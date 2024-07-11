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2024年7月11日星期四
張志剛
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筆陣：香港旅遊零售業的兩個挑戰／文：張志剛
聞風筆動：「充氣奇蹟」方力申事件反映的網意民情 ／文：李先知
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筆陣：香港旅遊零售業的兩個挑戰／文：張志剛
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【明報文章】上周本欄引述那些零售業數據，其實某程度反映了旅遊業內裏的經營結構。除了表面上的酒店、旅行社接待這些直接消費之外，估計旅遊業也帶來近1300億元的購物消費，這佔了全港的零售消費接近三成。
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筆陣：香港旅遊零售業的兩個挑戰／文：張志剛
聞風筆動：「充氣奇蹟」方力申事件反映的網意民情 ／文：李先知
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