未來政府績效指標

香港政府要配合國家政策，推動本港高質量發展，除了鼓勵商界及學術界發展新質生產力，自身亦應要找出各方面的「生產關係牢籠」。只有拆除這些牢籠、打破束縛並建立新型生產關係，才能夠支撐新質生產力以推動香港高質量發展。可以說，政府各部門以打破各個「生產關係牢籠」作為未來的關鍵績效指標，亦不為過。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、復旦大學國際關係與公共事務學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[甘文鋒]

上 / 下一篇新聞